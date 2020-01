Una mujer presentía que su avión se estrellaría en Irán, dice su esposo. Ella lo llamó 20 minutos antes del despegue

Video: así se estrelló el avión ucraniano en Teherán 0:34

(CNN) — Veinte minutos antes de que el avión despegara de la capital iraní, Sheyda Shadkhoo llamó a su esposo desde la aeronave. Ella quería que él le asegurara que todo estaría bien, dijo.

Se había tomado tres semanas libres de su trabajo en Toronto para visitar a su madre y hermanas en Teherán. Sus vacaciones habían terminado y regresaba a Canadá con su esposo, Hassan Shadkhoo. Su vuelo salía de Teherán a la capital ucraniana de Kiev la madrugada del miércoles.

“Hablé con ella … 20 minutos antes de que despegara el avión”, dijo el esposo el miércoles por la noche en Toronto. Ella estaba preocupada por las tensiones entre Teherán y Estados Unidos después de que, la semana pasada, el presidente Donald Trump ordenó el ataque mortal contra un general iraní de alto rango.

“Ella quería que le asegurara que no iba a haber una guerra. Le dije que no se preocupara. Nada va a pasar”, dijo su esposo a CBC, socio de noticias de CNN. “Ella dijo: ‘Está bien. Me están diciendo que apague mi teléfono. Adiós’. Eso fue todo”.

El vuelo de Ukraine International Airlines con destino a Kiev nunca llegó a su destino. Se estrelló en Teherán minutos después del despegue, matando a las 176 personas a bordo, incluidas Sheyda Shadkhoo y otros 62 canadienses.

Hassan Shadkhoo dijo que su esposa presentía que el avión se estrellaría y estaba preocupado por la gente a la que iba a dejar. Publicó una selfie en Instagram expresando sus temores antes de abandonar Irán.

“Ella lo sabía. Mire su cara, mire el poema que escribió”, dijo mientras sostenía su teléfono para mostrar la foto que publicó. Luego leyó las palabras que ella escribió, con la voz quebrada.

“Me voy pero … lo que dejo atrás me preocupa”, leyó. “Detrás de mí, detrás de mí. Tengo miedo por las personas detrás de mí”.

Hassan Shadkhoo dijo que está devastado y que no puede imaginar la vida sin su esposa, con quien llevaba casado 10 años. Se dirigía a ver a los familiares de su esposa en Teherán el miércoles por la noche.

“Ella era un ángel”, le dijo a CBC. “… Desearía no existir en este momento”.

Hay informes contradictorios sobre la causa del incidente aéreo y funcionarios iraníes y ucranianos han dicho que no van a especular.

El incidente se produjo horas después de que Irán disparó una serie de misiles contra dos bases iraquíes que albergan tropas estadounidenses en represalia por el asesinato del general, lo que generó preguntas sobre el momento del hecho.