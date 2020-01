Civiles armados atacan vehículos de diputados opositores que se dirigían a la Asamblea Nacional en Venezuela

EE.UU. impone más sanciones a Venezuela 4:00

(CNN Español) — Un grupo de civiles armados atacaron este miércoles a un grupo de diputados opositores al gobierno de Nicolás Maduro que se movilizaban en varios vehículos y que pretendían llegar al Palacio Federal Legislativo para una sesión que sería liderada por Juan Guaidó.

Poco después, la caravana regresó a su punto de partida, la sede del partido Acción Democrática. Tras regresar, el diputado Carlos Prosperi narró lo ocurrido a medios locales. “Dispararon contra los vehículos donde íbamos, a Dios gracias eran vehículos blindados”.

Por otro lado, el diputado Carlos Berrizbeitia dijo que “no es justo que este grupos paramilitares que le dispararon a la camioneta y que persiguieron no solamente a los periodistas estén amparadas por las fuerzas armadas, estaban todos los sectores del ejército amparando este grupo terrorista”.

MIRA: Imputan a 18 personas por asalto a cuartel militar en Venezuela

“Nos disparan en el carro”, escribió en su cuenta de Twitter la diputada opositora Delsa Solorzano.

Juan Guaidó no era parte de la caravana, pero poco después escribió en su cuenta de Twitter: La dictadura insiste en el secuestro militar al Palacio Federal Legislativo y en utilizar a sus órganos represivos y grupos paramilitares. Si persisten en la torpeza y el error, nos encontrarán de frente, unidos con los venezolanos y el mundo.”

Un equipo de CNN que transitaba cerca de la caravana presenció el ataque y también resultó afectado.

En imágenes del medio venezolano Vivoplay, se podía observar más temprano a miembros de la Guardia Nacional en los alrededores de la Asamblea Nacional. “No solo está militarizado como ustedes acaban de ver, sino que hay grupos paramilitares que intentan acabar con la vida e impedir que nosotros ingresemos al Palacio Federal Legislativo”, dijo el diputado Carlos Prosperi a medios venezolanos.

MIRA: Maduro: EE.UU. nos hizo daño en 2019 y continúan con una guerra económica

Por el momento, el gobierno de Maduro no ha emitido comentarios directos sobre lo ocurrido; sin embargo, después de que se reporten los incidentes, Francisco Torrealba, presidente de la Comisión de Trabajadores de la Asamblea Nacional Constituyente, dijo en sus redes sociales que “ningún expresidente de la Asamblea Nacional tiene cualidad para convocar sesiones. Si no convoca el presidente electo el 5 de enero de 2020 en el Palacio Federal Legislativo NO HAY SESIÓN así de fácil.”

Con información de Osmary Hernández.