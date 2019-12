Reyerta de internos en una cárcel de Panamá deja 12 muertos

(Crédito: TVN)

(CNN Español) — Una reyerta en una cárcel en Panamá terminó con 12 muertos y 13 heridos, dos de ellos de gravedad, informó la policía.

El subdirector de esa institución, Alexis Muñoz, explicó que la disputa comenzó en la tarde de este martes en el Centro Penitenciario La Joyita, ubicado al este de la capital. Reos del pabellón número 14, que serían integrantes de una misma pandilla, se enfrentaron. En el lugar se encontraron varias armas de fuego, según reveló el subdirector.

En un comunicado del Sistema Penitenciario se informó que la situación está bajo control, que entre los heridos y fallecidos no hay miembros de la policía ni custodios y que de inmediato se abrió una investigación administrativa y otra de tipo penal.

Al conocerse la noticia, familiares de detenidos llegaron a los predios de la cárcel para saber sobre la condición de sus parientes. Los dos heridos graves fueron llevados al hospital más cercano, mientras los otros 11 recibieron atención médica en la clínica del mismo centro penitenciario.

El presidente Laurentino Cortizo informó que en los últimos días se habían decomisado armas de fuego en el mismo lugar. A pesar de los hallazgos, este tipo de hechos no son comunes en Panamá.

“Ese tema de lo que ha pasado hoy en el centro penitenciario no lo vamos a permitir, no lo vamos a permitir. Esas armas no llegaron del cielo. Allí, obviamente que hubo algún tipo de cooperación para que entraran armas de fuego allí. Entonces, ese es un tema que vamos a investigar y vamos a tomar decisiones”, dijo el presidente.