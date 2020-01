Facciones opositoras en Nicaragua lanzan la Coalición Nacional

Félix Maradiaga, Daysi George, Lesther Alemán, Ivania Alvarez y Juan Sebastián Chamorro en el lanzamiento de la Coalición Nacional (Crédito: INTI OCON/AFP via Getty Images)

(CNN Español) — En Nicaragua las dos grandes facciones opositoras —la Unidad Nacional Azul y Blanco y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia— lanzaron este viernes en Managua la llamada Coalición Nacional. Las dos agrupaciones anunciaron un proceso de redefinición de su identidad el 7 de enero pasado, que había sido interpretado por algunos analistas como una separación.

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, integrada por líderes empresariales, estudiantiles, gremiales y académicos, fue inicialmente conformada por la Conferencia Episcopal de Nicaragua para representar a la oposición en diálogo nacional de mayo de 2018, con el cual se buscaba una salida consensuada a la crisis sociopolítica que inició en abril de ese año. La Unidad Nacional Azul y Blanco, conformada en octubre de 2018, reúne a decenas de organismos y expresiones de la sociedad civil que han participado en las protestas opositoras en los últimos 20 meses.

“El primer paso que estamos dando para esta reconstrucción es unirnos todos sin exclusión para potenciar esta lucha, el segundo paso fundamental es impulsar las reformas electorales que nos permitan una vida mejor para que cívica y democráticamente, podamos acceder a la comida, salud, educación y seguridad social”, dijo Lesther Alemán, de la Alianza Cívica por la Justicia y la democracia. “El tercer paso es hacer un llamado a todos los nicaragüenses a sumarse a esta coalición nacional”.

Para Félix Maradiaga, de la Unidad Nacional Azul y Blanco, “el régimen sabe que una reforma electoral que un proceso electoral que no sea incluyente, que no sea reconocido por la comunidad internacional, no tiene ningún sentido.Tenemos una estrategia clara. La próxima semana vamos a dar más detalles sobre el proceso y la estrategia porque queremos una reforma que no se limite al juego político electoral que hasta ahora hemos tenido”.

Entre las prioridades de la Coalición Nacional se encuentran impulsar reformas electorales que, según los dirigentes, buscan lograr procesos libres, transparentes y participativos. El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Gustavo Porras, anunció este 9 de enero que dentro del plan anual del parlamento se encuentran las reformas a la ley electoral. Otros diputados afines al gobierno advirtieron que harán consultas con partidos políticos y no con organismos de la sociedad civil.