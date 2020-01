Mexicano culpable de abuso sexual a menores seguirá en los Legionarios de Cristo

Legionarios de Cristo revelan 175 casos de abuso sexual 1:25

(CNN Español) — La Congregación de los Legionarios de Cristo informó este lunes a sus miembros que Fernando Martínez Suárez, “culpable de delitos de abuso sexual contra menores de edad”, dejará de ejercer el sacerdocio, pero continuará perteneciendo a la organización.

La Oficina de comunicación internacional de esta orden religiosa emitió un comunicado que explica que “Fernando Martínez Suárez, que se reconoció culpable de delitos de abuso sexual contra menores de edad, como resultado del proceso ante la Congregación para la Doctrina de la Fe, ha perdido el estado clerical y ya no podrá ejercer el ministerio sacerdotal, por el bien de la Iglesia (pro bono Ecclesiae). La Santa Sede ha autorizado que siga perteneciendo a los Legionarios de Cristo, a petición del propio Fernando Martínez Suárez”.

El comunicado agrega que la congregación acompañará a Martínez en su proceso de reconciliación y vigilará su comportamiento: “Los Legionarios de Cristo asumirán la responsabilidad de que Fernando Martínez lleve una vida que corresponda a su condición de religioso que ha perdido el estado clerical, y reafirman su determinación de recorrer el camino difícil y exigente de reparación y sanación”.

La decisión de que Martínez siga en la congregación ha generado rechazo entre víctimas, como la mexicana Ana Lucía Salazar, quien escribió en su cuenta de Twitter: “Una vez más la iglesia católica de voz del mismo @Pontifex_es me pone al último de la fila, me traiciona, me desecha con su desdén e indiferencia. Me vandalizaron y me rompieron, una vez más… No hay justicia para las niñas violadas por los curas pederastas”.