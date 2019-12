Indignación en Colombia por suéter navideño ofrecido en sitio web de Walmart Canadá

(CNN Español) — Walmart Canadá está pidiendo disculpas por haber ofrecido, a través de su sitio web de Canadá, un suéter navideño con una referencia a la cocaína y Colombia.

El saco presentaba una imagen de Papá Noel detrás de una mesa con tres líneas blancas que asemejarían líneas de cocaína. Debajo de la imagen se lee la frase: “Déjalo nevar”. La descripción del producto decía: “Sabemos cómo es la nieve; es blanca, en polvo y la mejor nieve viene de Suramérica. Esas son malas noticias para el viejo y alegre San Nicolás quien vive en el lejano Polo Norte. Por esa razón a Santa le gusta disfrutar el momento cuando tiene un poco de nieve de calidad de Colombia”, reportó Cablenoticias, estación afiliada a de CNN en Español, este miércoles.

La cadena de tiendas Walmart en un comunicado inicial dijo: “Estos suéteres, vendidos por un vendedor externo en Walmart.ca (nuestro sitio web en Canadá), no representan los valores de Walmart y no tienen lugar en nuestro sitio web”. Walmart, en una actualización dijo: “Hemos eliminado estos productos de nuestro mercado. Pedimos disculpas por cualquier delito no intencionado que esto pueda haber causado. Estos suéteres no se ofrecieron en Walmart.com en EE.UU.”.

Cablenoticias reportó que la Agencia Nacional Jurídica del Estado de Colombia, encabezada por su director, Camilo Gómez Alzate, adelantó los procesos de reclamación por la ofensa que esta multinacional generó contra Colombia, pues según el reclamo del organismo oficial la imagen del país se vio vulnerada con estos comentarios. Según el informe de Cablenoticias, la demanda diplomática incluiría una indemnización máxima por los actos referidos.

CNN ha intentado comunicarse con la Agencia Nacional Jurídica del Estado y con Walmart, pero en ninguno de los dos casos ha recibido respuesta.

Esta no es la primera vez que, en esta temporada festiva, un vendedor externo ha provocado polémica sobre productos de minoristas en línea. A principios de diciembre, Amazon ofreció adornos navideños que representan el campo de concentración de Auschwitz. Las imágenes utilizadas mostraban las vías del tren que conducen a la entrada de Auschwitz II-Birkenau y varias escenas dentro de los campamentos, donde se estima que alrededor de 1 millón de judíos fueron asesinados durante la Segunda Guerra Mundial. Amazon eliminó los productos cuando el Auschwitz Memorial tuiteó sobre ellos.