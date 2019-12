5 cosas que debes saber este 11 de diciembre: Estos son los cargos contra Trump

Revelaron cargos de juicio político contra el presidente Trump. Firmaron un nuevo acuerdo comercial en Norteamérica. Además, las recomendaciones de la persona más joven en visitar todos los países del mundo. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad. Suscríbete al newsletter

1. Formalizan acusación contra Trump por abuso de poder y obstrucción

Los demócratas de la Cámara de Representantes revelaron cargos de juicio político contra el presidente Trump. Hay dos: abuso de poder y obstrucción del Congreso. ¿Qué significa y qué sigue ahora en el proceso? Te explicamos.

2. Nuevo acuerdo comercial en Norteamérica

El representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer; la vice primera ministra de Canadá, Chrystia Freeland; y el subsecretario de México para América del Norte, Jesús Seade Kuri, firmaron el tratado comercial modificado entre Estados Unidos, México y Canadá (conocido como T-MEC en español y USMCA, por sus siglas en inglés) en una ceremonia en la Ciudad de México. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló por teléfono con el presidente Trump y el primer ministro Justin Trudeau para agradecerles su participación. Por su parte, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo que el acuerdo es una victoria para los trabajadores.

3. La lucha de una escuela por ayudar a un estudiante guatemalteco detenido por ICE

Después de que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) detuviera a Mario Aguilar, de 18 años, sus maestros y compañeros de la escuela secundaria Wilbur Cross en New Haven, Connecticut, guardaron su lugar en el salón de clases y le enviaron las tareas para que no se quedara atrás. Esta es la historia del joven que huyó de la violencia de su país, solo, y ahora se enfrenta al sistema de inmigración con el apoyo de una comunidad que lo quiere de regreso en la escuela.

4. Las similitudes de las guerras en Afganistán y Vietnam

La publicación en The Washington Post de documentos del gobierno de EE.UU. sobre la guerra en Afganistán, que duró 18 años, es comparado con los documentos del Pentágono de la era de Vietnam. Y el hombre responsable de filtrar los documentos del Pentágono, Daniel Ellsberg, está de acuerdo con la analogía. En ambas guerras, “los presidentes y los generales tenían una visión bastante realista de lo que estaban enfrentando y que no querían admitir al pueblo estadounidense”, dijo Ellsberg en una entrevista telefónica el lunes, horas después de que se publicara la investigación de la guerra afgana de The Post.

5. Estudio vincula transferencia de embriones congelados con riesgo de cáncer infantil

Los niños nacidos después del uso de transferencia de embriones congelados tuvieron un mayor riesgo de cáncer infantil, según un nuevo estudio publicado en la revista JAMA. No obstante, el peligro sigue siendo bajo.

A la hora del café

Disney advierte que su nueva película de Star Wars podría desencadenar ataques en personas con epilepsia

La compañía emitió un comunicado conjunto con la Fundación para la Epilepsia en el que advierte a los espectadores que la película contiene “varias secuencias con imágenes y luces intermitentes sostenidas” que podrían afectar a las personas con epilepsia fotosensible.

Tribunal federal detiene los cambios en las tarifas de los trámites de inmigración de la administración de Trump

Un tribunal de distrito federal bloqueó el lunes los cambios que el gobierno de Donald Trump hizo en el proceso de exención de tarifas para que la ciudadanía de los inmigrantes siga vigente.

El hombre que se comió la banana de una costosa obra de arte dice que no se arrepiente

Este sábado, David Datuna, un artista de instalaciones y performance de Georgia, se comió la obra de una banana pegada a una pared con cinta adhesiva (y que se vendió por US$ 120.000) ante la mirada atónita de cientos de espectadores. Y está lejos de arrepentirse.

La cifra del día

Casi 65%

Esta semana el tiempo en Estados Unidos se sentirá más como se siente a mediados de enero que a principios de diciembre a medida que temperaturas extremadamente frías se muevan por todo el país. Alrededor del 65% del país experimentará temperaturas bajo cero (Celsius), según los meteorólogos de CNN Taylor Ward y Dave Hennen.

La cita del día

“Tenemos demasiadas heridas abiertas”

Alberto Fernández durante la toma de posesión como presidente de Argentina. Fernández —quien juró junto a su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner— se refirió a los desafíos del país que recibe su gobierno.

Y para terminar…

La persona más joven en conocer todos los países del mundo recomienda visitar Venezuela

La estadounidense Lexie Alford, de 21 años, rompió oficialmente el récord Guinness de la persona más joven en visitar todos los países del mundo. Alford dice que Venezuela es su lugar favorito en América del Sur y confiesa que la comida que más disfrutó son los tacos callejeros en México.