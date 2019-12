¿Qué bebe y come la gente en el mundo para combatir la resaca?

(CNN) — Es la temporada de la alegría y todo lo que eso pueda implicar.

En otras palabras, esta época indulgente del año a menudo conduce a mañanas siguientes poco agradables.

Ya que no hay una píldora mágica para la resaca (todavía no, al menos), ¿qué puedes hacer cuando se te va la mano?

La respuesta, para muchos, radica en los carbohidratos. Una resaca es esencialmente una deshidratación severa y una caída en el azúcar en la sangre, lo que hace que el exceso se sienta como una variedad de síntomas que incluyen náuseas, fatiga, irritabilidad y dolores.

A pesar de esta sobria realidad, a veces todavía nos sentimos con resaca, desesperados por una “cura”. Abordar la deshidratación y elevar los niveles bajos de azúcar en la sangre es clave, y beber mucha agua y alimentar el cuerpo con carbohidratos, grasas saludables y proteínas puede ayudar.

Por supuesto, la mejor manera de evitar una resaca es abstenerse de beber, pero si eso no es atractivo, tendrás que encontrar la manera de salir adelante. Un nuevo libro de Lauren Shockey titulado “Hangover Helper” (“Ayuda para la resaca”) está lleno de recetas para el equipo de bricolaje entre nosotros. La mayoría de los siguientes alimentos y bebidas están disponibles para comprarlos rápido.

Desde la currywurst hasta el jugo de pepinillos y tostadas de aguacate, sigue leyendo para ver cómo las personas de todo el mundo recurren a la comida y la bebida para mitigar la resaca.

París

Aunque beber demasiado alcohol no es aconsejable al día siguiente, muchas personas pondrían las manos en el fuego por un remedio para la resaca, y nada le gana a Bloody Mary si esta es la dirección que eliges.

Si bien puedes encontrarlo en todo el mundo, la bebida tiene un significado especial en París, donde fue inventada en 1921 en el Harry’s New York Bar.

Aunque a lo largo de los años muchos bares de todo el mundo han puesto su propio toque en el Bloody Mary (el rábano picante ahora es más común), en Harry’s todavía se hace de la manera clásica: vodka, jugo de tomate, salsa Tabasco, sal, pimienta, limón y salsa Worcester.

Londres

El queso derretido caliente es una parte fundamental del atractivo de la pizza cuando tienes resaca, pero la pizza no es la única forma de conseguir tu queso. En Londres, el simple pan tostado con queso es algo bello y también muy fácil de preparar en casa, sin importar cuánto estés batallando.

Desliza el pan en la parrilla para tostar ligeramente ambos lados, luego unta la mantequilla y la mostaza picante y apila el queso cheddar rallado encima. Desliza hacia atrás debajo del asador hasta que el queso se derrita y listo, ahora estás mucho más cerca de lograr pasar el día.

Berlín

Aunque los berlineses disfrutarían de una salchicha de curry, o currywurst, en cualquier momento del día, este clásico refrigerio alemán es quizás lo mejor después de una gran noche en Berlín.

Para los no iniciados, una currywurst consiste en salchicha de cerdo frita cortada en trozos pequeños, luego se rocía en una salsa de tomate al curry especiado antes de espolvorearse con polvo de curry. La rica salsa, la salchicha carnosa y el sutil calor de las especias despiertan los sentidos embotados y proporcionan un impulso revitalizante. Es incluso mejor cuando se combina con papas fritas.

Copenhague

El flæskestegssandwich (sándwich de cerdo asado), un sándwich épico y carnoso, es como oro para los irritables y hambrientos. La cocina danesa, a menudo asociada con platos minimalistas bellamente presentados de ingredientes robados de otras cocinas, es en realidad más diversa.

El sándwich característico del país tiene que ver con la indulgencia sucia y deliciosa: piensa en gruesas rebanadas de cuello de cerdo asado en un panecillo suave con crujientes trozos, pepinos en vinagre, repollo rojo y una mayonesa picante.

Cómelo para ayudar a evitar una resaca (Kødbyens Høker, un quiosco al aire libre en el distrito de empacadoras de carne de la ciudad es popular por alguna razón), o haz que sea tu primera parada cuando te despiertes con un fuerte dolor de cabeza y hambre.

Manila

Cualquiera que haya pasado una noche bebiendo con los lugareños en Manilla puede dar fe de la capacidad de la ciudad para pasar un buen rato.

El chef Jordy Navarra está al mando de uno de los mejores restaurantes de la ciudad, Toyo Eatery, famoso por sus refinadas reinterpretaciones de los clásicos filipinos.

“Sin embargo, en cuanto a comer después de beber en exceso”, explica Navarra, “muchos filipinos suelen optar por tapsilog. Es básicamente carne curada, semiseca o marinada con arroz con ajo y un huevo frito. Realmente me gusta cómo es simple, abundante y súper conveniente, con lugares que lo venden en todo el metro de Manila”.

En Manila, la clave está en tratar de de adelantarse a la resaca al ingerir una cena basta y grasosa al final de una noche de borrachera.

Sydney

La cultura del café en Sydney es famosa por sus saludables platos de brunch. El aguacate sobre pan tostado, ahora un artículo omnipresente en los modernos menús de brunch de todo el mundo, es un invento australiano.

Es un plato delicioso y saludable después de ocho horas de sueño sobrio, pero también es una opción para cuando tienes resaca. El alto contenido de potasio del aguacate ayuda a reponer ese nutriente clave, y los huevos, que contienen vitamina A, hacen que el plato sea una opción sólida para la resaca. Agrega un poco de salsa picante para aumentar el sabor y comenzarás a sentir que tus sentidos se despiertan.

Tokio

Tokio podría tener la mayor cantidad de estrellas Michelin de cualquier ciudad del mundo, pero un menú de degustación de varios cursos probablemente no sea lo que quieres si te sientes mal.

Hisato Hamada, cofundador de Wagyumafia, una cadena informal y rápida famosa por sus lujosos sándwiches de carne de res Kobe, dice que su remedio para la resaca es comer antes de acostarse después de una noche de fiesta.

A Hamada le gustan los eki-soba, fideos soba que se encuentran en las estaciones de tren. “Dado que eki-soba se encuentra en la plataforma de la estación [del tren], puedes llevarlo de regreso a casa y, por lo general, se prepara muy rápido, lo que significa que puedes tener un tazón dentro de los 30 segundos de haberlo pedido (muy útil cuando estás borracho)”, dice Hamada.

“Mi tipo favorito viene con tempura y un huevo crudo, negi extra rallado (puerro chino) y una salsa de soja espesa al estilo de Tokio que es cálida y nutritiva. En general, es una comida rápida muy reconfortante y abundante para volver a funcionar”.

Bangkok

Tailandia tiene una de las culturas gastronómicas más ricas del mundo, junto con una famosa vida nocturna, por lo que no sorprende que haya una gran cantidad de alimentos nutritivos y restauradores para elegir después de una larga noche de fiesta.

Perm Paitayawat, en Instagram como @theskinnybib, es un autor de alimentos, investigador y una autoridad en las culturas alimentarias tailandesas y asiáticas: “La primera y más importante elección de alimentos para la resaca para los habitantes de Bangkok es ‘Khao Tom Kui’: una interpretación tailandesa-china de potaje de arroz con almidón caliente con extras que van desde carne estofada hasta ensalada picante”, explica Perm, quien también jura comer antes de acostarse.

Hay varios lugares populares de 24 horas alrededor de la ciudad que sirven el plato, pero Perm dice que Saeng Chai Pochana, junto al distrito de discotecas Thonglor de Bangkok, es una institución. “La picante carne de cerdo picada y la sopa de ciruelas chinas devolverían a sus sentidos a cualquier borracho”.

Montreal

Patatas fritas, salsa y queso cuajado: Si eso no es música para una cabeza palpitante, entonces nada lo es. En Canadá es el plato nacional no oficial de poutine (plato de papas fritas y queso en salsa) que los locales buscan el día después de una noche larga.

Si bien la versión clásica es confiable para la resaca, hay docenas de formas de preparar el poutine, un favorito de Montreal. Con adiciones como tocino, carne de cerdo desmenuzada y carnitas de pato, es una especie de “ir a lo grande o irse a casa”.

Uno de los mejores poutines de la ciudad es el Poutine du Coq en Le Coq de l’Est, una invención genial que combina papas fritas con montones de pollo asado, un muslo de pollo frito, salsa de pollo y salsa tandoori. El sodio generalmente no se usa en la misma oración que el nirvana, pero en este caso, se lo merece.

Edimburgo

“La salchicha Lorne, también conocida como salchicha cuadrada, es considerada como una institución nacional y un milagro para la resaca por la mayoría de los escoceses que conozco”, dice Simon Attridge, chef ejecutivo de Gleneagles, un hotel de lujo ubicado en las zonas rurales de las Tierras Altas de Escocia.

Estas gruesas losas de salchicha de res rica, grasosa y sabrosa encajan en un rollo como un guante. El rollo elegido es importante para los exigentes golosos de la resaca, y la mayoría opta por un rollo especial ligero y aireado, llamado rollo de la mañana, que se vende por media docena en todas las tiendas locales de Edimburgo y más allá.

“Su estado legendario, por supuesto, no se atribuye a ningún valor nutricional”, explica Simon, “sino a su exquisitez y cualidades restaurativas. Bañada con una lata de Irn Bru [una bebida carbonatada escocesa],¡este manjar nacional es lo máximo en los sueños de la resaca!”.

Moscú

En Rusia, un vaso de jugo de pepinillos de frasco es una cura tradicional para la resaca. La idea es que la salmuera salada te lleve a beber más agua, algo que el cuerpo necesita cuando está deshidratado. Es una opción conveniente y económica cuando no puedes soportar la idea de una comida sólida, y caminar hasta el refrigerador es lo más lejos que puedes llegar.

Puede parecer una idea descabellada, pero hay algo de ciencia detrás de esto. El proceso de fermentación de los pepinillos crea probióticos digestivos y las grandes cantidades de sal ayudan a reemplazar los electrolitos perdidos por la deshidratación.

Dublín

Dublín tiene una cultura de pub famosa, por lo que no sorprende que Irlanda haya ideado un remedio de desayuno para el día después.

“Las resacas de Dublín pueden ser brutales”, confiesa el galardonado chef de ostras nativo de Dublín Simon Lamont. Actualmente al mando del restaurante Seabird de Londres, Lamont piensa con cariño en una de las curas favoritas de su país de origen: el desayuno blaa. Un pan concebido en la ciudad de Waterford pero adoptado en la capital en los últimos años, la opción de carne grasosa y carbohidratos involucra un panecillo de harina suave y generosamente untado con mantequilla, o blaa, relleno de tocino, salchichas y morcilla. Hatch and Sons, cerca de St. Stephen’s Green, es una opción sólida para un buen blaa.

“La salsa marrón [condimento tradicional británico similar al ketchup] es el condimento de elección, nunca el ketchup. Y báñalo con algo agrio [limonada, agua con gas y amargos] o una pinta de cerveza negra”, aconseja Lamont, quien agrega: ” Si eso no funciona, ¡una bandeja de ostras recién desvainadas, obviamente!”.

Nueva York

Tocino, huevo y queso nunca es una mala idea, pero ¿sabes cuándo es una idea brillante? Cuando luchas con una resaca brutal pero no tienes la opción de quedarte en la cama y dormir. Tal vez tengas entradas para la matiné del teatro o una reunión importante.

Sea lo que sea, ten la seguridad de que hay una tienda de la esquina cercana lista para freír un huevo o dos, cubrirlo con queso (estadounidense, obviamente) y tocino grasoso antes de ponerlo todo (con una maniobra experta) sobre un rollo blanco fresco o un panecillo inglés. La mantequilla es esencial, la sal y la pimienta forman parte del territorio y el ketchup es opcional.

Oh, y no importa la hora que sea – ¿8 am? ¿mediodía? – es perfectamente aceptable deshacerse de tu café normal habitual por una lata helada de Coca Cola real.