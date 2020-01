La representante Ayanna Pressley revela que tiene alopecia: “Es importante ser transparente sobre esta nueva normalidad”

La representante demócrata de Massachusetts Ayanna Pressley asiste a un mitin de los Demócratas Progresistas de EE.UU. en el Capitolio, el 26 de septiembre de 2019, en Washington. (Crédito: Zach Gibson/Getty Images)

(CNN) — La representante de Massachusetts, Ayanna Pressley, reveló públicamente este jueves por primera vez que tiene una enfermedad autoinmune que causa la caída del cabello.

Pressley, cuyas trenzas senegaleses han sido su peinado característico, reveló que tiene alopecia en una entrevista en video con The Root. Ella ha defendido a las jóvenes negras que son dedicadas a sus peinados y el mes pasado, junto con los representantes Cedric Richmond, Marcia Fudge y otros, presentaron la Ley para Crear un mundo respetuoso y abierto para el cabello natural (Ley CROWN), y el senador de Nueva Jersey Cory Booker presentó a un proyecto de ley parecido en el Senado. Nueva Jersey, California y otros estados han aprobado proyectos de ley similares.

“Esta es mi revelación pública oficial. Solo he estado calva en la privacidad de mi hogar y en compañía de amigos cercanos”, dice Pressley al comienzo del video.

Vestida de blanco y negro y con una peluca larga y rizada, Pressley habló sobre la condición que no solo puede provocar la pérdida total del cabello, sino que también afecta emocionalmente a quienes la padecen. Más adelante en la entrevista, se ve a Pressley sin la peluca y vestida de amarillo.

“Ahora estoy lista. Porque quiero liberarme del secreto y la vergüenza que esto conlleva”, dijo. “Y porque no estoy aquí solo para ocupar espacio, estoy aquí para crearlo. Y quiero ser libre. Estoy haciendo las paces con la alopecia, no he llegado hasta allá. Aún es muy pronto en mi viaje a la alopecia. Pero estoy progresando todos los días”.

‘Lavabo lleno de cabello’

Pressley habló sobre su experiencia y cómo sus trenzas se convirtieron en algo más que un peinado.

“Mis trenzas se han convertido en un sinónimo no solo de mi identidad personal y de cómo me presento en el mundo, sino también de mi marca política“, dijo. “Por eso creo que es importante ser transparente sobre esta nueva normalidad y vivir con alopecia”.

Pressley dijo que notó por primera vez parches de calvicie en su cabello el otoño pasado mientras se peinaba y dijo que los parches se aceleraron rápidamente.

“Me había despertado todas las mañanas viendo mechones de cabello caídos”, dijo, y agregó que trató de detenerlo. “Todas las noches empleaba todas las herramientas que me habían enseñado y había practicado durante toda mi vida como mujer negra porque pensé que podía detener esto. Me envolví el cabello. Llevaba un sombrero. Dormí con una funda de almohada de seda. Y, sin embargo, todas las mañanas, a las que me enfrenté con temor, no quería dormir porque no quería que llegara la mañana en la que me quitara el sombrero y la envoltura y me encontraría con más pelo en el lavabo”.

Today, I am sharing my #hairloss journey to create space and to create community for those of us who have had complicated relationships with our hair. This was not easy, but vulnerability rarely is. Here’s my story #alopecia ➡️ https://t.co/5iPgm8VWOG https://t.co/zGKkvLRIrq — Congresswoman Ayanna Pressley (@RepPressley) January 16, 2020

“Me siento más diferente cuando uso peluca”

Pressley dijo que fue en la víspera del juicio político del presidente Donald Trump que se le cayó el último cabello.

“Estaba completamente calva y en cuestión de horas iba a tener que caminar hacia las instalaciones —de la Cámara de Representantes— y emitir un voto en apoyo de los cargos de juicio político. Así que no tenía el lujo de llorar lo que se sintió como la pérdida de una extremidad, fue un momento de transformación que no elegí”.

Continuó: “Y salí de la Cámara tan pronto como pude y me escondí en el baño. Me sentí desnuda, expuesta, vulnerable. Me sentí apenada. Me sentí avergonzada. Me sentí traicionada y luego también sentí que estaba participando en una traición cultural. Debido a todas las niñas que me escriben cartas, vienen a mí, y se tomen selfies conmigo, usan el hashtag #twistnation (nación de las trenzas). Y pensé en esas camisetas y seguí pensando en eso. Y de inmediato supe que Iba a querer, cuando me sintiera lista, hacerlo público. Porque sentía que le debía una explicación a todas esas niñas”.

Pressley dijo que ha estado experimentando con varias pelucas, una en la que llamó “The Ol ‘G” porque es su primera peluca y otra que llamó “FLOTUS” porque “me parece muy Michelle Obama”.

“En este momento en este viaje, cuando me siento más diferente a mí es cuando estoy usando una peluca. Así que creo que eso significa que estoy en camino”.

¿Qué es la alopecia?

La alopecia areata se desarrolla cuando el cuerpo ataca sus propios folículos capilares, lo que resulta en la pérdida del cabello, según la Academia de Dermatología. La Fundación Nacional de Alopecia Areta dice que afecta a casi 6,8 millones de personas en Estados Unidos y tiene un riesgo de por vida del 2,1%. Hay varias formas de alopecia areata, según la fundación. La alopecia total conduce a la pérdida total de cabello de todo el cuero cabelludo.