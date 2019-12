Un suéter navideño con la imagen de Santa con cocaína obliga a Walmart a disculparse

Nueva York (CNN Business) — Walmart Canadá ofreció disculpas por haber puesto a la venta un suéter navideño con una aparente referencia al uso de drogas.

El suéter presentaba una imagen de Santa Claus detrás de una mesa con tres líneas blancas similares a líneas de cocaína. Debajo de la imagen se lee la frase “Deja que nieve”. The Global News, una organización de noticias canadiense, informó por primera vez sobre la disculpa.

“Estos suéteres, vendidos por un vendedor externo en Walmart.ca (nuestro sitio web en Canadá), no representan los valores de Walmart y no tienen lugar en nuestro sitio web”, dijo Walmart en un comunicado actualizado el lunes. “Hemos eliminado estos productos de nuestro mercado. Pedimos disculpas por cualquier ofensa no intencionada que esto pudiera haber causado. Estos suéteres no se ofrecieron en Walmart.com en EE.UU.”.

Los vendedores externos pueden poner a la venta sus productos en Walmart Marketplace, un portal en el que Walmart puede aprobar vendedores que usan su sitio web.

Walmart ha enfrentado problemas similares antes. En 2017, la compañía se disculpó por un insulto ofensivo utilizado por un vendedor externo en una lista de productos en su sitio web.

Y no es la primera vez en esta temporada navideña que un vendedor externo ha llevado el escrutinio a un importante minorista en línea.

A principios de diciembre, Amazon sacó adornos navideños con imágenes del campo de concentración de Auschwitz. Las imágenes utilizadas mostraban las vías del tren que conducen a la entrada de Auschwitz II-Birkenau y varias escenas dentro de los campamentos, donde se estima que alrededor de un millón de judíos fueron asesinados durante la Segunda Guerra Mundial.

Amazon eliminó los productos cuando el Museo de Auschwitz tuiteó sobre ellos.