5 cosas que debes saber este 14 de enero: Calor atómico y el efecto Evo

FC Barcelona cambia de entrenador. Bolivia toma medidas contra Evo Morales. Los océanos se están calentando al mismo ritmo que si se arrojaran cinco bombas como la lanzada sobre Hiroshima por segundo. Esto es lo que debes saber para comenzar el día.

1. El efecto Evo

El ministro de Justicia de Bolivia, Álvaro Eduardo Coimbra Cornejo, anunció que el Gobierno iniciará acciones penales contra el expresidente Evo Morales luego de que este sugiriera que el país debe organizar “milicias armadas del pueblo” como en Venezuela. “Si él está planteando llevar adelante esta creación ilegal, inconstitucional y fuera de cualquier norma de milicia armada tiene que venir al país y rendir cuenta de por qué quiere ir en contra de la Constitución, ir en contra del código penal vigente, ir en contra de la seguridad de los bolivianos”, dijo Coimbra

2. Irán en las encuestas

La mayoría de los estadounidenses desaprueba el manejo del presidente Donald Trump sobre Irán y se siente menos seguro, según una encuesta de ABC News / Ipsos publicada el domingo. La encuesta indica que el 56% de los estadounidenses dijo que desaprueba la forma en que Trump está lidiando con las crecientes tensiones con Irán, mientras que el 43% dijo que la aprueba. La encuesta se realizó del 10 al 11 de enero, la misma semana en que Irán lanzó ataques contra bases iraquíes que albergan a soldados estadounidenses como represalia al ataque con aviones no tripulados en el que murió el general iraní Qasem Soleimani.

3. Dos papas opinan sobre el celibato

El Vaticano respondió a la defensa del papa emérito Benedicto XVI del celibato sacerdotal sugiriendo que el papa Francisco estuvo de acuerdo con su predecesor en un principio, pero que podría haber ocasiones en que otros factores deben ser considerados. Benedicto XVI dijo que no puede quedarse callado mientras que su sucesor, el papa Francisco, considera suavizar la prohibición de que hombres casados sirvan como sacerdotes. “Al igual que él podemos decir: ‘¡Silere non possum! ¡No puedo quedarme callado!”, escribieron Benedicto y el cardenal Robert Sarah, en una introducción a un libro que escribieron conjuntamente, según extractos publicados por el diario francés Le Figaro el domingo. “No puedo, no puedo quedarme callado o fingir ignorancia”.

Mira además:

4 . Calor atómico

Los océanos del mundo se están calentando como si cada segundo fueran arrojadas al mar cinco bombas atómicas como la que fue lanzada sobre Hiroshima. Ese es el resultado de un estudio publicado en Advances in Atmospheric Sciences. Según la publicación, en 2019 se establecieron récords de temperatura en las aguas del océano.

5. Duques en transición

Tras una reunión de la reina Isabel II de Inglaterra con Carlos, Guillermo, Enrique y Meghan, que está en Canadá pero se unió al encuentro por teléfono, el Palacio de Buckingham emitió una declaración sobre la decisión de los duques de Sussex de separarse de las actividades de la familia real. “Hoy mi familia tuvo discusiones muy constructivas sobre el futuro de mi nieto y su familia. Mi familia y yo apoyamos completamente el deseo de Enrique y Meghan de crear una nueva vida como familia joven”, dice el comunicado difundido este lunes.

A la hora del café

Lluvias torrenciales en sudeste y fuertes nevadas en el noroeste. El mal tiempo golpea a EE.UU.

Después de que el mal tiempo dejara al menos 10 muertos durante el fin de semana, Estados Unidos se prepara para otra serie de intensos temporales y nevadas.

Barcelona despide a Valverde y contrata a Setién como nuevo DT

Después de la debacle de la Supercopa de España (y de los años de campañas difíciles de Champions League), el club Barcelona despidió a Ernesto Valverde de la dirección técnica. En su reemplazo nombró a Quique Setién.

La Parka y otras muertes trágicas de la lucha libre mexicana

México, la tierra de los luchadores enmascarados, llora la muerte de La Parka, uno de sus personajes más emblemáticos. Recordamos los casos de El Hijo del Perro Aguayo y Silver King.

Multimillonario japonés busca “compañera de vida” para ir a la Luna

Tras separarse recientemente de su novia, un magnate de la moda lanzó un llamado en línea para que una “compañera de vida” lo acompañe en el viaje turístico inaugural de SpaceX: un viaje alrededor de la Luna programado tentativamente para 2023.

Enrique y Guillermo dicen que es falsa la versión de una supuesta intimidación

Los príncipes Guillermo y Enrique negaron el artículo de un periódico del Reino Unido que alega que la “actitud de intimidación” de Guillermo causó una grieta en la familia real.

La cifra del día

11 nominaciones

La película Joker lideró las nominaciones al premio Oscar con 11. Netflix es la casa productora con más nominaciones, 24.

La cita del día

Es “inaceptable que países extranjeros pretendan condicionar la actuación y la libertad de conciencia de nuestros parlamentarios”.

El diputado venezolano Luis Parra, a quien el oficialismo y algunos opositores disidentes reconocen como presidente de la Asamblea Nacional, rechazó las sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra él y otros legisladores.

Y para terminar…

Mira a estos dos pandas gigantes luchar en la nieve

Las payasadas de dos pandas gigantes fueron captadas por la cámara en el condado de Foping, en el noroeste de China.