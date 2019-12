Flavio Bolsonaro niega estar involucrado en un esquema de lavado de dinero

Flavio Bolsonaro. Crédito: FABIO TEIXEIRA/AFP via Getty Images

(CNN Español) — El senador Flavio Bolsonaro, hijo mayor del presidente de Brasil Jair Bolsonaro, negó estar al frente de un esquema de lavado de dinero, como lo revelan documentos oficiales que, según él, fueron filtrados por terceros.

En su edición de este viernes 20 de diciembre, el diario Folha de Sao Paulo aseguró que la fiscalía de Río de Janeiro tiene pruebas de que Flavio Bolsonaro lavó 2,3 millones de reales (más de 563.000 dólares) en transacciones inmobiliarias y su tienda de chocolates en un centro comercial de Barra de Tijuca, en el oeste de Río de Janeiro.

En un video publicado este jueves en su cuenta de Youtube y reproducido en su cuenta de Twitter, el senador refutó una a una las acusaciones en su contra.

Flavio Bolsonaro, que es investigado por los delitos de lavado de activos y uso indebido de fondos públicos, señaló al gobernador de Río de Janeiro Wilson Witzel, acérrimo opositor de Jair Bolsonaro, como el gestor de un plan para golpearlo a él y llegar a su padre.

“Solo les doy un mensaje: no lograrán hacerlo porque no hicimos nada malo. Tarde o temprano todo será obviamente comprobado. Y quise grabar este video para rebatir punto por punto de cada acusación absurda que se me imputa. Yo lamento. Pido disculpas al Poder Judicial porque es un proceso que es un secreto de justicia, pero no tengo forma de guardar silencio ante estas continuas y repetidas filtraciones. Filtran medidas que son completamente confidenciales, secretas que incluso obstaculizan las investigaciones, pero no les importa, porque el objetivo no es buscar la verdad. El objetivo es llegar a mí y llegar al presidente de la República”, afirmó Flavio Bolsonaro.

CNN contactó al Ministerio Público de Brasil. Sin negar su autenticidad, la fiscalía aseguró que desconoce cómo terceros obtuvieron esos documentos. Agrega que no proporcionará más detalles por tratarse de una investigación en curso.

“GAECC / MPRJ aclara que no puede ofrecer cualquier declaración sobre las investigaciones en curso ni proporcionar copias de documentos o grabaciones, según lo solicitado, debido al secreto de justicia decretado. GAECC / MPRJ declara que desconoce cómo terceros obtuvieron acceso a documentos e informaciones confidenciales sobre las investigaciones y las medidas cautelares relacionadas, reafirmando su compromiso con la confidencialidad de las investigaciones”.

En otro fragmento del mensaje el senador asegura que no teme ser investigado porque no hay nada en su contra y le pide al juez que haga un buen trabajo: “Haga bien el debido proceso legal con nuestro derecho a una amplia defensa. Fundamente bien sus decisiones. No hay ningún problema. Nunca me quejé de ser investigado. Por cierto, algunos dicen “quién no debe, no teme. Estoy siendo investigado hace dos años. Y no hay nada en mi contra. Y después de más de un año de que todo saliera a la luz, el juez autoriza una búsqueda y confiscación de teléfonos celulares, una medida completamente inocua, solo para volver a plantear el problema”.

Ana Melgar y Alessandra Castelli contribuyeron con este reporte.