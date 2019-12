Los momentos culturales que definieron 2019

(CNN) — Desde Jennifer Lopez asaltando la Semana de la Moda de Milán en una versión actualizada de su icónico vestido Versace hasta la venta de un banano de 120.000 dólares, 2019 estuvo lleno de momentos culturales inolvidables. Aquí está la lista de lo que más se recordará de este año, según CNN Estilo.

Internet se volvió loco por cuenta de Maurizio Cattelan

Ha sido un año dramático para el artista italiano Maurizio Cattelan. En octubre, le robaron la instalación de inodoros de oro macizo en el Palacio de Blenheim. Luego, en diciembre, el artista de performance David Datuna comió una banana que pegó a la pared en Art Basel Miami Beach y declaró que la instalación era “deliciosa”.

Pero Cattelan lo tomó todo con calma. En reacción al robo de “America” (también conocido como el baño de oro), que ahora tiene una recompensa de £ 100.000 (131.000 dólares) en su cabeza, dijo: “Siempre me gustaron las películas de atraco y finalmente estoy en una de ellas”.

Y en cuanto a la banana, titulada “Comediante”, las instrucciones del artista sobre qué hacer con la pieza fueron “intencionalmente imprecisas”. Antes de que se consumiera la banana, había vendido dos ediciones de la obra de arte por 120.000 dólares por pieza, por lo que es poco probable que el artista pase hambre.

Koons rompió un récord importante

No es difícil imaginar la amplia sonrisa de Jeff Koons cuando “Rabbit” (Conejo), su estatua de conejito de acero inoxidable de menos de un metro de altura, se vendió por más de 91 millones de dólares para convertirse en la obra de arte más cara de un artista vivo en ser vendida en una subasta.

La obra “Rabbit”, que según los informes fue comprada por el multimillonario gestor de fondos de cobertura Steve Cohen, ha deslumbrado, enfurecido y confundido al público desde su primera presentación hace 33 años en la galería privada Sonnabend en Nueva York. También ha llegado a simbolizar una carrera muy controvertida, que ha visto a Koons celebrado por su abrazo al kitsch antielitista y demonizado por su enfoque comercial del arte.

Se hizo un llamado a quitar el dinero sucio del arte

En un año que vio a ocho artistas retirarse de la Bienal de Whitney para protestar contra la propiedad de una compañía que vende gas lacrimógeno del miembro de la junta Warren Kanders (que finalmente renunció a la galería), las instituciones de arte estuvieron bajo creciente escrutinio, especialmente aquellos que han tomado dinero de la familia Sackler.

Los Sackler son los propietarios de Purdue Pharma, la compañía que fabrica OxyContin, un analgésico opioide. La compañía ha enfrentado una serie de desafíos legales sobre su presunto papel en la crisis de los opioides.

Los Sackler, benefactores de las artes de larga data, recibieron un “no gracias” de South London Gallery, que devolvió un regalo de £ 125.000 (164.000 de dólares) en 2018. Algunas de las instituciones más grandes del mundo hicieron lo mismo este año, incluidas la National Portrait Gallery de Londres y Tate Galleries, El Guggenheim, MoMA y El Louvre.

La fotógrafa Lauded Nan Goldin, una adicta a los opiáceos en recuperación, ha sido fundamental para mantener todos los ojos en los Sackler, con su grupo de presión PAIN (Prescription Addiction Intervention Now) organizando protestas frente a la sede de Purdue Pharma y varias galerías.

El regreso de J-Lo

Mientras la década llegaba a su fin, de repente estábamos reviviendo el comienzo del milenio.

¿Recuerdas la sorpresa que causó Jennifer López en el 2000 cuando la nueva estrella subió al escenario en los Grammys con un vestido Versace de gasa verde cubierto de frondas? Al presentar el premio al mejor álbum de R&B con David Duchovny (realmente era 2000), se ganó a la multitud con su confianza, aplomo y quizás lo más importante, una silueta que desafió los estereotipos de belleza predominantemente blancos y delgados.

Dos décadas después López volvió a estar en los titulares, esta vez pavoneándose en la pasarela, y consiguió una ovación de pie en una recreación de su famosa prenda suelta para el cierre del desfile de la Semana de la Moda de Milán de Versace en septiembre. A los 50 años, JLo demostró una vez más que las ideas de belleza están ahí para ser redefinidas.

Rihanna se reinventó

Este año Rihanna leyó el libro de reglas de la moda, lo absorbió y luego lo rompió en pedazos. Con su espectáculo para la línea de lencería Savage X Fenty en la Semana de la Moda de Nueva York en septiembre, hizo más que prestar atención a la inclusión, presentando modelos (y no modelos) de todas las formas, tamaños, culturas e identidades de género, incluidos Alek Wek, Laverne Cox y Cara Delevingne.

Sin ser capaz de hacer las cosas a medias, Rihanna lanzó su nueva marca de ropa Fenty en una aparición en París durante la Semana de la Moda a finales de ese mes, convirtiéndola en la primera mujer negra en tener una marca respaldada por la multinacional de lujo LVMH, propietaria de Louis Vuitton, Christian Dior y Fendi.

‘Ri-ri’ terminó el año con Fenty ganando el premio Urban Luxe en los Fashion Awards en Londres en diciembre.

Keanu Reeves continuó siendo extremadamente agradable

No es que no hubiera suficiente amor por Keanu Reeves, pero la estrella notoriamente privada fue este año apodada el “novio de internet” por su generosidad, tanto financieramente hablando como de espíritu.

Mientras se habló de la amabilidad del actor canadiense, nacido en el Líbano, que se remonta décadas atrás (según los reportes, dio millones de dólares de sus ganancias de la trilogía “Matrix” al equipo, y ha donado en silencio a los hospitales infantiles durante años), tal vez sea el cáustico vitriolo de la era Trump, y la lista aparentemente interminable de depredadores #MeToo que han hecho de Reeves una lección de bienvenida sobre cómo ser una buena mega estrella masculina.

La fotos de él posando con mujeres pero sin tocarlas de manera inapropiada continúan rondando en Internet, y en marzo fue grabado ayudando a organizar un autobús para otros pasajeros después de que se cancelara un vuelo. Aunque se presentó como una versión de sí mismo inflado por el ego en la película del comediante Ali Wong “Always Be My Maybe” en mayo, nadie se dejó engañar.

Notre Dame se incendió

“Negligencia” fue la causa presentada como la posible causa del incendio que destruyó la torre y el techo de la catedral gótica medieval en París, una gran atracción turística, centro histórico y el escenario del “Jorobado de Notre Dame” de 1831 de Victor Hugo.

Según una investigación preliminar en junio, el mal funcionamiento eléctrico o un cigarrillo desatendido se presentaron como posibles causas del incendio, mientras continúa una investigación judicial. El historiador de arquitectura Jeremy Melvin describió la destrucción como “posiblemente más trágica” que la quema de las Casas del Parlamento de Gran Bretaña en 1834, en un artículo para CNN Estilo inmediatamente después del incendio.

Celine Dion democratizó la Semana de la Alta Costura de París

Este año, Celine Dion, una de las cantantes y presentadoras favoritas del mundo, hizo que uno de los eventos más exclusivos de la moda fuera mucho más accesible.

Famosa por su preferencia por opciones de estilo memorables —en particular un blazer blanco volteado de Dior en los Oscar de 1999, una imagen que volvió a utilizar este año en un tono bronceado con un toque de naranja dayglo— Dion demostró que incluso una chica de la pequeña ciudad de Quebec puede hacer de la alta costura de París su hogar espiritual. Y nos llevó al resto de nosotros con ella.

Mezclando y combinando en un espíritu de tienda de lujo de segunda mano, Dion asistió a espectáculos vistiendo de todo, desde un conjunto de atuendo de baile de graduación y blazer de esquí de Maison Margiela, a un vestido cortado por láser de Iris Van Herpen, hasta un mini vestido estampado con graffiti de los años 80 de la marca Off White de Virgil Abloh.

Billie Eilish se volvió increíblemente famosa

Este año, la estrella nacida en Los Ángeles, Billie Eilish Pirate Baird O’Connell dibujó el plan de cómo ser una estrella del pop adolescente empoderada en un mundo posterior al #MeToo, convirtiendo las fantasías masculinas de una colegiala como Britney en un atuendo que parece un pasado lejano.

Primero llamó la atención por una canción que subió a SoundCloud en 2015 —estaba compartiendo “Ocean Eyes”, una tarea, con un maestro. Eilish lanzó su álbum debut homónimo en marzo de este año. Inmediatamente estábamos tarareando el sencillo viral “Bad Guy”, mientras Eilish deslumbraba a las multitudes de festivales, recibió elogios de la industria y fue nominada a todos los llamados “Big Four” en los Grammys (álbum, canción y disco del año, y mejor nuevo artista): la persona más joven en hacerlo.

La artista anunció una nueva gira mundial en septiembre (mientras ya estaba en una gira mundial), y cerró el año con una aparición en “Carpool Karaoke” de James Corden. En cada oportunidad, Eilish fulminó con la mirada al mundo con su poder adolescente y su elegante estilo post-emo gamer chic.

El abrigo rojo de Jane Fonda fue una verdadera declaración

Desde las protestas no violentas de Extinction Rebellion hasta la activista adolescente Greta Thunberg llamando a los líderes mundiales, la conciencia sobre el cambio climático aumentó en 2019. La activista política de larga data Jane Fonda hizo su parte semanalmente, protestando por la inacción del gobierno de EE. UU. en sus “viernes de simulacro de incendio” en el Capitolio.

En octubre, la actriz de 82 años había sido arrestada cuatro veces y pasó una noche en la cárcel (Ted Danson, Sally Field y Lily Tomlin son tres de las celebridades que se han unido a Fonda y han sido arrestadas).

Fonda fue llevada por la policía con un abrigo rojo brillante que compró en promoción, y prometió nunca comprar otra prenda de ropa en protesta contra la industria de la moda ambientalmente poco sólida.

El glamour de Phoebe Waller-Bridge

La actriz Phoebe Waller-Bridge se llevó a casa una triplete de premios en los Emmys de septiembre —Mejor actriz principal en una serie de comedia, Mejor Guión en una Serie de Comedia, y Actriz principal en una serie de comedia—por su programa “Fleabag”.

Si bien las mujeres guionistas de televisión han recibido más publicidad en los últimos años —incluidas Jenji Kohan (“Orange is the New Black”) y Shonda Rhimes (“How To Get Away with Murder”)— representan aproximadamente el 28% de las personas que trabajan en su campo en el Reino Unido y alrededor del 33% en Estados Unidos. La victoria de Waller-Bridge fue un momento decisivo.

Además de eso, una foto de Instagram que mostraba que estaba disfrutando de su victoria se volvió viral. La estrella fue capturada recostada elegantemente con sus premios, un cóctel en una mano y un cigarrillo en la otra, su vestido de encaje estilo años 50 y sus rizos sueltos acentúan el glamour de antaño de este momento tan moderno.

Billy Porter sirvió todo lo demás

Sería negligente no mencionar el vestido de esmoquin de Billy Porter, que no solo fue un sueño de terciopelo, sino también una declaración contundente sobre la libertad de género. Al llamarlo una “pieza de arte político ambulante”, la estrella de “Pose” marcó su entrada a los Oscar en febrero y aterrizó en nuestra lista de los mejores momentos de la alfombra roja de 2019.