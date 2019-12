Familia condena la filtración de un video que muestra el momento en que una niña murió en un crucero

(CNN) — Un video parece mostrar el momento en que Chloe Wiegand cayó de los brazos de su abuelo y murió en un crucero de Royal Caribbean en julio.

Chloe, de 18 meses, jugaba en un barco de Royal Caribbean atracado en Puerto Rico con su abuelo, Salvatore “Sam” Anello, cuando cayó de una ventana abierta y murió.

El video parece mostrar a Anello inclinarse a través de una abertura antes de levantar a la niña y sostenerla en la abertura.

No está claro en el video qué tan profunda es la apertura.

Poco después Chloe ya no aparece en sus brazos.

CNN se ha comunicado con el abogado de Anello y con Royal Caribbean para comentar sobre lo que se ve en el video.

De acuerdo con la demanda que la familia presentó a principios de este mes contra la línea de cruceros, Anello levantó a Chloe sobre la barandilla y la sostuvo mientras se inclinaba para golpear el vidrio. No había panel de vidrio y ella se deslizó de los brazos de Anello, cayendo 45 metros debajo del muelle, resultando en su muerte, dice la demanda.

Anello no sabía que algunos de los paneles de vidrio podían abrirse, dice la demanda. La demanda afirma que no había indicios de que la pared de los paneles de vidrio no fuera una pared fija y que el riel de madera estuviera ubicado aproximadamente a 45,7 centímetros del panel de vidrio.

El portavoz de Royal Caribbean, Jonathon Fishman, declinó comentar sobre la demanda civil cuando CNN lo contactó.

“Nuestros corazones están con la familia por su trágica pérdida. El Sr. Salvatore Anello está siendo procesado penalmente por homicidio negligente en el caso”, dijo Fishman.

Michael Winkleman, el abogado de la familia, dijo que esta “pregunta públicamente a las autoridades puertorriqueñas, ¿por qué se publicó este video? ¿Por qué continúan causando tanta angustia emocional a nuestra familia? ¿No hemos sido castigados lo suficiente por la pérdida de Chloe? Finalmente, la familia solicita una investigación inmediata e independiente sobre las circunstancias que rodearon la filtración”.

El Fiscal General de Puerto Rico dijo en un comunicado que no estaban seguros de quién lanzó el video a la agencia de noticias, pero dice que el video prueba el caso de homicidio negligente que las autoridades puertorriqueñas presentaron contra él.

Kimberly Wiegand dice que apoya a su padrastro y abuelo de Chloe.

“Quiero ser clara e inequívoca: no apoyamos este cargo de delito menor ni ningún otro cargo”, dijo Wiegand. “Nuestra familia ya lo ha perdido todo; ¿qué propósito podría cumplirse al perseguir un delito menor?”.

Anello le dijo a CBS News que inicialmente se culpó a sí mismo por la muerte de Chloe. Ahora, él culpa a la línea de cruceros.

“Solo quiero que arreglen el barco. Solo arréglenlo. Solo arreglen el bote”.

Carma Hassan, Amanda Watts, Scottie Andrew, Rebekah Riess, Juliana González y Rafy Rivera contribuyeron a este informe.