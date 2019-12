Kevin Spacey publica otro extraño mensaje de Navidad

(CNN) – El actor Kevin Spacey ha publicado un segundo video de Navidad inspirado en “House of Cards”, en el que aparece frente a una chimenea y habla de estar bajo ataque.

Este mensaje llega después del primer video de tres minutos que envió en la víspera de Navidad del año pasado, el cual mostraba a Spacey aparentemente defendiéndose de acusaciones por conducta sexual inapropiada. En 24 horas, la publicación acumuló 4,5 millones de visitas.

En el mensaje de este año el actor vuelve a utilizar la voz de su personaje en la serie de Netflix, Frank Underwood, mientras le habla a la cámara.

“Realmente no pensaron que me iba a perder la oportunidad de desearles una feliz Navidad, ¿verdad?”, pregunta.

El video está titulado con las siglas KTWK, que representan la frase “Kill Them with Kindness” (“Mátalos con bondad, en español”). Allí Spacey habla de su salud y de las acusaciones en su contra. El actor fue despedido de “House of Cards” antes de que la serie terminara su última temporada.

Spacey describe el 2019 como un “año bastante bueno” en el que “recuperó su salud”. Y dice que en 2020 quiere “más cosas buenas en este mundo”.

“Sé lo que están pensando: ¿está hablando en serio? Lo digo en serio”, añade.

“La próxima vez que alguien haga algo que no te guste, puedes ir al ataque”, continúa. “Pero también puedes aguantar el fuego y hacer lo inesperado. Puedes… matarlos con bondad”.

Termina su mensaje con música siniestra.

Spacey, de 59 años, desapareció del ojo público a raíz de las acusaciones de conducta sexual inapropiada en 2017.

Un cargo penal de asalto indecente y agresión, en relación con un incidente de julio de 2016 en el que Spacey fue acusado de tocar a un joven en un bar de Nantucket, fue retirado a principios de este año. La exestrella de “House of Cards” se había declarado inocente y enfrentaba hasta cinco años de prisión si llegaba a ser declarado culpable.