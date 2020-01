Un sismo de magnitud 6,4 sacude a Puerto Rico en un segundo día de fuertes temblores; hay al menos 1 muerto

(CNN) — Un terremoto de magnitud 6,4 y varios otros temblores fuertes azotaron a Puerto Rico este martes por la mañana, matando al menos a un hombre e hiriendo a varios otros un día después de que un sismo de magnitud 5,8 sacudiera la isla, dijeron las autoridades.



Se informaron cortes de energía y daños cerca de la costa sur de la isla, incluida la ciudad de Ponce, donde un hombre de 77 años murió y al menos otros ocho resultaron heridos, dijo el martes por la mañana el director de gestión de emergencias de Ponce, Ángel Vásquez.

El terremoto de 6,4 grados se produjo a las 4:24 a.m. (3:24 a.m. ET), centrado cerca de la costa sur de Puerto Rico, a unos 10 kilómetros al sur de la ciudad de Indios, dijo el Servicio Geológico de EE. UU.

Siguieron varios otros terremotos fuertes, incluido un temblor de magnitud 5,8 justo al sur de Indios a las 7:18 a.m., dijo el USGS.

Riko González y sus padres estaban durmiendo en su casa en Yauco, cerca de Indios, cuando ocurrió el terremoto de 6,4. Se despertaron con un ruido sordo y salieron corriendo de la casa. Platos y vasos se rompieron en el piso de la cocina, dijo.

Fue “horrible, nada comparado con los (magnitud) 5 de ayer”, dijo González a CNN.

“La gente tiene miedo de irse a la cama, porque luego podrían ser despertados por terremotos peores que el día anterior”, dijo.

En Guayanilla, justo al norte de Indios, se dañaron viviendas y una iglesia, dijo el alcalde Nelson Torres en una entrevista telefónica con WAPA, afiliada de CNN.

La Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico informó sobre apagones generalizados en toda la isla después de que sus plantas de energía activaran un mecanismo de autoprotección después del terremoto.

La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, instó a los ciudadanos a mantener la calma mientras el gobierno responde al terremoto más reciente.

“Espero que todo esté bien. Estamos recibiendo nuestra información de @NMEADpr y @DSPnoticias”, dijo en un comunicado en Twitter. “Todo el gobierno está activo y en acción. Le pido a nuestra gente que mantenga la calma y le insto a que se mantenga a salvo”.

Los terremotos se producen más de dos años después de que el huracán María devastara el territorio estadounidense en septiembre de 2017.

No se espera ningún tsunami luego de los terremotos del martes, dijo el Centro Nacional de Alerta de Tsunami de EE. UU.

La magnitud del mayor terremoto del martes por la mañana se ajustó ligeramente a la baja en las horas posteriores, después de haberse registrado inicialmente como de 6,6.

Puerto Rico ha experimentado una serie de terremotos desde el 28 de diciembre, según datos del USGS, que varían en magnitud desde 4,7 hasta 5,8 del domingo.

Todos los sismos parecen haber sido el anticipo del movimiento más fuerte este martes por la mañana, dijo el meteorólogo de CNN Pedram Javaheri.

El lunes, el terremoto de la madrugada en la misma área causó algunos daños, incluidos deslizamientos de rocas y el colapso de una casa en Guayanilla, dijo Carlos Acevedo, director de la Agencia de Manejo de Emergencias de Puerto Rico.

Hollie Silverman de CNN, Ana Melgar Zuniga y Roxanne Garcia-Bell contribuyeron a este informe.