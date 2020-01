Timochenko dice que fue advertido en noviembre sobre el atentando en su contra

Timochenko confirma que disidentes de las FARC quería matarlo 1:29

(CNN Español) — En entrevista con un medio colombiano, Rodrigo Londoño Echeverri alias Timochenko, habló sobre el atentado en su contra que la policía colombiana dice que frustró.

El presidente del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) dijo en su entrevista con el medio La Crónica de Quindío, que se llevó a cabo el martes en el municipio Armenia, departamento de Quindío, que el pasado noviembre ya había sido advertido sobre el plan en su contra.

“Desde noviembre me llamaron a la UNP, la Unidad Nacional De Protección, y un alto oficial de la policía junto a los oficiales encargados de mi seguridad me estuvieron informando que se ha descubierto un plan para atentar y que ya el comando que iba hacerlo estaba listo, que la decisión era no hacerlo en Bogotá porque lo veían muy complejo y que iban a esperar que yo saliera de la región para entrar a ejecutar el atentado”, dijo Londoño en su entrevista.

Detalló que cuando ya se encontraba en Quindío le indicaron que la “amenaza está alrededor de la finca” donde se encontraba. “Se dieron los hechos que todo el mundo y Colombia conoce. Afortunadamente no pasó nada y estoy, gracias a ellos (policía), aquí diciéndole a Colombia y al mundo que sigo forme en mi compromiso con la paz de Colombia”.

La policía colombiana informó este domingo que se realizó un operativo en el que murieron dos personas que pretendían llevar a cabo una “acción terrorista” contra Timochenko.

En un comunicado, la policía indicó que el ataque era “inminente” y que en el operativo murieron alias ‘Guamby’ y alias ‘Conejo’ o ‘Kaleth’, quienes serían “integrantes de la célula terrorista al mando de Hernán Darío Velásquez Saldarriaga alias “El Paisa”.