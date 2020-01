Acusan a Harvey Weinstein de nuevos cargos de agresión sexual y violación en Los Ángeles

Inicia el juicio de Harvey Weinstein 0:32

(CNN) — Fiscales en Los Ángeles acusaron el lunes a Harvey Weinstein de violar a una mujer y agredir sexualmente a otra en incidentes separados durante un período de dos días en 2013.



Weinstein, quien compareció en un tribunal de Nueva York el lunes temprano para el inicio de su juicio penal por cargos similares en un caso separado, enfrenta nuevos cargos de delito de violación forzada, copulación oral forzada, penetración sexual forzada y ​​agresión sexual usando ataduras, El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Jackie Lacey, dijo en un comunicado.

La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles había dicho previamente que ocho casos contra Weinstein estaban siendo revisados.

Weinstein fue alguna vez uno de los productores más poderosos de Hollywood, peros su carrera se derrumbó en octubre de 2018 después de que The New York Times y The New Yorker publicaran historias que detallaban numerosas acusaciones de acoso sexual y agresión contra él.

MIRA: El acuerdo tentativo sobre el caso Weinstein: ¿punto final?

Desde entonces, más de 80 mujeres han presentado historias similares de Weinstein usando su poder e influencia para aprovecharse de las jóvenes asistentes y actrices durante varias décadas. El informe, que le valió a los dos medios el Premio Pulitzer, también mostró cómo Weinstein usó a su poderoso equipo de abogados y aliados de los medios para presionar a las mujeres para que permanecieran en silencio.

Weinstein, de 67 años, llegó a la corte en Manhattan usando un andador el lunes para comenzar su juicio por presuntamente violar a una mujer en 2013 y realizar sexo oral a la fuerza con otra en 2006.

Enfrenta cinco cargos por delitos graves basados ​​en las afirmaciones de dos mujeres, una de las cuales permanece anónima. Varias otras mujeres que dicen que las agredió también testificarán, incluida la actriz de “Los Soprano” Annabella Sciorra, mientras los fiscales intentan demostrar que cometió delitos sexuales contra varias mujeres.

Weinstein ha negado todas las acusaciones de “actividad sexual no consensuada” relacionadas con el caso de Nueva York y otros reclamos hechos en su contra.

Se espera que la selección del jurado en el caso de Nueva York comience el martes y dure dos semanas, seguida de argumentos y testimonios que se espera que duren otras 8 semanas.

En correos electrónicos a CNN antes del juicio, Weinstein dijo que había aprendido a reflexionar sobre sí mismo en los últimos dos años.

“Los últimos dos años han sido agotadores y me han presentado una gran oportunidad para la autorreflexión”, escribió Weinstein. “Ahora me doy cuenta de que estaba consumido por mi trabajo, mi empresa y mi deseo de éxito. Esto me hizo descuidar a mi familia, mis relaciones y arremeter contra las personas que me rodean. He estado en rehabilitación desde octubre de 2017, y participé en un programa de 12 pasos y meditación. Aprendí a renunciar a mi necesidad de control”.