5 cosas para este 20 de diciembre: 2030: La mitad de los estadounidenses, obesos

1. Investigan supuestas transferencias de Piñera a paraísos fiscales

La Cámara de Diputados de Chile, aprobó la creación de un comité investigador para que estudie supuestas transferencias millonarias del presidente Sebastián Piñera a paraísos fiscales entre 2015 y 2016. Desde el gobierno rechazaron las acusaciones y señalaron que “no existe fundamento alguno” que justifique la formación de la comisión. En la actualidad, según el descargo, “ni el presidente Piñera ni los integrantes de su familia poseen sociedades de inversión constituidas en el exterior”.

2. Acusado, sigue siendo presidente

La histórica votación que aprobó en la Cámara de Representantes los cargos del juicio político a Donald Trump puede interpretarse de muchas formas. Pero, como señaló el líder de la minoría republicana, Kevin McCarthy, en el futuro inmediato Trump seguirá siendo presidente después de que termine este proceso y, casi seguramente, también después de un juicio en el Senado.

3. Cuatro preguntas sobre la situación de Evo Morales

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, dijo desde su asilo en Argentina que seguirá en la lucha política. La Fiscalía de Bolivia emitió esta semana una orden de captura contra él. ¿Podría volver Morales a Bolivia ya sea en condición de extraditado o por voluntad propia? Aquí la respuesta a esta y otras preguntas.

4. El futuro de Obamacare

Un tribunal de apelaciones de Nueva Orleans declaró inconstitucional la obligación de tener un seguro médico —un mandato de la ley conocida como Obamacare— después de que el Congreso de EE.UU. eliminó la multa fiscal por su incumplimiento. La corte, sin embargo, no se pronunció sobre otros puntos centrales de la legislación, como las protecciones a personas con afecciones preexistentes.

5. En 10 años, la mitad de los estadounidenses podrían ser obesos

Si las tendencias actuales continúan, para 2030 uno de cada cuatro habitantes de EE.UU. tendrá más de 45 kilos de sobrepeso, indica un estudio publicado en The New England Journal of Medicine. Pero hay una forma de evitarlo.

A la hora del café

La película ‘Cats’ deja un recuerdo que es mejor olvidar

“Cats” no es el desastre absoluto que algunos temían, o esperaban perversamente, pero no es buena, dice esta reseña de CNN.

Este logo ganó un concurso de diseño en China y se parece mucho al de Disney

La ciudad china de Dalian ha seleccionado un nuevo logotipo destinado a fomentar el turismo. Pero hay un problema: el nuevo diseño se parece mucho al de Disney. Los internautas chinos se apresuraron a señalarlo.

Las “peores” aerolíneas para vuelos de larga y corta distancia

Una encuesta anual de la revista Which? considera que British Airways y American Airlines figuran entre las peores aerolíneas para vuelos de larga distancia.

La cifra del día

US$ 26 millones

Forbes nombró a un niño de ocho años que revisa juguetes en YouTube como el mejor pagado de la plataforma en 2019. Ryan Kaji ganó 26 millones de dólares entre junio de 2018 y junio de 2019, pero no es el único niño que integra la lista.

La cita del día

“Es poco probable que (los republicanos del Senado) quieran destituir al representante de su partido por algunas razones inventadas”

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo en su conferencia de prensa anual el jueves que el juicio político al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se basó en “razones inventadas”, y expresó dudas de que será removido del poder.

Y para terminar…

La espectacular aurora boreal que iluminó el cielo de Finlandia

Una aurora boreal de grandes dimensiones iluminó el cielo en el norte de Finlandia esta semana.