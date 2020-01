Angélica Vale, de actriz a matrona en el musical “Chicago”

Angélica Vale dará vida a la matrona "Mama" Morton en el musical Chicago en la Ciudad de México por tres únicos días (imagen cortesía OCESA Teatro)

(CNN Español) — “Mama Morton es la cereza del pastel en mi carrera de teatro”, afirma la actriz mexicana Angélica Vale, quien estará como invitada por tres días en el musical “Chicago”, que se presenta en el Teatro Telcel en la Ciudad de México.

“Estoy feliz de integrarme a esta obra, tuve la fortuna de ensayar con el equipo que vino de Estados Unidos y que fueron ellos quienes me eligieron para este papel. No estoy de fijo porque desafortunadamente no vivo aquí. Mi vida transcurre en Los Ángeles porque tengo un programa de radio que no puedo dejar y me escaparé ese fin de semana para dar las funciones, asegura la actriz.

Por su parte, Morris Gilbert, productor del musical afirmó: “Cuando hablamos con nuestros socios en Estados Unidos, ellos mandaron a hacer un estudio por su parte para ver el público mexicano a quien quería ver en cada uno de los personajes y cuando nos presentaron los resultados y nos preguntaron si habíamos escuchado de alguien llamada Angélica Vale, nos llenamos de orgullo y les dijimos que ella actuaba con nosotros en el musical ‘Mentiras'”.

Y es que en la actualidad quien da titularidad a este personaje es la reconocida actriz Michelle Rodríguez, quien ha dado su toque de comediante a este personaje, que le ha impuesto varios retos: “Gracias Mama Morton por retarme tanto, por enseñarme, por hacerme recordar y por ayúdame a caminar nuevos caminos”.

¿Quién es Mama Morton?

Es la matrona de la cárcel del condado de Cook. Es corrupta y discreta, manipuladora y se preocupa por sus reas a cambio de favores. No es un ángel caritativo ya que recibe dinero de cada una de las reclusas y lo da a conocer en la canción que interpreta “When You’re Good to Mama”. En la cinta de 2006, Queen Latifah dio vida a este memorable y querido personaje.

Angélica Vale debutó en teatro a la edad de dos años junto a su madre, la primera actriz mexicana Angélica María en la obra “Papacito piernas largas”. Actuó junto a Ricky Martin en el musical “Mamá ama el rock” a finales de los ochenta en México y desde hace 9 años, forma parte del elenco del musical “Mentiras” en México, con canciones de éxitos de los ochenta.

Si estás en la Ciudad de México, recuerda que Angélica Vale solamente dará funciones el 24, 25 y 26 de enero en el musical “Chicago”, en el Teatro Telcel.