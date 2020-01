López Obrador sugiere rifar el avión presidencial de México

AMLO propone "rifar" el avión presidencial 1:49

(CNN Español) — El presidente de México Andrés Manuel López Obrador está buscando qué destino darle al avión presidencial que considera es excesivamente costoso. En su conferencia habitual de las mañanas compartió 5 propuestas este viernes, entre ellas rifar el avión entre los mexicanos.

Según el mandatario, cada uno podría comprar un billete de lotería por el equivalente a 25 dólares. “Una rifa. 500 pesos. Seis millones de cachitos. La Lotería Nacional. A ver lo explico: estamos hablando de opciones. Yo estoy transmitiendo información, la gente va a decidir qué es lo mejor”, dijo el mandatario.

La propuesta rápidamente generó comentarios, especialmente jocosos, entre usuarios de redes sociales hasta convertirse en tendencia en Twitter.

Otra de las alternativas que explora el Gobierno es entregarle el avión a Estados Unidos a cambio de equipos médicos para abastecer los hospitales más pobres. “Formalmente se le dio a conocer al gobierno de Estados Unidos que estamos nosotros solicitando que se lleve a cabo un intercambio, que se entrega el avión a cambio de que nos den el equivalente en dinero en equipos médicos: ambulancias, tomógrafos, equipos de rayos x, todo lo que necesitamos en hospitales, dijo López Obrador.

El presidente de México también habló sobre la posibilidad de que varias empresas se unan como una especie de sociedad para quedarse con el avión, pero esa opción no le parece tan sencilla al mandatario, quien aseguró que “no es fácil esto porque, si el presidente no lo usa, pues ¿qué empresa usa un avión así? La verdad que fue un exceso esto. Esto no debió hacerse. No debieron comprar este avión. Ya ni los más ricos del mundo y extravagantes tienen esos aviones”.

Se le ocurre al presidente Andrés Manuel López Obrador que la Fuerza Aérea Mexicana podría rentar por horas el avión presidencial a quienes estén interesados en usar un BOEING 787 Dreamliner, comprado durante el gobierno de Felipe Calderón.

Desde el inicio de su presidencia, el 1 de diciembre de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha viajado en aviones comerciales.

Se trata de un Boeing 787 Dreamliner con capacidad para 80 pasajeros y autonomía de vuelo de hasta 20 horas. El Gobierno de Felipe Calderón lo compró en 2012 por US$ 212 millones, pero hoy cuesta US$ 130 millones.