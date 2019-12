5 cosas que debes saber este 18 de diciembre: el día D para el juicio político a Trump

El día D para el juicio político a Trump en la Cámara de Representantes, lo que hay que esperar para la igualdad de género global y la verdad sobre el fin de la década. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad. Suscríbete al newsletter

1. El día D: el camino hacia el juicio político de Trump

El presidente Donald Trump podría convertirse en el tercer presidente de la historia de Estados Unidos en enfrentar un juicio político. La Cámara de Representantes votará los cargos este miércoles. Si se aprueba el juicio político a Trump, el Senado llevará a cabo un juicio para considerar si el presidente debe ser destituido de su cargo. ¿Cómo llegamos hasta aquí y qué sigue? Te explicamos las reglas de lo que es conocido en inglés como impeachment.

2. Niegan fianza a Genaro García Luna y su caso se trasladará a Nueva York

En una audiencia corta, de menos de 15 minutos, vestido con un traje naranja y esposado de pies y manos, el exsecretario de Seguridad Pública de México durante el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, acudió a una audiencia en Dallas, Texas, acusado de recibir sobornos millonarios de parte del cartel de Sinaloa. En esta audiencia se le denegó la solicitud de fianza por temor a que pueda escapar hacia México y obtener protección del cartel; por medio de un traductor, también dijo estar de acuerdo en que su caso se traslade a una corte de Nueva York. Hasta el momento, García Luna no ha hecho declaraciones sobre los cargos en su contra.

3. ¿Igualdad de género? Espera otros 100 años

La mayoría de nosotros no viviremos para ver la igualdad de género lograda en todo el mundo, según un nuevo estudio, que predice que el hito está a casi 100 años de darse. El Informe anual sobre la brecha global de género del Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés) clasificó a Islandia como el país con mayor igualdad de género por undécimo año consecutivo, seguido de sus vecinos nórdicos, Noruega, Finlandia y Suecia. Siria, Pakistán, Iraq y Yemen obtuvieron el puntaje más bajo.

4. El papa Francisco elimina el secreto pontificio en los casos que tienen que ver con abusos sexuales

El papa Francisco levantó las reglas de secreto pontificio que rigen los casos de abusos sexuales, así lo anunció el Vaticano el martes. La medida permitirá a la Iglesia entregar documentos relacionados con casos de abuso sexual a las autoridades civiles. Aunque esto ya se hace en muchos países, la práctica no es universal.

5. Avances ‘emocionantes’ en medicamentos contra cáncer de mama

Dos nuevos medicamentos contra el cáncer de mama HER2 positivo avanzado fueron probados en estudios separados, y los científicos dicen que han progresado en el desarrollo de nuevas opciones de tratamiento.

A la hora del café

Esta década no termina en 2019: la explicación de la RAE que convulsiona las redes sociales

Podemos decir que el 31 de diciembre de 2019 marca el fin de los años diez de este siglo, pero en realidad la década no termina allí. Te compartimos la explicación.

Comer chiles reduce el riesgo de muerte por ataque cardíaco y accidente cerebrovascular, según estudio

Durante muchos años, el chile ha sido aclamado por sus propiedades terapéuticas, y ahora los investigadores han descubierto que comer chiles regularmente puede reducir el riesgo de muerte por enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular.

Obama afirma que las mujeres son ‘indiscutiblemente’ mejores para liderar

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, declaró que habría “una mejora significativa en todos los ámbitos” si los países fueran liderados por mujeres, según informó la BBC.

¿Por qué los ricos no hablan de dinero?

No piensen en el dinero que van a ganar, es el consejo del empresario y filántropo Michael Fux a los jóvenes que hablan mucho sobre el dinero.

La cifra del día

20%

El porcentaje de incremento al salario mínimo en México anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿En cuánto quedó? ¿Cuál es el salario mínimo en tu país? Estos son los mejores y peores en América Latina.

La cita del día

“Si no me permiten entrar, voy a ver la forma de buscar, acompañado por personalidades, por la prensa, entrar allá a hacer campaña. No tengo miedo a la detención”

Eso dijo Evo Morales, expresidente de Bolivia, al afirmar que desde Argentina aporta a la campaña del (MAS) de cara a las elecciones generales que se realizarán en 2020. También aseguró que volverá al país.

Y para terminar…

Elenco de “Star Wars” habla sobre el final de la saga Skywalker

“Star Wars: The Rise of Skywalker” llega a los cines el 19 de diciembre en Latinoamérica y el 20 en EE.UU. Durante el estreno en Hollywood, miembros del elenco y equipo comentaron sobre el final de la saga Skywalker.