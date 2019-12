Importante publicación evangélica pide la destitución de Trump

(CNN) — Una importante revista cristiana fundada por el difunto evangelista Billy Graham, padre de Franklin Graham, un importante partidario presidencial, publicó el jueves un artículo de opinión en el que llama a la destitución del presidente Donald Trump e insta a los evangélicos a que no lo apoyen.

“Si el presidente Trump debería ser destituido del cargo por el Senado o por votación popular en las próximas elecciones, es cuestión de juicio prudencial”, escribió el editor en jefe de Christianity Today (CT), Mark Galli, en el artículo de opinión. “Creemos que destituirlo no es una cuestión de lealtades partidistas, sino de lealtad al Creador de los Diez Mandamientos”.

Galli continuó: “Creemos que las audiencias de juicio político han dejado absolutamente claro, de una manera que la investigación de Mueller no lo hizo, que el presidente Trump ha abusado de su autoridad para beneficio personal y traicionado su juramento constitucional. Las audiencias de juicio político han iluminado las deficiencias morales del presidente para que todos las vean.”

“Ninguno de los aspectos positivos del presidente puede equilibrar el peligro moral y político que enfrentamos bajo un líder de tan grosero carácter inmoral”, agregó.

La publicación, influyente entre los evangélicos, previamente ha criticado a Trump por la inmigración y otros temas, pero nunca antes pidió su destitución. El artículo de opinión muestra un posible razonamiento para la disidencia entre una facción clave de la coalición republicana mientras Trump se prepara para un juicio político en el Senado luego de que este fuera aprobado por la Cámara de Representantes el miércoles por la noche.

“A los muchos evangélicos que continúan apoyando al Sr. Trump a pesar de su ennegrecido historial moral, podríamos decirles esto: recuerden quiénes son y a quién sirven”, escribió Galli. “Consideren cómo su justificación del Sr. Trump influye en su testimonio ante su Señor y Salvador. Consideren lo que dirá un mundo no creyente si continúa ignorando las palabras y el comportamiento inmoral del Sr. Trump en la causa de la conveniencia política”.

Los servidores web de la revista quedaron rebasados por el tráfico web cuando salió el editorial el jueves por la tarde. Después de algunos contratiempos temporales, el servicio se restableció.

Jim Wallis, uno de los líderes evangélicos liberales más prominentes de la nación, calificó la postura del artículo de opinión como un “gran evento decisivo”, y agregó que la revista es posiblemente la revista evangélica líder en la nación.

“Lo que CT dice en su editorial es que destituir a Donald Trump de su cargo es ahora una cuestión de fe, no política, y estoy de acuerdo”, dijo Wallis a CNN.

Wallis, fundador de la revista Sojourners, dice que los evangélicos hicieron un trato “fáustico” con Trump: designe a los jueces federales que queremos y miraremos hacia otro lado.

“Han hecho el trato fáustico de que no importa lo que haga, todo es aceptable porque les da los jueces que él quiere”, dice Wallis, autor de “Christ in Crisis: Why We Need to Reclaim Jesus”.

En cuanto al impacto del anuncio, Wallis dice que puede afectar más a dos grupos de evangélicos: las mujeres blancas suburbanas y los evangélicos más jóvenes que ya están hastiados por el abrazo de Trump por parte de los evangélicos mayores.

“Apuesto a que hay muchos evangélicos más jóvenes que están muy emocionados”, dijo Wallis sobre el editorial.

Wallis dice que ahora hay grietas en el muro de apoyo evangélico para Trump. El llamado a la destitución puede no influir en la mayoría de los evangélicos, pero sí lo suficiente como para marcar la diferencia en las elecciones de 2020.

“No se necesita mucho para cambiar la carrera, solo unos pocos votos en lugares clave en estados clave podrían marcar la diferencia”, dijo Wallis.

Brian Stelter de CNN contribuyó a este informe.