El material más antiguo de la Tierra se ha encontrado en un meteorito

Diferencia entre meteorito, meteoro, asteroide y cometa 1:13

(CNN) — Hace 50 años, un meteorito cayó a la Tierra y aterrizó en Australia, llevando consigo una rara muestra del espacio interestelar. Un nuevo análisis del meteorito reveló polvo de estrellas que se formó entre 5.000 y 7.000 millones de años atrás. Eso hace que el meteorito y su polvo de estrellas sean el material sólido más antiguo jamás descubierto en la Tierra.

Nuestro sol tiene alrededor de 4.600 millones de años, lo que significa que este polvo de estrellas existía mucho antes de que nuestro sol o sistema solar fueran incluso una realidad. El polvo de estrellas encontrado en el meteorito se conoce como granos presolares porque se formaron antes que nuestro sol.

Las estrellas nacen cuando el gas, el polvo y el calor se combinan de la manera correcta. Pueden existir durante millones o incluso miles de millones de años antes de morir y expulsar sus ingredientes clave al espacio. Esto a su vez ayuda a que nazcan nuevas estrellas, creando una cadena de margaritas espaciales.

Los meteoritos, si no tocan demasiadas cosas, pueden actuar como cápsulas de tiempo de los materiales atrapados dentro de ellos, como el polvo de estrellas. Es por eso que el descubrimiento de los granos presolares es una rareza: solo el 5% de los meteoritos encontrados en la Tierra los contienen. Su tamaño increíblemente pequeño es difícil de comprender.

Cien de los granos presolares más grandes encontrados podrían caber en un punto, según un comunicado del Field Museum de Chicago.

Un nuevo estudio de granos presolares del meteorito Murchison recuperado en Australia publicado el lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

“Este es uno de los estudios más interesantes en los que he trabajado”, dijo Philipp Heck, autor principal del estudio y curador en el Field Museum. “Estos son los materiales sólidos más antiguos jamás encontrados, y nos cuentan cómo se formaron las estrellas en nuestra galaxia. Son muestras sólidas de estrellas”.

El meteorito se recuperó en 1969 y se aislaron granos presolares.

“Comienza con fragmentos de meteoritos que se convierten en polvo”, dijo Jennika Greer, coautora del estudio y estudiante de posgrado en el Field Museum y la Universidad de Chicago. “Una vez que todas las piezas están segregadas, es una especie de pasta y tiene una característica picante. Huele a mantequilla de maní podrida”.

La disolución de la pasta en ácido revela los granos presolares, lo que permite a los investigadores determinar su edad y el tipo de estrella a la que pertenecieron.

Los investigadores pudieron medir la exposición de los granos a los rayos cósmicos, partículas altamente energizadas que atraviesan nuestra galaxia.

LEE: Un enorme meteorito se estrelló contra la Tierra hace casi 800.000 años. Puede que finalmente hayamos encontrado el cráter

“Algunos de estos rayos cósmicos interactúan con la materia y forman nuevos elementos”, dijo Heck. “Y cuanto más tiempo se exponen, más se forman esos elementos. Comparo esto con poner un balde en una tormenta de lluvia. Suponiendo que la lluvia sea constante, la cantidad de agua que se acumula en el balde te dice cuánto tiempo estuvo expuesto”.

Muchos de los granos recuperados tenían entre 4.600 y 4.900 millones de años, mientras que otros tenían más de 5.500 millones de años.

También aprendieron que hace 7.000 millones de años comenzaron a formarse más estrellas.

“Tenemos más granos jóvenes de lo que esperábamos”, dijo Heck. “Nuestra hipótesis es que la mayoría de esos granos, que tienen entre 4.900 y 4.600 millones de años, se formaron en un episodio de formación estelar mejorada. Hubo un tiempo antes del inicio del sistema solar cuando se formaron más estrellas de lo normal”.

Los astrónomos han discutido sobre la tasa de formación de estrellas. Algunos creen que es constante e inmutable, mientras que otros creen que hay picos y caídas.

“Algunas personas piensan que la tasa de formación estelar de la galaxia es constante”, dijo Heck. “Pero gracias a estos granos, ahora tenemos evidencia directa de un período de formación estelar mejorada en nuestra galaxia hace 7.000 millones de años con muestras de meteoritos. Este es uno de los hallazgos clave de nuestro estudio”.

También determinaron que los granos presolares tienen la costumbre de agruparse en grupos similares a la granola, lo que no creían posible, dijo Heck.

LEE: Astronauta de la NASA comparte hermosa imagen de la primera lluvia de meteoritos de 2020

Comprender los granos ha arrojado luz no solo sobre las estrellas y cuánto tiempo puede durar su polvo de estrellas, sino también sobre las galaxias y sus líneas de tiempo.

“Con este estudio, hemos determinado directamente la vida útil del polvo de estrellas. Esperamos que esto sea recogido y estudiado para que las personas puedan usar esto como entrada para modelos de todo el ciclo de vida galáctico”, dijo Heck.

“Es muy emocionante observar la historia de nuestra galaxia. El polvo de estrellas es el material más antiguo que ha llegado a la Tierra, y a partir de él, podemos aprender acerca de nuestras estrellas madre, el origen del carbono en nuestros cuerpos [y] el origen del oxígeno respiramos. Con el polvo de estrellas, podemos rastrear ese material hasta el tiempo anterior al Sol “.