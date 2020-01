Ministerio de Exteriores de Rusia: La muerte de Soleimani en ataque de EE.UU. traerá “graves consecuencias”

(CNN) — Rusia está “alarmada” por la noticia de la muerte de Qasem Soleimani, lo que podría perturbar la situación en la región, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia en un comunicado publicado el viernes en su sitio web oficial.

“La noticia de la muerte del comandante de la Fuerza Quds del IRGC (Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán) Qasem Soleimani en un ataque lanzado por las fuerzas armadas estadounidenses en el aeropuerto de Bagdad es alarmante”, dice el comunicado. “La acción de Washington acarreará graves consecuencias en términos de paz regional y estabilidad”.

“Suponemos que tales acciones no contribuyen a encontrar soluciones a los complejos problemas que se han acumulado en el Medio Oriente, sino que conducen a una nueva ronda de escalada de tensiones en la región””, agregó el Ministerio.

La portavoz de la cancillería rusa, Maria Zakharova, escribió anteriormente en su página oficial de Facebook que tal escalada “impactará a millones de personas”.

“Para condenar los ataques a sus embajadas, los estados van al Consejo de Seguridad de la ONU con un borrador de declaración”, dijo Zakharova. “Washington no fue al Consejo de Seguridad. Entonces, la reacción del mundo no les interesó. Ellos estaban interesados en el cambio de la situación en la región … Esto no conducirá a nada más que a la escalada de tensiones, que ciertamente impactará a millones de personas”.