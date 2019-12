Un hombre compró la chaqueta de ‘Grease’ de Olivia Newton-John por US$ 243.200 y se la devolvió

(CNN) — Cuando la icónica chaqueta de cuero negro de Olivia Newton-John de la película “Grease” se vendió por US$ 243.200 el mes pasado en una subasta de caridad, la cantante y actriz ganadora del Grammy probablemente pensó que se había ido para siempre.

Pero el comprador, que se describió a sí mismo como su fan número uno, tenía otras ideas.

“Esta chaqueta te pertenece a ti y al alma colectiva de aquellos que te aman, aquellos para quienes eres la banda sonora de sus vidas. No debe sentarse en el armario de un multimillonario por los derechos de fanfarronear de un club de campo”, dijo el comprador anónimo en Los Ángeles el fin de semana, en un video publicado en Facebook por Julien’s Auctions. “Por esta razón, se lo devuelvo con humildad y respeto a su legítimo propietario, que eres tú”.

https://www.facebook.com/JuliensAuctions/videos/810667592737412/

En el video, Newton-John parecía sorprendida cuando se dio cuenta de lo que había en la caja rosa brillante envuelta para regalos.

“¿En serio?”, dijo antes de darle al hombre un fuerte abrazo. “Esa es la cosa más dulce”.

El comprador quería permanecer en el anonimato, por lo que su cara está borrosa en el video. La casa de subastas dijo que es médico y emprendedor de tecnología médica.

La chaqueta y los pantalones ajustados que usó Newton-John en la película de 1978 se vendieron por separado en la subasta del 2 de noviembre por más del doble de su estimación y recaudaron US$ 405.700 para el Centro de Investigación y Bienestar del Cáncer Olivia Newton-John en Australia. La fundadora de Spanx, Sara Blakely, compró los pantalones —que Newton-John dijo que hubo que adaptar para que ella los usara—, según la casa de subastas.

Newton-John usó el atuendo para una de las canciones finales de la película, “You’re the One That I Want”, junto a John Travolta.

La actriz y cantante gritó de emoción cuando finalmente pudo abrir la caja y quitó el papel de seda para ver la chaqueta.

“¡Eres el mejor, eres el mejor! Estoy muy agradecida”, dijo Newton-John, mientras abrazaba la chaqueta y luego al comprador. “Este es el regalo más hermoso, pero sobre todo es tu corazón por el que estoy agradecida”.

Parecía emocionada cuando el comprador le preguntó si lo exhibiría en su centro oncológico.

“Sí, siempre fue mi sueño hacer eso, ¡así que sí!”, dijo Newton-John.

La mujer de 71 años decidió subastar más de 500 artículos de su carrera, incluidos disfraces, premios, joyas y otros recuerdos, para recaudar fondos para su centro de cáncer después de que le diagnosticaran cáncer de mama por tercera vez desde 1992.

Su chaqueta “Pink Ladies” de la película se vendió por US$ 50.000, que era 25 veces el precio estimado, y un póster de Grease firmado por el elenco se vendió por US$ 64.000.

La venta recaudó un total de US$ 2,4 millones, según la casa de subastas.

En el sitio web de la subasta, una nota decía que Newton-John quería ver gente disfrutando de lo que habían comprado.

Julien pidió a los ganadores que envíen una foto de ellos mismos con el artículo que compraron y una nota personal, que la casa de subastas compilará en un álbum de recortes para la estrella.