Los próximos cinco días harán historia. Esto es lo que se puede esperar en el proceso de juicio político contra Trump

Washington (CNN) — Se espera que los cargos de juicio político contra el presidente Donald Trump sean aprobados en la Cámara de Representantes antes del final de la semana, menos de tres meses después de que la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, anunciara una investigación formal.

Así es como irán las cosas:

Votación en la Cámara de Representantes

Dos cargos de juicio político se dirigen al pleno de la Cámara para una votación. Si una mayoría simple vota para aprobar cualquier artículo, Trump se convertirá en el tercer presidente formalmente en juicio político: el presidente Richard Nixon renunció después de que los votos avanzaron en la Comisión Judicial de la Cámara pero antes de que pudieran llegar al pleno.

La Cámara de Representantes aún no ha establecido una fecha específica para la votación de juicio político, pero dos asesores del liderazgo demócrata dijeron que podría ocurrir el miércoles.

¿Qué dicen los cargos?

El primer cargo de juicio político acusa a Trump de abusar de su puesto al presionar a Ucrania para investigar a sus rivales políticos y retener la ayuda de seguridad de EE. UU. y una reunión en la Casa Blanca. El segundo cargo lo acusa de obstruir la investigación sobre su mala conducta al bloquear testigos y desobedecer citaciones.

Inminente juicio en el Senado

Si los artículos se aprueban en la Cámara de Representantes como se espera, el Senado liderado por los republicanos llevará a cabo un juicio presidido por el presidente de la Corte Suprema, quien en este momento es John Roberts, un representante de George W. Bush que ha jugado un papel fundamental.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, dejó en claro en una carta al líder de la mayoría, Mitch McConnell, el domingo por la noche que prefiere un juicio de juicio político con testigos y nuevos documentos, una refutación directa a republicanos de primer nivel que han argumentado en los últimos días que un juicio más corto sin testigos evitaría que el Senado se convierta en un circo partidista.

Schumer pidió al menos cuatro testigos, entre ellos el secretario interino de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, el ex asesor de seguridad nacional John Bolton, el asesor principal del secretario interino de la Casa Blanca Robert Blair y el funcionario de la Oficina de Administración y Presupuesto Michael Duffey.

La carta de Schumer se hace eco de los comentarios que el presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, hizo el domingo anterior cuando declaró que le gustaría que se llamara a algunos testigos durante el juicio de juicio político en el Senado.

En respuesta a la carta de Schumer, el portavoz de McConnell, David Popp, dijo: “El líder McConnell ha dejado en claro que planea reunirse pronto con el líder Schumer para discutir los contornos de un juicio. Esa línea de tiempo no ha cambiado”.

La Casa Blanca todavía está planeando su estrategia de juicio en el Senado y está considerando si llamará o no a testigos, lo que puede alargar el juicio. Trump dijo más temprano el domingo que “no me importaría un proceso largo porque me gustaría ver al denunciante, quien es un fraude”.

La política del juicio

Cuando Justin Amash se convirtió en el único republicano del Congreso en respaldar el juicio político, incluso antes de que estallara el escándalo de Ucrania, fue esencialmente expulsado del partido. Ahora que es independiente, se dice que Amash podría unirse a los demócratas para liderar el enjuiciamiento de Trump en el Senado, aunque sigue siendo muy poco probable.

No te confundas, Amash no es progresista. Y se opone a la plataforma de los demócratas en casi todos los aspectos que no son de juicio político. Pero en los Estados Unidos de hoy parece como si los republicanos y demócratas, liberales y conservadores se hayan mezclado en nuevas categorías. Equipo Trump o equipo juicio político. Los políticos están mutando ante nuestros propios ojos, cambiando de piel, como el senador republicano Lindsey Graham. Se adaptan al partido o se desvanecen.

Hay más pruebas con el representante Jeff Van Drew, el demócrata de Nueva Jersey de un distrito disputado que, después de anunciar que se oponía al juicio, ahora se espera que anuncie que ya no es demócrata.

Tanto Amash como Van Drew representan distritos de la Cámara muy disputados, lo que habla del hecho de que esta acusación tendrá un efecto en noviembre no solo en la Casa Blanca, sino también en la Cámara de Representantes. Simplemente no sabemos cuál será el efecto. En las encuestas, hay más personas que apoyan el juicio que las que no lo hacen, pero nuevamente, Trump es presidente a pesar de que más personas votaron por otra persona.

Lo único que sabemos con certeza es que parece que en ninguno de los partidos hay lugar para nada más que la línea partidista.

Lo último

El rol de Amash: es “altamente improbable” que Pelosi nombre a Amash como uno de los administradores del juicio político, según un funcionario de la Cámara de Representantes.

“Es muy poco probable que la presidenta tome este tipo de riesgo cuando tiene tantos miembros calificados que claman por un lugar”, dijo a CNN un funcionario cercano a la investigación de juicio político.

Un grupo de nuevos demócratas instó a Pelosi a reclutar a Amash como uno de los administradores del juicio político. Retroceso al verano muy solitario de Amash de Haley Byrd de CNN.

¿Cómo enfrenta Trump el juicio?: La calificación actual de favorabilidad neta del presidente se ha mantenido estable en el sur de los menos 10 puntos en el transcurso de los últimos meses. Según esta métrica, parece que el escándalo ucraniano no lo ha lastimado políticamente.

Más sobre el esperado juicio en el Senado …

El presidente del la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, Jerry Nadler, criticó el domingo a McConnell después de que el republicano de Kentucky dijo que coordinaría con el abogado de la Casa Blanca sobre “todo” con respecto al probable juicio político en el Senado.

Nadler dijo que la colaboración del liderazgo republicano en el Senado con el presidente durante un juicio político sería una “subversión del orden constitucional”.

“La Constitución prescribe un juramento especial para los senadores cuando participan en un juicio político. Tienen que comprometerse a hacer justicia imparcial, y aquí tienes al líder mayoritario del Senado, en efecto, el presidente del jurado, diciendo que van a trabajar mano a mano con el abogado defensor”, dijo Nadler el domingo durante una entrevista con” This Week” de ABC.

Según la Constitución, corresponde a la Cámara de Representantes acusar al presidente para el juicio político y al Senado, condenarlo o absolverlo, lo que hace de los senadores, incluido McConnell, el jurado de facto.

CNN informó anteriormente que McConnell y el abogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone, discutieron los planes para coordinar una estrategia para un juicio político en el Senado durante las reuniones a puerta cerrada la semana pasada.

Mientras hablaba en Frankfort, Kentucky, el viernes, McConnell señaló como precedente al hecho de que los demócratas del Senado que se coordinaron con el entonces presidente Bill Clinton durante sus procedimientos de juicio político.

“También se hizo durante el juicio político de Clinton”, dijo. “No es sorprendente que el presidente Clinton y los demócratas en el Senado estuvieran coordinando su estrategia. Estamos del mismo lado”.

“No estoy tratando de fingir ser un jurado justo”

En una serie de comentarios llamativos este fin de semana, Graham dijo que hará todo lo que esté en su poder para terminar rápidamente el probable juicio político en el Senado.

“Esta cosa llegará al Senado, y morirá rápidamente, y haré todo lo posible para que muera rápidamente”, dijo el republicano de Carolina del Sur en una entrevista con Becky Anderson de CNN en el Foro de Doha en Qatar.

Cuando se le preguntó si era apropiado que expresara su opinión antes de que la acusación llegara al Senado, Graham respondió: “Bueno, debo pensarlo porque lo estoy haciendo”.

“Estoy tratando de dar una señal bastante clara de que he tomado una decisión. No estoy tratando de pretender ser un jurado justo”, dijo Graham, y agregó: “Lo que veo venir, lo que sucede hoy es solo un disparate partidista”.

Cinco empleados renuncian a la oficina de Van Drew

Cinco asistentes de Van Drew renunciaron el domingo mientras el legislador se prepara para cambiarse al Partido Republicano, de acuerdo con una carta de renuncia firmada obtenida por CNN.

Los ayudantes –Javier Gamboa, Edward Kaczmarski, Justin M. O’Leary, Mackenzie Lucas y Caroline Wood– escribieron en la carta que “ya no pueden, en buena conciencia, continuar con nuestro servicio al empleado del congresista”.

“Apreciamos enormemente las oportunidades que el congresista nos ha brindado, y estamos orgullosos del trabajo que hemos realizado juntos en nombre de la gente del Segundo Distrito del Congreso de Nueva Jersey”, decía la carta. “Lamentablemente, la decisión del congresista Van Drew de unirse a las filas del Partido Republicano liderado por (el presidente) Donald Trump no se alinea con los valores que aportamos a este trabajo cuando nos unimos a su oficina”.

Las renuncias se producen cuando Van Drew les ha contado a sus colegas sobre sus intenciones de cambiar de partido, según dos fuentes.

Recuerden: Van Drew fue uno de los dos demócratas que en octubre votó en contra de formalizar la investigación de juicio político y anunció a principios de este mes que votaría en contra de todos los artículos de juicio político en el pleno de la Cámara.

Si bien su cambio de partido es un impulso simbólico para Trump, es poco probable que la medida cambie el resultado de la votación completa de la Cámara de Representantes.

Las encuestas se mantienen constantes

Una nueva encuesta de Fox News revela que el 50% de los votantes en todo el país quiere que Trump sea enjuiciado y destituido de su cargo, sin cambios desde una encuesta de fines de octubre.

Otro 4% dice que Trump debería ser enjuiciado pero no destituido, y el 41% se opone por completo al juicio político.

Algunos hallazgos notables en la encuesta por parte de Jennifer Agiesta de CNN:

Independientemente de sus puntos de vista sobre el juicio político, el 53% de los votantes dice que Trump abusa de su poder, el 48% dice que obstruyó el Congreso y el 45% dice que cometió soborno. Un 60% dice que está mal que Trump pida a los líderes de países extranjeros que investiguen a sus rivales políticos. Los votantes registrados están divididos sobre si los demócratas en el Congreso están llevando a cabo la investigación de juicio político de manera justa, el 45% dice que sí, el 42% no. El índice de aprobación del presidente en la encuesta es de 45% aprueba a 53% desaprueba, una ligera mejora desde 42% de octubre aprueba a 57% desaprueba.

Trump tuiteó el domingo que las encuestas de Fox News son “siempre inexactas” y “están muy cargadas hacia los demócratas” sin proporcionar ninguna evidencia de sus afirmaciones.