Juan Guaidó es reelegido presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela pero el oficialismo reconoce a Luis Parra

Oficialismo asegura que Guaidó no llegó a tiempo 6:24

(CNN Español) — El diputado y líder opositor Juan Guaidó fue ratificado como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela este domingo, en una sesión que se realizó en la sede del diario El Nacional y no en el Palacio Federal Legislativo.

Con una votación nominal y presencial de 100 diputados, Juan Guaidó seguirá al frente del Poder Legislativo por un año más, junto con Juan Pablo Guanipa, del partido opositor Primero Justicia como primer vicepresidente y Carlos Berrizbeita del también opositor Proyecto Venezuela, como segundo vicepresidente.

Para lograr la reelección se necesitaban 84 votos.

Durante su discurso, Guaidó llamó nuevamente a sus simpatizantes a protestar contra el gobierno. “Es el momento y es lo que nos tocó como venezolanos” dijo Juan Guaidó.

Más temprano, la bancada oficialista había realizado un acto de juramentación dentro del edificio oficial del Parlamento en donde sin votación alguna nombraron al diputado Luis Parra, exmiembro de Primero Justicia, como nuevo presidente de la Asamblea Nacional

Un video de Juan Guaidó tratando de saltar la verja del Palacio Federal Legislativo le dio la vuelta al mundo este domingo. Mientras tanto, la bancada oficialista -y varios disidentes de la oposición- juramentaban, sin votación alguna, al diputado Luis Parra, como nuevo presidente de la Asamblea Nacional.

Parra fue expulsado de Primero Justicia a fines de 2019, tras una serie de acusaciones contra él y otros diputados de que habría mediado por dos empresarios afines al gobierno a cambio de dinero. Para niega las acusaciones y dice que es parte de una “guerra sucia”.

Pero en otro video, proporcionado por Telesur y que circula en redes sociales, se ve a Guaidó en el punto de control de una de las entradas del Palacio. Los guardias nacionales que allí estaban sí autorizaron su ingreso pero no el de otros diputados, argumentando que estaban inhabilitados. Guaidó se negó a entrar si no podían hacerlo sus colegas. La oposición sospechaba que ese obstáculo era una maniobra más para impedir que contaran con los votos para reelegir a Guaidó.

Y en un tercer video, grabado por CNN, un guardia nacional le dice a Guaidó que los diputados que están inhabilitados no podrán entrar, a lo que Guaidó respondió: “No vamos a permitir que ni un diputado, ni uno le sea impedido el paso al Palacio Federal Legislativo, ni uno. No es la Fuerza Armada la que prohíbe o deja entrar o no a un parlamentario electo por el pueblo de Venezuela”.

Un representante del equipo de Guaidó le dijo a CNN este lunes que “tenían restringida” la entrada a la sede de la Asamblea Nacional y que responderán a todas las dudas sobre esta situación en la conferencia de prensa prevista para este lunes.

Desde la cuenta de Twitter de la Asamblea Nacional se denunció un “golpe al Parlamento”

El cuestionado presidente Nicolás Maduro dijo a la televisora estatal VTV que Guaidó no quiso entrar “porque no tenía los votos suficientes”

Maduro también agregó que reconocía a Luis Parra como nuevo presidente de la Asamblea Nacional e invitó a los venezolanos a prepararse para las elecciones legislativas.

“Llamo al pueblo de Venezuela a prepararse para ganar las elecciones de la Asamblea Nacional, desde ya, llamamos a todo el pueblo a participar. Yo lo dije, y cuando lo digo es porque tenemos elementos certeros. Anótenlo, este año hay elecciones de la Asamblea Nacional y van a participar todos los partidos de la oposición. Todos. Anótenlo” dijo el mandatario.

Tanto Juan Guaidó como Luis Parra convocaron para el martes a una sesión en la sede del Palacio Legislativo.