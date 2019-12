Una estrella roja gigante está actuando raro y los científicos piensan que puede estar a punto de explotar

(CNN) — Una estrella joven y brillante ha estado actuando un poco erráticamente últimamente.

La estrella, Betelgeuse, de repente se está atenuando. Puede ser una señal, dicen los astrónomos, de que la estrella está a punto de explotar. Otra posibilidad es que la supergigante roja pueda estar pasando por una fase.

Ed Guinan, profesor de astronomía en la Universidad de Villanova, fue el autor principal de un artículo del 8 de diciembre titulado “The Fainting of the Nearby Red Supergiant Betelgeuse“.

Le dijo a CNN que Betelgeuse ha estado disminuyendo su brillo bruscamente desde octubre, y ahora es aproximadamente 2,5 veces más débil de lo habitual. Una vez fue la novena estrella más brillante en el cielo, y ahora Betelgeuse ha caído hasta al puesto 23 de las más brillantes.

Guinan y sus colegas han estado observando de cerca a la estrella durante décadas, con “cobertura continua desde 1980”, dijo.

En el último medio siglo, la estrella nunca se ha atenuado tan agresivamente, y eso podría significar que estamos al borde de algo extraordinario.

“Lo que causa la supernova está en lo profundo de la estrella”, dijo Guinan. Y debido a que la estrella es tan grande, es imposible saber qué está pasando tan lejos.

Podría ser el preludio de una supernova

Betelgeuse es la estrella en el hombro de Orión, la constelación icónica en forma de cazador empuñando un arco en el cielo nocturno. Su nombre se deriva del árabe para “mano de Orión”.

La estrella, que está a unos 700 años luz de la Tierra, es un vecino relativamente cercano dentro de nuestra galaxia.

“Lo especial de esto es lo cerca que está”, dijo Guinan.

Guinan dijo que es la candidata a supernova más cercana. Tiene aproximadamente nueve millones de años, y estrellas tan grandes como Betelgeuse no suelen tener una vida útil de más de 10 millones de años. Aunque su tiempo está cerca, probablemente no explotará en nuestro tiempo de vida.

“Probablemente sucederá en los próximos 200.000 o 300.000 años”, dijo Guinan.

Es una estrella variable, lo que significa que se atenúa y se ilumina regularmente, en ciclos que pueden durar unos 420 días. Betelgeuse ha estado en un período de atenuación normal en los últimos meses, pero se aceleró drásticamente en comparación con los últimos años.

El proceso de atenuación debería finalizar a mediados de enero, según los modelos matemáticos. Pero Betelgeuse a menudo sigue sus propias reglas, dice.

“Personalmente creo que va a recuperarse, pero es divertido ver cómo cambian las estrellas”, dijo Guinan. Sin embargo, agrega: “Si continúa atenuándose, todas las apuestas están canceladas”.

Si explotara, sería lo suficientemente brillante como para ver durante el día

Eso podría significar que estamos al borde de un brillante espectáculo de luces, porque si una estrella tan cerca explotara, tendría un impacto.

Las estrellas fusionan rápidamente varios elementos en sus núcleos. Y si Betelgeuse se quema hasta convertirse en un núcleo de hierro, que no se fusiona, ese núcleo podría colapsar rápidamente, dando lugar a una supernova.

La supergigante roja brillaría con un azul vibrante durante tres o cuatro meses, y tardaría aproximadamente un año en desvanecerse.

“Sería una estrella realmente brillante visible durante el día”, dijo Guinan.

No habría ningún peligro directo para la vida en la Tierra, pero la radiación ultravioleta de la explosión celestial podría quemar el ozono en nuestra atmósfera.

Betelgeuse ha estado actuando de forma extraña durante años

El curioso comportamiento de Betelgeuse se ha mantenido en otras formas a lo largo de las décadas.

En 2009, el fallecido astrónomo y ganador del Premio Nobel Charles Townes le dijo a CNN que había observado que Betelgeuse se había reducido un 15% desde mediados de la década de 1990.

En aquel entonces, Townes y sus colegas estaban perplejos porque las estrellas generalmente se vuelven más brillantes a medida que se encogen. Betelgeuse, sin embargo, se estaba atenuando.

La estrella ha estado actuando de manera diferente en los últimos meses, y cualquiera puede adivinar lo que pueden significar todas las lecturas inusuales.

“Entonces podría ser una estrella brillante muy pequeña, o incluso podría ser un agujero negro. Una explosión sería muy sorprendente”, dijo Townes en ese momento.