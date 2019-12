Senado acoge acusación constitucional contra exministro del Interior por no haber evitado violaciones a los DD.HH. durante protestas

(CNN Español) — El exministro del Interior de Chile Andrés Chadwick dijo ser inocente luego de que la acusación constitucional en su contra haya sido aprobada en el senado chileno. Chadwick calificó la aprobación de “injusta, infundado y politizada“.

Al exministro del Interior y Seguridad Publica se lo acusa no haber tomado resguardos para evitar violaciones a los DD.HH. por agentes del Estado durante el estado de emergencia el pasado octubre durante las protestas.

“Jamás, deliberadamente o no deliberadamente he adoptado alguna medida, o he omitido una medida, con el propósito que se pueda abusar de los derechos humanos de ninguna persona“, dijo Chadwick.

El exministro queda así inhabilitado para ejercer cargos públicos por 5 años.

Después de conocerse la acusación el presidente Sebastián Piñera manifestó su apoyo a Chadwick. “Todo mi apoyo, cariño y solidaridad al exministro“, escribió Piñera en Twitter. “Un gran servidor público, con sólidos valores y una inmensa vocación de servicio por los demás. Y lo más importante, un hombre honesto y generoso y una persona íntegra y buena. Andrés: ¡gracias, muchas gracias!“.