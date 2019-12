‘All I Want For Christmas Is You’ de Mariah Carey, lanzada hace 25 años, llega al número 1 por primera vez

(CNN) — ¿Puede realmente ser Navidad sin Mariah Carey?

La autoproclamada “Reina de la Navidad” ha conseguido el puesto número 1 en el Hot 100 por su famoso éxito navideño ‘All I Want For Christmas Is You’.

Es la primera vez que la canción estrenada hace 25 años llega al número 1. Lo más alto que había llegado en la lista era el número 3.

Ahora un clásico de las fiestas navideñas, la canción se lanzó por primera vez en 1994 en el álbum “Merry Christmas” de Carey. La cantante tenía 24 años cuando lo grabó.

‘All I Want For Christmas Is You’ apareció en la película “Love Actually” y se usa como el himno oficial de lanzamiento de Carey en la temporada navideña cada año. Ariana Grande y CeeLo Green han hecho versiones de la canción.

Hasta la fecha, Carey ha ganado más de 60 millones de dólares en regalías por el tema.

Desde 2014, ella realiza cada año un concierto en honor de la canción clásica.

Amazon presentará un minidocumental sobre la historia de la canción, llamado “Mariah Carey is Christmas”.