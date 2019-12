Revelan los cargos de juicio político contra el presidente Trump: ¿qué significa y qué sigue ahora?

(CNN) — Los demócratas de la Cámara de Representantes revelaron cargos de juicio político contra el presidente Trump. Hay dos: abuso de poder y obstrucción del Congreso.



¿Qué significa y qué sigue ahora en el proceso? Te explicamos:

Las próximas votaciones

Una votación en la Comisión Judicial sobre si acusar a Trump podría suceder esta semana. Eso significa que una votación completa de la Cámara para destituir a Trump podría tener lugar la próxima semana.

Pelosi: La acusación “no se trata de elecciones, se trata de la Constitución”

Cuando se le preguntó si le preocupaba cómo la acusación podría poner en riesgo a la mayoría de la Cámara de los Demócratas, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que “no tiene nada que ver con eso”.

“Si creemos que nuestra Constitución está siendo violada, que nuestra democracia está en juego, que, como Franklin nos dijo, es una república si puedes mantenerla, y esta misma persona está poniendo en peligro eso, ¿para qué estamos ahí? Solo para continuar teniendo un trabajo? Hacemos un juramento para proteger y defender. Si no hiciéramos eso, seríamos, nuevamente, delincuentes en nuestros deberes”.

Agregó: “No se trata de elecciones, se trata de la constitución.

¿Por qué no se incluyó el cargo de obstrucción a la justicia?

A Pelosi le preguntaron en un evento este martes sobre por qué no pusieron obstrucción a la justicia en los cargos de juicio político.

Así es como ella respondió:

“Nuestros miembros son seis comisiones que han tenido legislación, investigación y litigios durante mucho tiempo. Todos llegaron a la conclusión de que esto era todo. Ojalá nos estuviéramos centrando en lo que estamos presentando, porque son violaciones muy graves de nuestra constitución. Socavando la seguridad nacional de Estados Unidos, poniendo en peligro la integridad de nuestras elecciones, y nuevamente, yendo directamente al corazón de un sistema de controles y equilibrios que honra el juramento del cargo. Entonces esto no está hablando de lo que no, esto es hablar de lo que es, y así es como avanzamos”.

El portavoz de la Casa Blanca dice que “está bastante claro que el presidente quiere un juicio”

El subsecretario de prensa de la Casa Blanca, Hogan Gidley, dijo a los periodistas esta mañana que no está “al tanto” de ninguna conversación entre el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, y Trump sobre los planes para las audiencias.

Sin embargo, dijo Gidley, está “bastante claro que el presidente quiere un juicio”.

Esto es lo que dijo Gidley:

“Sé que nuestros equipos están en contacto constante con miembros del Senado. Está bastante claro que el presidente quiere un juicio … de hecho, incluso ha hablado de algunos de los testigos a los que queremos llamar, ya sea Adam Schiff, el denunciante, Hunter Biden o Joe Biden. Quiere avanzar y veremos qué forma tomará en el futuro cercano, estoy seguro”.

Cuando se le preguntó sobre la idea de que el juicio en el Senado sucedería de inmediato, Gidley no lo confirmó.

“El presidente lo quiere más temprano que tarde. Creo que eso también es bastante obvio. Pero nuevamente, el tiempo lo dirá”, dijo.

A Gidley también se le preguntó si el presidente quiere que sus asesores, incluido el jefe de gabinete interino Mick Mulvaney, testifiquen.

“El presidente siempre alienta o quiere que la administración testifique porque el presidente no ha hecho nada malo. No tiene nada que ocultar”. Pero agregó que “las reglas tienen que ser justas”.

También se le preguntó a Gidley si existe alguna preocupación de que los republicanos puedan volverse contra el Presidente en el Senado. Él respondió: “No en este momento”.

Pence sobre el juicio político: “Lo que está sucediendo en Washington, DC, hoy es una desgracia”

El vicepresidente Pence hizo sus primeros comentarios sobre el juicio político desde que se presentaron los cargos esta mañana, calificando la investigación de juicio político como una “desgracia”.

Dijo que los cargos fueron creados por los demócratas “porque saben que no pueden competir contra este presidente en 2020”.

“Verán hoy en los titulares que vuelven a aparecer. Quiero decir, es realmente asombroso. Y lo que está sucediendo hoy en Washington, DC, es una desgracia. No es nada menos que un juicio político partidista, pero hombres y mujeres de Pensilvania: Todavía estamos ganando”, dijo Pence en Pensilvania el martes mientras hablaba en un evento para veteranos.

Continuó: “Realmente creo esto, creo que los demócratas están echando abajo a este presidente porque saben que no pueden competir contra este presidente en 2020. No pueden hacer campaña contra nuestro récord. No pueden hacer campaña contra los resultados”.