19 destinos turísticos que definieron 2019

(CNN) — Una catedral en llamas es una imagen estremecedora. Un hijo que sigue los pasos de su madre es conmovedor.

Los lugares evocan todo tipo de emociones a medida que experimentan crecimiento, mejora, renovación y, a veces, retrocesos devastadores.



La tenacidad se destaca como una característica definitoria para muchos de los lugares que nos hablaron este año en viajes. Y siempre hay espacio para soñar en grande y abrazar la fantasía.

Aquí hay 19 destinos que vale la pena mirar a medida que el 2019 llega a su fin:

Italia rural

Soñar despierto sobre cómo sería vivir en este o aquel lugar es una de las principales delicias de los viajes, y un puñado de ciudades en Italia ha impulsado esos sueños a lo grande.

Ciudades rurales desde los Alpes nevados hasta la soleada Sicilia y Cerdeña han estado ofreciendo casas destartaladas por el precio de ganga de alrededor de US$ 1.

Ese es el desembolso inicial, por supuesto. Impuestos, tasas y renovaciones grandes no están incluidas.

La hermosa ciudad siciliana de Sambuca ganó titulares mundiales en 2019 con su oferta de € 1, generando tanta demanda que la ciudad terminó subastando propiedades por sumas cercanas a US$ 25.000.

Aun así, la tendencia de bienes raíces puede ser una gana-gana: las pequeñas ciudades con poblaciones en disminución obtienen nuevos residentes y reformas y los visitantes extranjeros cumplen sus fantasías de vivir en el campo italiano.

Star Wars: Galaxy’s Edge, Florida y California

Disney ha cumplido un tipo diferente de fantasía con Star Wars: Galaxy’s Edge.

Las nuevas e inmersivas atracciones en Hollywood Studios en Walt Disney World en Florida y Disneyland en California, atraen a los fanáticos de Star Wars con el tipo de detalles matizados y narraciones acordes con la querida franquicia.

Caso específico: el viaje The Rise of the Resistance (que se inauguró en Disney World este mes y debutará en Disneyland en enero) es una misión épica de aproximadamente 18 minutos que consiste en escapar de un Destructor Estelar.

O puedes pilotar el trozo de chatarra más rápido de la galaxia en el otro paseo clave: Millennium Falcon: Smugglers Run.

O construye tu propio sable de luz para tener un recuerdo duradero de tu papel en la Resistencia.

Aeropuerto Jewel Changi, Singapur

Al otro lado del mundo, el aeropuerto principal de Singapur es lo más cercano a una tierra de fantasía de viajes aéreos.

La cascada interior más alta del mundo, rodeada de jardines en terrazas, se encuentra en el centro del Aeropuerto Jewel Changi, un nuevo complejo de uso múltiple diseñado para conectar tres de las cuatro terminales del Aeropuerto Changi.

Un teatro IMAX, más de 280 puntos de venta minorista y de alimentos/bebidas, senderos para caminar y más, han convertido este aeropuerto en un oasis de la aviación.

Changi, el “mejor aeropuerto del mundo”, ha dominado el ranking del aeropuerto Skytrax durante los últimos siete años. La adición de la nueva y llamativa instalación es probable que asegure esa distinción en el futuro previsible.

Aeropuerto LaGuardia, Nueva York

¿El aeropuerto más mejorado del mundo? Ese podría ser el caso del aeropuerto LaGuardia de Nueva York.

El anticuado espacio de Nueva York, al que el presidente Donald Trump y el ex vicepresidente Joe Biden se han referido como una instalación del “tercer mundo”, dio un gran paso adelante en octubre cuando se dio a conocer una nueva zona de Delta Air Lines.

Es una pieza de una reforma del aeropuerto planificada en US$ 8.000 millones.

La zona es la primera fase de la nueva terminal de US$ 3.900 millones de Delta en LaGuardia. Ofrece vistas al Citi Field, hogar de los Mets, así como nuevas comodidades prácticas, como una sala de enfermería y una sala de alivio para perros.

Catedral de Notre Dame, París

Las estructuras brillantes de vidrio y acero pueden ofrecer comodidades modernas, pero no son un reemplazo para los iconos del arte tallado a mano y la devoción religiosa.

Así que el mundo vio con horror el 15 de abril de 2019, cuando las llamas atravesaron el techo de madera de la amada Catedral de Notre Dame de París, derribando su elaborada aguja.

Los estragos del edificio, una obra maestra de la arquitectura gótica, parecían ir directamente al hueso, provocando un jadeo global en un mundo cada vez más insensible a los titulares diarios de violencia humana desmesurada.

Francia ha prometido reconstruirla, con un apasionado debate sobre el mejor camino a seguir.

La catedral tardó más de 180 años en completarse, por lo que la paciencia probablemente será esencial para llevar a cabo la restauración.

Sagrada Familia, Barcelona

La iglesia de la Sagrada Familia de Barcelona sabe una o dos cosas sobre paciencia y tenacidad. En 2019, este ambicioso proyecto finalmente recibió un permiso de construcción, 137 años después de la colocación de la piedra angular en 1882.

El arquitecto Antoni Gaudí, un maestro del modernismo catalán, fue contratado en 1883 y fue enterrado en la cripta después de su fallecimiento en 1926.

Pero su visión de la basílica católica romana continúa a pesar de todo. Se espera que la construcción esté completa para 2026.

Las curiosas torres de la Sagrada Familia son un símbolo de Barcelona y un imán para millones de turistas en todo el mundo.

Monumento a Washington, Washington, DC

El Monumento a Washington no es una excepción cuando se trata del atractivo de los monumentos imponentes.

El obelisco de 169 metros en la capital de EE.UU. reabrió en septiembre de 2019 después de casi tres años de renovación y reparación de la estructura de 1884.

La instalación mejorada del monumento presenta un nuevo edificio de seguridad de vidrio y acero a prueba de explosiones y un nuevo elevador. Las renovaciones se hicieron tras otro largo período de reparación después de que un terremoto de magnitud 5,8 en 2011 causó daños extensos a la estructura.

Parque Nacional del Gran Cañón, Arizona

Los monumentos hechos por el hombre son impresionantes, pero realmente no son rival para la Madre Naturaleza.

Un magnífico corte en el paisaje natural, el Gran Cañón es tan grande (445 kilómetros de largo de río, hasta 28 kilómetros de ancho y más de un kilómetro de profundidad), que es difícil imaginar que esté bajo algún tipo de amenaza.

Sin embargo, la tierra ahora conocida como Parque Nacional del Gran Cañón, que celebró su centenario en 2019, enfrenta la posibilidad de desarrollo a lo largo de sus fronteras, cientos de viajes diarios en helicóptero de turistas, perforación de uranio y más.

El camarógrafo Pete McBride, que recorrió todo el cañón, anima a los visitantes a cultivar una apreciación más profunda del paisaje frágil, el silencio profundo, el cielo estrellado nocturno y los sonidos de la naturaleza.

Parque Nacional de las Dunas de Indiana

No todos los parques nacionales son tan masivos o reconocidos como el Parque Nacional del Gran Cañón, por lo que los nuevos parques son buenas noticias.

Ubicado en 24 kilómetros de la costa sur del lago Michigan, Indiana Dunes se convirtió en el primer parque nacional de Indiana en febrero de 2019.

El parque de más de 6.000 hectáreas que ya es el sitio más visitado del estado, ofrece playas a lo largo del lago Michigan, observación de aves, dunas para caminata y marismas para explorar.

Se encuentra a una hora en auto desde South Bend, Indiana, y dos horas desde el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago.

Australia

Los vuelos a Australia, que son bastante largos para casi todos, pueden ser un poco menos agotadores gracias a los vuelos directos que podrían reducir el tiempo de viaje en varias horas.

Un vuelo de prueba en noviembre de Londres a Sydney hecho por la aerolínea australiana Qantas, se convirtió en el vuelo de pasajeros más largo del mundo por una aerolínea comercial tanto por distancia, a 17.800 kilómetros como por duración en el aire, de 19 horas y 19 minutos.

Qantas espera que el viaje de ultra larga distancia forme parte de su horario regular para 2022 o 2023, si los reguladores están de acuerdo.

Australia actualmente está experimentando altas temperaturas sin precedentes y grandes incendios forestales, lo que subraya la tensión en todo el mundo entre ver el mundo y salvarlo.

Área 51, Nevada

¿Es el lugar misterioso e inalcanzable? La gente probablemente esté ansiosa por verlo.

Tal es el caso del Área 51, una instalación altamente clasificada de la Fuerza Aérea de Estados Unidos ubicada en Groom Lake en el sur de Nevada.

El sitio ha capturado durante mucho tiempo la imaginación de conspiradores y entusiastas paranormales. Creen que el gobierno de EE.UU. almacena y esconde cuerpos extraños y ovnis allí.

Durante el verano, un evento de Facebook titulado “Tormenta Área 51, no pueden detenernos a todos” (“Storm Area 51, They Can’t Stop All of Us”) llamó la atención del mundo, con más de 2 millones de personas diciendo que asistirían a una redada en el Área 51 para “ver extraterrestres”.

A las autoridades no les causó gracia y resistieron la “redada”. Eso funcionó en general. Alrededor de 3.000 personas se presentaron en la fecha designada en septiembre, pero no hubo traspaso y solo un puñado de arrestos.

Angola

Seguir los pasos de alguien que hemos perdido es una forma particularmente conmovedora de experimentar el mundo.

Y el mundo ciertamente estaba mirando cuando el príncipe Enrique se puso en septiembre un equipo de protección y caminó por un campo minado parcialmente despejado en Dirico, Angola, haciendo eco de la visita de su difunta madre 22 años antes.

La princesa Diana caminó en un campo minado en Huambo, Angola, en 1997 para crear conciencia sobre los peligros de las minas en todo el mundo.

El príncipe Enrique estaba “conmovido de estar visitando un lugar y una comunidad que era tan especial para su madre, y reconocer su incansable misión como defensora de todos los que más necesitaban su voz”, según una publicación de se cuenta oficial de Instagram.

Las Bahamas

Los lugares, como las personas, sufren una tragedia imprevista, y a veces lo mejor que puedes hacer es apoyarlos con tu presencia.

El huracán Dorian devastó las islas Abaco y Gran Bahama con intensidad de categoría 5 en septiembre, pero la mayoría de las 700 islas y cayos de las Bahamas no sufrieron daños.

“La mayoría de nuestro país sigue siendo hermoso y rodeado de palmeras, con playas vírgenes en varios tonos de blanco y rosa”, dijo Joy Jibrilu, directora general del Ministerio de Turismo de Bahamas.

Grand Bahama ha comenzado a recibir nuevamente a los visitantes de cruceros y hoteles, y el aeropuerto internacional reabrió sus puertas en noviembre.

¿Quieres ayudar a las Bahamas ahora mismo? Visítala.

Chernobyl, Ucrania

La curiosidad es un subproducto natural de la tragedia, y la central nuclear de Chernobyl no es la excepción. El sitio de la horrible explosión nuclear de 1986 ha sido cada vez más popular entre los turistas a medida que ha crecido el interés mundial en el turismo oscuro (conocido también como tanatoturismo).

Mientras que partes del sitio han estado abiertas a los visitantes desde 2011, Ucrania designó a la planta como una atracción turística oficial en julio.

“Hasta ahora, Chernobyl era una parte negativa de la marca de Ucrania. Es hora de cambiarla”, dijo el presidente Volodymyr Zelensky en ese momento.

El lanzamiento de la serie de HBO “Chernobyl” en mayo también intensificó el interés en la zona del desastre, que está siendo actualizada para acomodar mejor a los visitantes.

Reino Unido

Ya sea que la población o el gobierno estén en constante cambio, la incertidumbre local puede significar una ganancia inesperada para los visitantes.

El caos que rodea la inminente salida del Reino Unido de la Unión Europea plantea preguntas para los viajeros, pero una cosa que parece ser más baja son los precios.

Las tarifas aéreas de destinos internacionales al Reino Unido disminuyeron hasta un 49% interanual en noviembre, según los datos encargados por CNN a la aplicación de viajes Hopper.

Nadie sabe exactamente qué sucederá si Gran Bretaña cumple su objetivo actual de salir de la UE a fines de enero. Antes de que se establezca la incertidumbre, ahora puede ser justo el momento para una visita de último minuto.

Japón

Ser anfitrión es agradable. Ganar mientras es sede, mejor.

Japón tuvo una impresionante racha ganadora como anfitrión de la Copa Mundial de Rugby 2019, registrando sorpresas contra Irlanda y Escocia antes de perder ante el campeón Sudáfrica en los cuartos de final.

La nación conocida por su hospitalidad impecable sin duda querrá llevar esa racha ganadora, y algo más, durante los Juegos Olímpicos de Verano 2020.

El sector del turismo en Japón seguramente será un ganador y los preparativos están en marcha para los juegos.

Se espera que el “efecto de los Juegos Olímpicos” traiga aproximadamente 10 millones de visitantes adicionales al país en 2020, estima el gobierno.

Hong Kong

Ha sido un año tumultuoso en la ciudad más visitada del mundo.

Las protestas antigubernamentales han estado ocurriendo en Hong Kong durante más de seis meses.

Lo que comenzó en junio como oposición pacífica a un proyecto de ley que habría permitido a Hong Kong extraditar a presuntos delincuentes a China continental, se ha vuelto cada vez más violento e impredecible.

Los brotes han desconcertado a los turistas y en ocasiones han dificultado el tránsito.

A pesar de los disturbios, Hong Kong fue el destino más visitado del mundo en 2019 con 26 millones de visitas turísticas internacionales, según la compañía de investigación de mercado con sede en el Reino Unido Euromonitor International.

Amsterdam

Otro destino de viaje internacional increíblemente popular, Amsterdam, en realidad espera frenar la ola de visitantes que los locales se quejan de haber invadido la ciudad.

Para combatir el sobreturismo, una preocupación cada vez más apremiante en muchos rincones del mundo, funcionarios de los Países Bajos han decidido cambiar de marcha para centrarse en la “gestión del destino” en lugar de la “promoción del destino”.

Algunas de las áreas menos conocidas del país todavía pueden promoverse, con suerte desviando algo de interés de la sobrepoblada Amsterdam.

Sin embargo, se corrió la voz sobre los encantadores canales de Amsterdam, su cultura ciclista, sus museos y atracciones de clase mundial.

Costa Turquesa, Turquía

Pocos viajeros fuera de Europa conocen la espectacular Costa Turquesa de Turquía, 965 kilómetros de costa que se extienden desde la provincia de Antalya en el sur hasta la Península de Cesme en el norte.

Pero eso está cambiando rápidamente, porque los viajeros globales buscan lugares menos conocidos con una cultura local fascinante y toda la tranquilidad habitual que viene con arena y surf

Después de una montaña rusa como fue 2019, todos podríamos usar un poco de descanso y relajación salpicados de sol.

Katia Hetter, Silvia Marchetti, David Allan, Karla Cripps, Stacey Lastoe, Shivani Vora, Lilit Marcus, Richard Quest, Barry Neild, Doug Criss, Christina Maxouris, Nick Watt, Jack Guy, Julia Buckley, Tamara Hardingham-Gill y Melanie Haiken contribuyeron a esta historia.