Muere la hermana de George Michael exactamente tres años después del cantante

(CNN) – La hermana de George Michael Melanie Panayiotou fue encontrada muerta el día de Navidad, exactamente tres años después de que el artista británico falleciera, según le confirmó a CNN el abogado de la familia.

“Podemos confirmar que muy trágicamente Melanie falleció de repente”, señaló el abogado de la familia, John Reid, en un comunicado publicado este viernes. “Simplemente pediríamos que se respete la privacidad de la familia en este momento tan triste”, agregó.

La Policía Metropolitana de Londres informó en un comunicado enviado a CNN que los servicios de emergencia fueron llamados a una casa en el norte de Londres el miércoles por la noche debido a “reportes de la muerte repentina de una mujer en sus 50 años”.

“La policía no trata la muerte como sospechosa”, explicó el comunicado, agregando que el forense compilará un informe sobre las circunstancias que rodearon el fallecimiento.

La muerte de Panayiotou ocurre exactamente tres años después de que Michael, de 53 años, muriera repentinamente en 2016 el día de Navidad. Dejó un catálogo de éxitos, incluyendo “Careless Whisper”, “Faith”, y las canciones de The Wham!, “Wake Me Up Before You Go-Go” y “Last Christmas”.

Una investigación atribuyó la muerte de Michael a “causas naturales”.

El cantautor, que saltó a la fama en la década de 1980 con su banda de pop Wham!, acumuló una colección notable y valiosa durante su vida.

1 de 12 | El cantante británico George Michael murió este 25 de diciembre a los 53 años. En esta foto de archivo de septiembre de 2012. (MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images) 2 de 12 | Michael se presentó durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012 (Jeff J Mitchell/Getty Images) 3 de 12 | Michael murió a los 53 años (TIM ROOKE/REX USA) 4 de 12 | Andrew Ridgeley y George Michael del grupo Wham (Hulton Archive/Getty Images) 5 de 12 | George Michael y Elton John en el funeral de la princesa Diana en septiembre de 1997. (JOHNNY EGGITT/AFP/Getty Images) 6 de 12 | Michael tuvo una carrera de 30 años marcada por los escándalos de sus alocadas fiestas. (JOERG KOCH/AFP/Getty Images) 7 de 12 | Aquí en 2010 en Australia (Paul Kane/Getty Images) 8 de 12 | En 2010 el cantante tuvo que presentarse ante la corte tras ser arrestado por estrellar su auto Range Rover en una tienda. En una aparición previa en los juzgados se declaró culpable de manejar bajo intoxicado y de posesión de marihuana.(Ian Gavan/Getty Images) 9 de 12 | Michael, cuyo nombre real es Georgios Kyriacos Panayiotou, nació el 25 de junio de 1963 en Londres. Aquí antes de entrar a la corte en Londres en 2010. (Peter Macdiarmid/Getty Images) 10 de 12 | Aquí en un concierto en Milán en 2011. Michael era abiertamente gay. (Vittorio Zunino Celotto/Getty Images) 11 de 12 | Michael tuvo una carrera de 30 años marcada por los escándalos de sus alocadas fiestas. (JOERG KOCH/AFP/Getty Images) 12 de 12 | El cantante durante una rueda de prensa en el Royal Opera House en Londres en 2011 donde anunció su tour 'Symphonica' en Europa que lo llevaría a presentarse en históricos escenarios como la Ópera de Praga y el Palais Garnier de París, entre otros. (LEON NEAL/AFP/Getty Images)

Apenas 48 horas antes de su muerte, Panayiotou había emitido una declaración conjunta en el sitio web de Michael.

“Desviaremos lo malo y disfrutaremos de las cosas buenas tanto como podamos este año que viene”, mientras también tocarán el “poder” de las canciones de Michael, se leía en el comunicado.

“Sabemos lo mucho que sus letras pueden ofrecer apoyo cuando las cosas son difíciles y ayudan a celebrar cuando los tiempos son buenos y la vida va bien… y eso es tan poderoso ahora como si todavía estuviera con nosotros y como muchos de ustedes dicen en sus mensajes: es un regalo”, añadía.

“Parece importante que su generosidad de espíritu y empatía natural los hayan tocado de una manera que lo avergonzaría, todas sus amables palabras son realmente buenas de escuchar y sabemos que siempre han conocido su verdadero corazón”, decía el pronunciamiento.