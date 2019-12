Las predicciones acertadas de ‘Los Simpson’ en 30 años

(CNN Español) — Después de 30 temporadas y 678 episodios, ‘Los Simpson’ no solo han logrado ironizar sobre muchos aspectos de la sociedad de EE.UU. y del mundo, sino que han conseguido anticiparse a varios fenómenos en la vida real. De hecho una de las referencias culturales más comentadas tras la victoria de Donald Trump en las elecciones fue el episodio del año 2000 en el que Lisa habla de Trump como presidente.

En el capítulo “Bart to the Future” los espectadores pudieron ver la fracasada vida del travieso hijo de la familia de Sprignfield, mientras que su hermana Lisa ha logrado convertirse en la primera presidenta heterosexual de Estados Unidos. “Como saben, hemos heredado una grave escasez de presupuesto del presidente Trump”, le dice Lisa a su equipo.

Pero no es la única vez en que la popular serie animada de Matt Groening consigue profetizar eventos del futuro. Vale decir que, debido a la gran afición del programa y a su vigencia después de tres décadas, existen en internet innumerables listas de cosas que ‘Los Simpson’, bajo criterios de los televidentes e internautas, supuestamente han profetizado.

Algunas son relaciones un poco forzadas entre detalles minúsculos en la serie y eventos futuros (como el ataque a las Torres Gemelas), otras son obviedades (como que el NSA, una agencia de inteligencia, espía a los ciudadanos), mientras otras son flagrantes falsedades (como la imagen de Trump bajando por las escaleras eléctricas para anunciar su candidatura, que fue un capítulo posterior al hecho real pero que se volvió viral como si fuera del 2000).

Pero hay varias en los que podemos decir que definitivamente acertaron de alguna forma.

Estas son las predicciones más certeras:

1 de 12 | En el capítulo "Bart to the Future" de 2000 Lisa habla de Trump como su antecesor en la presidencia. Mira la galería → 2 de 12 | Esta imagen corresponde a un capítulo de 2015 después de que Trump se lanzó a la presidencia; NO es del capítulo de 2000 de la predicción, como se ha dicho de forma falsa en redes sociales. 3 de 12 | En 1993, un tigre blanco ataca a Gunter y Ernst. En 2003, un tigre blanco atacó a Roy Horn, de Siegfried y Roy. (Crédito: FOX) 4 de 12 | En 'Lisa's Wedding' de marzo de 1995 se ven relojes inteligentes... (Crédito: FOX) 5 de 12 | ... y videollamadas (Crédito: FOX) 6 de 12 | Hay una escena en la que Bart juega con gafas de realidad virtual (Crédito: FOX) 7 de 12 | En 1998, Homero robó grasa de restaurante. En 2012 los ladrones de Nueva York empezaron a hacer lo mismo (Crédito: FOX) 8 de 12 | En 1997 Marge le muestra un libro sobre ébola a Bart. (Crédito: FOX) 9 de 12 | En 2014, antes del Mundial, Los Simpson 'vaticinaron' la lesión de Neymar y la corrupción en la FIFA (Crédito: FOX) 10 de 12 | En "Lisa Goes Gaga" de 2012, Gaga está dando un concierto en Springfield y vuela sobre el público usando un arnés y un vestido similar con el que se presentó en el evento deportivo. Lo sorprendente es que allí también estuvo suspendida en el aire unos minutos. (Crédito: Fox) 11 de 12 | En la vida real, Gaga hizo algo muy similar en el Super Bowl de 2017, pero el vestido de la artista no echaba fuego, como en el capítulo. 12 de 12 | El episodio llamado "When You Dish Upon A Star” (“Cuando se anhela una estrella”), transmitido por primera vez el 8 de noviembre de 1998, muestra a un edificio que en frente tiene un letrero con las palabras “20th Century Fox, una división de Walt Disney Co.”. En diciembre de 2017 Disney anunció que comprará la mayor parte de 21st Century Fox.

Ataque de tigre de Siegfried & Roy

En el episodio “$pringfield (Or, How I Learned to Stop Worrying and Love Legalized Gambling” de diciembre 1993, el tigre blanco ataca a Gunter y Ernst, ilusionistas de casino, personajes basados en Siegfried y Roy.

En el 2003, en medio de un espectáculo en el que se agotaron las entradas de Siegfried y Roy en Las Vegas, Nevada, Mantecore, un tigre blanco, atacó a Roy Horn, lanzándose a su cuello y arrastrándolo del escenario, según un miembro del público que habló con CNN. Horn sobrevivió al ataque pero quedó parcialmente paralizado. Mantecore vivió el resto de su vida en el “Siegfried & Roy’s Secret Garden and Dolphin Habitat” hasta que murió en el 2014.

Videollamadas y relojes inteligentes

En ‘Lisa’s Wedding’ de marzo de 1995, otro capítulo en que adelantan a las posibles vidas futuras de los niños Simpson, se ve tecnología que ya otras producciones (Como Back to the Future o The Jetsons) habían vaticinado pero que en Los Simpson consigue un mayor nivel de cercanía a lo que se vio una década después: las videollamadas y los relojes inteligentes. Casi que podría decirse que Apple se inspiró en la serie para crear FaceTime y el Apple Watch.

Lentes de realidad virtual

En el capítulo “Bart to the Future” de 2000, el mismo de la mención de Trump, Homero y Marge usan unos lentes de realidad virtual muy similares a los que hoy se comercializan, como el Samsung Gear.

De aquél legendario y profético capítulo aún falta que se hagan realidad las tarjetas de hologramas y la comida virtual.

También hay una imagen que se popularizó pero que solo apareció en un capítulo emitido al aire y no en las repeticiones, según el blog especializado 11 Points. En ella se ve a Bart, adulto, jugando en realidad virtual en el bar de Moe.

Robo de grasa de restaurantes

En “Lard of the Dance”, de agosto de 1998, Homero y Bart se embarcan en el negocio de vender grasa y terminan robando el aceite de un Krusty Burger.

Pues en 2012 el New York Post reportó que ladrones empezaron a robar aceite de restaurantes para venderlo (a 38 centavos por libra).

Brote del ébola

En octubre de 1997, en el episodio “Lisa’s Sax”, Marge le dice a Bart que si quiere leer un libro, y le muestra uno de la serie cómica Curious George llamad “Ebola Virus”.

En 2014, el mundo vivió un brote de ébola que causó miles de muertos en el occidente de África (principalmente en Liberia y Sierra Leona, según registra CNN).

Aunque la enfermedad fue identificada en 1976, el gran brote empezó en 2014.

Escándalo en la FIFA

Las palabras FIFA y corrupción han estado ligadas desde hace años, pero no fue hasta mayo de 2015 que la ley pudo probarlo con las acusaciones a varias personas vinculadas con la organización y con supuestos sobornos. ¿Podrían haber predicho esto los Simpson, siempre pendientes de lo que ocurre en la sociedad?

La evidencia está en un episodio de marzo de 2014 titulado ‘You Don’t Have to Live Like a Referee’, de marzo de 2014, en el que un funcionario de la FIFA le pide ayuda a Homero para restablecer la credibilidad de la organización.

La lesión de Neymar en el Mundial 2014

En ese mismo episodio vaticinaron otros momentos vividos en la pasada Copa del Mundo en Brasil, como la lesión de Neymar y el resultado del partido de Alemania contra Brasil.

El show de Lady Gaga en el Super Bowl 2017

En las redes sociales se habló mucho en febrero de 2017 del enorme parecido que tuvo la presentación de la artista en el Super Bowl con la de un capítulo de la popular serie emitido en 2012: “Lisa Goes Gaga”.

En el episodio de ‘Los Simpson’, Gaga está dando un concierto en Springfield y vuela sobre el público usando un arnés y un vestido similar con el que se presentó en el evento deportivo. Lo sorprendente es que allí también estuvo suspendida en el aire unos minutos. Sin embargo, en la vida real, el vestido de la artista no echaba fuego, como en el capítulo.

Y ‘Los Simpson’ tampoco predijeron que Lady Gaga usaría un ejército de drones para su presentación: 300, para ser exactos. Los dispositivos fueron usados para iluminar de color el escenario y hasta para realizar el trazado de la bandera de EE.UU.

Ni tampoco el mensaje de inclusión que dio durante la presentación de medio tiempo en el Supero Bowl. Si bien no hubo declaraciones políticas, como muchos esperaban, Gaga concluyó su introducción citando el Juramento de Lealtad: “Una nación, bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos”, con un claro énfasis en el “para todos”.

Aún así, la enorme similitud entre los detalles del más reciente show y la serie de ficción inundaron las redes sociales entonces.

Los Simpsons lo volvieron hacer, predijeron la performance de Lady Gaga en la #SuperBowl pic.twitter.com/6BY3bQjwap — 𝗢𝗛𝗛 𝗠𝗬 𝗚𝗔𝗚𝗔 ❤️ (@OHHMYGAGAcom) February 6, 2017

La compra de Fox por parte de Disney

El episodio llamado “When You Dish Upon A Star” (“Cuando se anhela una estrella”), transmitido por primera vez el 8 de noviembre de 1998, muestra a un edificio que en frente tiene un letrero con las palabras “20th Century Fox, una división de Walt Disney Co.”.

Este capítulo de la larga serie de Fox se centra en una improbable relación entre Homero Simpson, Alec Baldwin y Kim Basinger. El letrero aparece hacia el final del episodio, cuando Ron Howard propone con éxito una película sobre “un instructor de conducción de robots asesinos, que viaja en el tiempo por alguna razón” y “un pastel que habla”, y recibe bolsas llenas de dinero para el proyecto.

Esa predicción sobre Disney-Fox se convirtió en realidad el 14 de diciembre de 2017: Disney anunció la compra de la mayor parte de 21st Century Fox, que era propiedad de 20th Century Fox, por 52.400 millones de dólares.

El periodista de ESPN Darren Rovell notó este jueves el pronóstico de “Los Simpson” y lo publicó en Twitter, junto a una imagen del letrero de la caricatura.

Disney announces it has reached a deal to acquire 21st Century Fox, as predicted by a Simpsons episode that first aired on November 8, 1998. pic.twitter.com/kzloJQHeM8 — Darren Rovell (@darrenrovell) December 14, 2017

Este contenido fue publicado originalmente en 2016 y actualizado desde entonces