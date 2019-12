‘Star Wars: The Rise of Skywalker’ cierra con broche de oro el gran año de Disney

Nueva York (CNN Business) — “Star Wars: The Rise of Skywalker” culminó el año histórico de Disney y la historia de los Skywalker con un gran fin de semana de estreno en la taquilla.

La película, el noveno capítulo de la saga espacial, recaudó un estimado de US$ 176 millones en América del Norte. Eso convierte a “Rise of Skywalker” en el tercer estreno más taquillero de 2019.

Es una gran cifra según cualquier estándar, pero es considerablemente menor que los estrenos de las dos entregas anteriores de la saga. “The Force Awakens” de 2015 y “The Last Jedi” de 2015 aportaron US$ 248 millones y US$ 220 millones en sus estrenos nacionales, respectivamente.

Se esperaba que “Rise of Skywalker” tuviera un estreno de US$ 175 millones en Norteamérica este fin de semana, según analistas de la industria. Sin embargo, algunos expertos predijeron que podría generar hasta US$ 200 millones o más. Disney fue más conservador poniendo su pronóstico de tres días en alrededor de US$ 160 millones.

La película, que pone fin a la batalla entre Rey (Daisy Ridley) y Kylo Ren (Adam Driver), además de cerrar el drama familiar épico de los Skywalker, también registró grandes cifras en todo el mundo. Recaudó US$ 374 millones en la taquilla global.

Shawn Robbins, analista jefe de Boxoffice.com, dijo que Star Wars “siempre ha sido un mito transmitido como las historias de antaño” y que “Rise of Skywalker” probablemente encontró su audiencia dado que era el final de una de las historias más populares del cine.

“Este fue el final de una trilogía de trilogías”, dijo. “Fue un evento para varias generaciones, incluidos aquellos que crecieron con la franquicia desde el primer día hasta la generación de las ‘precuelas’ y, ahora, la generación actual que crecerá con las nuevas películas y las transmitirá nuevamente”.

Star Wars ha recaudado más de US$ 9 mil millones en todo el mundo en más de 10 películas, y eso sin contar la inflación.

Sin embargo, “Rise of Skywalker” dejó críticas mixtas.

La película tiene un puntaje del 58% en el sitio de revisión Rotten Tomatoes, una fuerte caída respecto a los puntajes de “Force Awakens” y “Last Jedi”, que fueron del 93% y 91%, respectivamente. La película también recibió calificación de “B +” por parte del público en CinemaScore. Es la única película de Star Wars de Disney que recibe una calificación menor a “A”.

Paul Degarabedian, analista de medios senior en Comscore (SCOR), consideró que las críticas podrían haber tenido un impacto en los ingresos brutos de la película este fin de semana.

“Dada la barra ridículamente alta establecida por ‘The Force Awakens’ y ‘The Last Jedi’, la taquilla de apertura de fin de semana para ‘Rise of Skywalker’, objetivamente estelar, puede ser el resultado tanto de críticas mixtas como de la fatiga por el final de la instalación”, dijo. “Pero la película probablemente se desenvuelva bien durante las vacaciones”.

“Rise of Skywalker” cerró un año increíble para Disney en la taquilla.

En julio, la compañía estableció el récord del año de mayor recaudación para un estudio en julio. También tuvo seis películas que obtuvieron US$ 1.000 millones o más en la taquilla mundial este año, y “Rise of Skywalker” podría ser la séptima.

“Esta es la pieza final del rompecabezas maestro de Disney para 2019”, dijo Robbins. “Sin embargo, es algo que no podrá repetirse cada año, lo que pone mayor énfasis en la necesidad de que los estudios se arriesguen más con películas originales de calidad junto con sus grandes franquicias”.