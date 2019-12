Esta es fue la producción más popular de 2019 en Netflix

(CNN Business) — En un año de grandes éxitos en las plataformas de streaming, Murder Mystery encabezó la lista de lanzamientos más populares de Netflix en EE.UU. en 2019.

La película de comedia superó algunos títulos impresionantes, incluyendo Stranger Things 3, 6 Underground, The Incredibles 2, The Irishman, “The Witcher”, The Triple Frontier, Extremely Wicked, Shockingly Evil y Vile y “The Umbrella Academy”, que completaron la lista de los diez principales de la compañía de transmisión.

Es posible que algunos clientes de Netflix se sorprendan al ver que The Irishman no está más arriba en la lista. En su primera semana en el servicio de transmisión, la película fue vista por más de 26 millones de cuentas en todo el mundo, dijo Netflix.

Aunque Murder Mystery puede haber sido visto muchas veces, la metodología de Netflix para la lista fue un poco extraña: la compañía basó su lista en el número de suscriptores que vieron al menos dos minutos de una serie, película o especial durante su primeros 28 días en el servicio de transmisión. En el pasado, Netflix usaba una métrica diferente: clientes que vieron el 70% de una película o un solo episodio de un programa de televisión. La compañía dijo que decidió que la medición del 70% discriminaba el contenido más extenso.

“Utilizamos esta métrica porque es una clasificación, por lo que estamos buscando relatividad en lugar de números finitos”, dijo un portavoz de Netflix a CNN Business, y agregó que esto hace que la medición de dos minutos “sea una forma mucho más pura de medir la popularidad”.

Murder Mystery, protagonizada por Jennifer Aniston y Adam Sandler, fue la número uno en nueve países, incluidos Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, México, Colombia, Argentina, Singapur y Emiratos Árabes Unidos. El éxito de la película de crimen kitsch podría ser el resultado del elenco de estrellas. Pero también podría deberse a que el interés en los misterios de asesinatos ha explotado en los últimos años, desde podcasts como “Serial”, hasta programas como “Dexter” y “CSI”.

Netflix está celebrando un año exitoso. A partir del 11 de diciembre, el servicio de transmisión tenía 158 millones de suscriptores en todo el mundo.

“Estamos muy contentos de ver qué tan bien les fue a las películas de Netflix en general en 2019”, dijo el portavoz de la compañía. “Se llevaron seis de los 10 puestos en la lista general de Estados Unidos”.

