Secretario de Defensa contradice a Trump sobre ataques a sitios culturales iraníes: ‘Seguimos las leyes de los conflictos armados’

¿Sería legal bombardear patrimonios culturales de Irán? 3:18

(CNN) — El secretario de Defensa, Mark Esper, contradijo el lunes al presidente Donald Trump al afirmar que Estados Unidos no atacaría sitios culturales iraníes en medio de crecientes tensiones después de que un ataque estadounidense matara al comandante militar iraní Qasem Soleimani.

“Seguiremos las leyes del conflicto armado”, dijo Esper a CNN el lunes.

Cuando se le presionó con la pregunta de si eso significaba no apuntar a sitios culturales iraníes, Esper respondió: “Esas son las leyes del conflicto armado”.

Los comentarios llegan un día después de que Trump reiterara su amenaza de atacar sitios culturales iraníes en una conversación con reporteros a bordo del avión Air Force One.

“Se les permite matar a nuestra gente, se les permite torturar y mutilar a nuestra gente, se les permite usar bombas en la carretera y hacer estallar a nuestra gente, ¿y no se nos permite tocar sus sitios culturales? ¿No es así? No funciona de esa manera”, dijo Trump, según un reporte.

Las amenazas han sido criticadas porque es contra el derecho internacional atacar sitios culturales en lugar de militares, y la política militar de Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo evitar atacar áreas de importancia cultural.

Dos altos funcionarios estadounidenses dijeron a CNN el domingo que había una oposición generalizada dentro de la administración a atacar sitios culturales en Irán si Estados Unidos lanzara represalias contra Teherán.

“Nada reúne a las personas como la destrucción deliberada de sitios culturales queridos. Ya sea la destrucción de monumentos religiosos por parte del ISIS o la quema de la Biblioteca de Lovaina en la Primera Guerra Mundial, la historia muestra que atacar lugares que dan significado a la civilización no solo es inmoral sino contraproducente”, dijo uno de los funcionarios a CNN.

“El pueblo persa tiene una historia de poesía, lógica, arte y ciencia profundamente influyente y hermosa. Los líderes de Irán no están a la altura de esa historia. Pero Estados Unidos estaría mejor servido por líderes que adopten la cultura persa, no amenacen con destruirla”, agregaron.

“De acuerdo con las leyes y normas de conflicto armado, respetaríamos la cultura iraní”, dijo el segundo funcionario estadounidense de alto rango.

El secretario de Estado Mike Pompeo, sin embargo, defendió a Trump el domingo, argumentando en “State of the Union” de CNN que tal acción no violaría el derecho internacional y, en cambio, sugirió que sería una continuación del intento de disuasión y defensa de la administración.

“Si necesitamos defender los intereses estadounidenses, lo haremos”, dijo a Tapper.

En una entrevista por separado en Fox News el domingo, Pompeo afirmó que Trump nunca dijo que ordenaría ataques a sitios culturales si atacaban a estadounidenses o activos estadounidenses, algo que Trump tuiteó el sábado.

“En cuanto a estas críticas, el presidente Trump no dijo que iría tras un sitio cultural. Lean lo que dijo muy bien. Hemos dejado en claro que el costo, si usan fuerzas de poder en la región, no solo será asumido solo por esos representantes. Lo asumirá Irán y su propio liderazgo”, dijo Pompeo.

El viceministro de Defensa de Arabia Saudita, Khalid bin Salman, tuiteó el lunes que se reunió con Pompeo para discutir los eventos en la región y “los esfuerzos para mantener la paz y la estabilidad regional e internacional”.

El Pentágono defiende la información de inteligencia en operación de Irán

En medio del discurso sobre atacar sitios culturales iraníes, los principales líderes del Pentágono defendieron la inteligencia que llevó al ejército de EE.UU. a llevar a cabo el ataque que mató a Soleimani y negó los informes de que era “débil”, destacando que muy pocas personas en el Gobierno la han visto.

“Conocemos su historia. Es importante que supiéramos su futuro. No voy a entrar en detalles sobre eso y sé que mucha gente está ahí afuera. He visto palabras como, oh, la inteligencia es muy flaca”. Muy, muy pocas personas vieron esa inteligencia. Él y yo vimos esa inteligencia”, dijo el general Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto, a los periodistas en el Pentágono mientras hablaba junto a Esper.

Trump no descartó el lanzamiento de parte de la información inteligencia que llevó a Estados Unidos a matar a Soleimani mientras las preguntas se agitan sobre el momento y la legalidad del ataque.