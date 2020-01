Denuncian que niños migrantes fueron abusados en hogares de acogida de EE.UU. tras ser separados en la frontera

Denuncian abuso sexual contra niños inmigrantes en custodia de EE.UU. 2:58

(CNN) – Dos padres que fueron separados de sus hijos en la frontera de Estados Unidos están demandando al gobierno por 12 millones de dólares, argumentando que sus hijos sufrieron abusos ​​en hogares de acogida de este país.

La demanda presentada este viernes en la Corte del Distrito de Arizona señala que la política de “tolerancia cero” de la administración Trump fue “cruel e inconstitucional”, que destrozó a sus familias y que sus hijos todavía están sufriendo las consecuencias más de un año después de que fueran reunificados.

Los padres también aseguran en la demanda que sus hijos fueron abusados por otros menores mientras estaban bajo custodia del gobierno.

En un comunicado, emitido por el Southern Poverty Law Center, uno de los padres describió el dolor que según afirma él y su familia sufrieron.

“Me lo quitaron y no tenía ni idea de lo que le estaba pasando. Cuando me enteré de que otros chicos lo abusaron, me enfermó el dolor”, relató el padre, identificado por sus iniciales A.P.F. en la demanda. “Nadie merece esta crueldad”, añadió.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos se negó a comentar sobre las acusaciones de la demanda. En un correo enviado a CNN indicó que no hace declaraciones sobre asuntos específicos relacionados con litigios que están en curso. También añadió que la red de instalaciones y programas de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados a lo largo del país está “dedicada al bienestar de los niños” y que los menores bajo el cuidado de la agencia reciben “un ambiente seguro y saludable que garantiza el acceso a alimentos nutritivos, ropa limpia, educación y servicios médicos”.

CNN también contactó al Departamento de Seguridad Nacional para solicitarle un comentario al respecto.

Matt Schlesinger, socio de Covington & Burling, dijo en un comunicado que la demanda y otras similares tienen el objetivo de enviar un mensaje.

“Esta demanda y las próximas que planeamos presentar están diseñadas para obtener una compensación que ayude a mitigar los daños que nuestros clientes y sus familias han sufrido y para garantizar que el gobierno nunca más implemente una política tan maliciosa”, sostuvo.

Las acusaciones

Los dos padres dijeron que fueron separados de sus hijo en Arizona en mayo de 2018 y que permanecieron apartados por más de dos meses.

Ambos niños “sufrieron abusos mientras estaban bajo custodia del gobierno de Estados Unidos”, afirma la demanda.

A.P.F. sostiene que su hijo de 7 años fue abusado sexualmente en un hogar de acogida de Nueva York donde lo ubicaron. Después de revelar el abuso, la demanda registra que el niño fue trasladado a otro hogar de acogida el mismo día.

El otro padre, identificado en la demanda como J.V.S., afirmó que su hija de 5 años fue tocada inapropiadamente por un niño en su hogar de acogida y fue cambiada a otro hogar de acogida después de que ella denunciara los hechos.

Los dos demandantes dicen que sus hijos muestran síntomas de trastorno de estrés postraumático como consecuencia de la separación.

El hijo de A.P.F. “sufre recuerdos traumáticos, pesadillas y ansiedad por separación extrema”, según la demanda.

Y la hija de J.V.S. “tiene pesadillas, se enoja rápidamente y sufre de baja autoestima”.

“Los padres también sufrieron un trauma emocional, como cualquier padre que no tuviera la capacidad de proteger a su hijo, y luego se entera de que su hijo ha sufrido y vive con un dolor continuo”, se lee en la demanda.

La demanda busca una compensación de 3 millones de dólares por demandante por demandante, o un total de 6 millones de dólares por cada familia separada, le dijo a CNN el Southern Poverty Law Center.