Se estrella vuelo con casi 100 personas a bordo; hay al menos 12 muertos

(CNN) — Al menos 12 personas murieron cuando un avión que transportaba a 93 pasajeros y cinco miembros de la tripulación se estrelló segundos después del despegue cerca de la ciudad de Almaty en Kazajstán el viernes por la mañana.



El avión “perdió altitud después del despegue y atravesó una cerca de concreto”, antes de chocar con un edificio de dos pisos aproximadamente a las 7:22 a.m., hora local, según la autoridad del aeropuerto de Almaty.

El vuelo Z2100, un avión Fokker 100 operado por la aerolínea con base en Kazajstán Bek Air, debía volar desde Almaty, la ciudad más grande del país, a la capital Nur-Sultan.

MIRA: 10 claves para aumentar tus probabilidades de sobrevivir a un accidente de avión

El capitán del avión estaba entre los 12 muertos, anunció el comité de emergencia del Ministerio de Asuntos Internos.

Cincuenta personas, incluidos al menos seis niños, fueron trasladadas a hospitales cercanos para recibir tratamiento con diversos grados de lesiones. La autoridad del aeropuerto de Almaty dijo que al menos 17 de los hospitalizados se encontraban en una “condición extremadamente grave”.

Anteriormente, la agencia de noticias Kazinform informó que a los 15 años había muerto, pero una portavoz del departamento de atención médica de Almaty dijo a Reuters que la cifra más alta era el resultado de la confusión en el terreno. El vuelo transportaba a 93 pasajeros y cinco tripulantes, según datos preliminares, dijo la autoridad del aeropuerto, corrigiendo una declaración anterior que decía que 95 pasajeros y cinco tripulantes estaban a bordo.

Todos los vuelos de Bek Air y Fokker 100 fueron suspendidos a raíz del accidente, dijeron las autoridades, y el presidente de Kazajstán declaró el sábado un día de duelo en todo el país.

Un “sonido aterrador” antes de que el avión se estrellara

Los datos proporcionados por Flightradar24 indicaron que el avión se estrelló 19 segundos después del despegue, aproximadamente a 5 kilómetros del aeropuerto. Los videos e imágenes del lugar del accidente cerca del pueblo de Kyzyl Tu muestran el avión dañado roto en varias partes, con la nariz incrustada en una pequeña casa parcialmente derrumbada.

Sin embargo, partes del fuselaje parecían estar relativamente intactas, lo que puede haber jugado un factor en muchos pasajeros que sobrevivieron al impacto inicial.

MIRA: Los momentos de aviación más comentados en 2019

Las operaciones de rescate en el estado de Asia Central comenzaron de inmediato con 40 equipos de ambulancias desplegados para brindar atención médica, dijo el comité de aviación de Kazajstán en un comunicado. Se pudo ver a los servicios de emergencia en el lugar evacuando a los pasajeros y miembros de la tripulación de los restos. No hubo informes de un incendio después del accidente.

Un sobreviviente dijo al medio de comunicación local Tengrinews que escuchó un “sonido aterrador” antes de que el avión se estrellara, informó Reuters. “El avión volaba en una inclinación. Todo era como en una película: gritos, gritos, gente llorando”, dijo.

Otro sobreviviente dijo que el avión comenzó a caer en ángulo poco después del despegue. “En algún momento comenzamos a caer, no verticalmente, sino en ángulo. Parecía que se había perdido el control del avión”, dijo Aslan Nazaraliyev al periódico Vremya, informó Reuters.

Entre los que murieron se encontraba Dana Kruglova, editora ejecutiva del sitio web Informburo.kz, anunció el comité de emergencia. Kruglova había tomado el vuelo en el último minuto para celebrar el año nuevo con sus padres en Nur-Sultan, según una historia en el sitio web de Informburo.

“Dana Kruglova fue una verdadera periodista”, dijo el editor en jefe de Informburo.kz, Mikhail Dorofeev, en un comunicado.

“Sus artículos resonaron … Dana fue honesta, valiente y objetiva al mismo tiempo. Esta es una pérdida terrible para todos nosotros”.

Hay una investigación en curso sobre la causa del accidente

La causa del incidente estaba bajo investigación, dijo el comité de aviación en un comunicado publicado en línea. Como medida de precaución, las autoridades dijeron que todos los vuelos que utilizan el avión Fokker 100 se suspenderían temporalmente hasta que se aclararan las circunstancias del accidente. El Fokker 100 es un jet de doble turboventilador de tamaño mediano que se usa a menudo para vuelos de corta distancia.

El avión Fokker 100 involucrado en el accidente entró en funcionamiento en 1996, según el Comité de Aviación de Kazajstán.

“El (avión) tenía 23 años, pero aún era un avión resistente y tiene un muy buen historial de servicio”, dijo a CNN Geoffrey Thomas, editor en jefe del sitio web de aviación airlineratings.com. “Fokker construyó muy buenos aviones (con) un alto grado de enfoque en la integridad estructural, por lo que este avión no se ha dividido en más pedazos”.

“La ausencia de un incendio hace una gran diferencia, y ese es un factor importante en la supervivencia, junto con la fuerza del fuselaje. Me sorprende que no se haya producido un incendio. Probablemente sea porque los tanques de combustible y las alas permanecen intactas y no se rompieron. Nuevamente, un testimonio de la estructura de la aeronave”.

Las temperaturas bajaron a menos 7 grados centígrados en el aeropuerto de Almaty el viernes, según el sitio web de aviación Flightstats.com.

David Soucie, un exinspector de seguridad de la Administración Federal de Aviación con sede en Hawai, le dijo a CNN que sospechaba que las condiciones de congelación podrían haber sido un factor en el accidente.

“El avión es prácticamente un tanque. Ese avión ha existido durante mucho tiempo, si se mantiene adecuadamente, ese avión podría continuar volando por muchos años más”, dijo. “Es muy temprano para decir algo sobre mantenimiento o cualquier otra cosa en el avión, no quiero adelantarme aquí. Pero en este punto, mi sospechoso sería el clima como el factor más importante”.

En un tuit, el presidente de Kazajstán, Kassym-Jomart Tokayev, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y advirtió que los responsables del accidente enfrentarían “castigos severos de acuerdo con la ley”.

También declaró que el sábado habría un día nacional de duelo.

Bek Air se agregó a la lista de compañías aéreas prohibidas de la Unión Europea en 2009, pero se eliminó en diciembre de 2016, de acuerdo con la Aviation Safety Network (ASN), un sitio web administrado por la organización independiente sin fines de lucro Flight Safety Foundation.

Un vuelo de Bek Air con 116 pasajeros y cinco tripulantes del aeropuerto Kzyl-Orda de Kazajstán realizó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Astana el 27 de marzo de 2016, según ASN. No se informaron heridos ni muertes en ese incidente.