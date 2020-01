Tras 48 horas, Pompeo rompe el silencio y anuncia que se investigará la presunta vigilancia a exembajadora de EE.UU.

Lev Parnas entrega más materiales a los demócratas 3:19

(CNN) – El secretario del Departamento de Estado, Mike Pompeo, se comprometió públicamente este viernes a investigar la posible vigilancia a la exembajadora de Estados Unidos en Ucrania Marie Yovanovitch, más de 48 horas después de que se conociera evidencia de un posible monitoreo a la exfuncionaria y a 24 horas de que Ucrania anunciara su propia indagación sobre el asunto.

“Haremos todo lo necesario para evaluar si ocurrió algo allí”, le dijo Pompeo al presentador conservador de radio Tony Katz.

“Sospecho que al final se comprobará que gran parte de lo que se ha informado está errado, pero pero nuestra obligación, mi obligación como secretario de Estado, es asegurarnos de evaluar, investigar. Cada vez que alguien plantea que puede haber un riesgo para uno de nuestros funcionarios, obviamente haremos eso”, añadió Pompeo.

Los comentarios de Pompeo este viernes son la primera admisión pública sobre una investigación acerca de la posible vigilancia a Yovanoviitch cuando trabajaba en Kiev, aunque un alto funcionario del Departamento de Estado le dijo a CNN que la indagación comenzó oficialmente en la Oficina de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado en la noche de este martes.

“Nunca, hasta donde puedo recordar, había oído hablar de esto”

En una entrevista diferente este viernes, Pompeo señaló que no estaba al tanto de la posible vigilancia contra Yovanovitch.

“Antes de que esta historia se conociera, nunca, hasta donde puedo recordar, había oído hablar de esto”, le dijo el secretario a Hugh Hewitt.

A principios de esta semana, los demócratas de la Cámara de Representantes publicaron una serie de documentos –entregados por Lev Parnas, el socio de Rudy Giuliani acusado de cargos de financiamiento de campaña– que muestran al candidato republicano al Congreso por Connecticut Robert Hyde reprendiendo a Yovanovitch. Los mensajes de texto también sugieren que él la estaba vigilando mientras ella se encontraba en Kiev y que Hyde le transmitía los movimientos de la entonces embajadora a Parnas. Hyde se negó a hacer comentarios para CNN cuando se le preguntó si había vigilado a Yovanovitch, quien fue un testigo clave en la investigación de juicio político contra el presidente Donald Trump.

Pompeo dijo en ambos programas de radio que no creía haber conocido a Parnas.

“No he conocido a este hombre, Lev Parnas, que yo sepa. Nunca me he encontrado, nunca me he comunicado con él”, le aseguró a Tony Katz.

“Hacemos todo lo posible para asegurarnos de que nadie sufra daños”

El secretario de Estado no ofreció ninguna palabra de apoyo a Yovanovitch personalmente, pero sostuvo que “siempre en el Departamento de Estado hacemos todo lo que podemos para garantizar que nuestros funcionarios, no solo nuestros embajadores sino todo nuestro equipo, tengan el nivel de seguridad apropiado”.

“Hacemos todo lo posible para asegurarnos de que nadie sufra daños, ya sea que se trate de lo que estaba sucediendo en nuestra embajada en Bagdad la semana pasada o del trabajo que se realizaba en Kiev hasta la primavera del año pasado, cuando la embajadora Yovanovitch estaba allí, y en nuestra embajada en Kiev incluso hoy”, le dijo a Tony Katz.

Cuando se le preguntó si el juicio político afecta los intereses estadounidenses en el exterior, el principal diplomático de EE.UU. respondió que su equipo está “muy concentrado” y nuevamente se refirió al asunto como “ruido”.

“He hecho lo mejor para asegurarme de que todos aquí sepan que tenemos una misión en curso, y para cerciorarnos de que también les digamos a nuestros socios y amigos de todo el mundo”, le indicó a Hewitt. “Hacemos cuanto podemos para que todos se concentren en las cosas que realmente importan”, añadió.

La nueva evidencia de la posible vigilancia a la exembajadora se hizo pública en la noche de este martes. Parnas, quien entregó los documentos, le dijo a Anderson Cooper de CNN que no tomó en serio las insinuaciones de Hyde acerca de que estaba monitoreando a Yovanovitch y aseguró que si hubiera creído que las supuestas amenazas eran reales habría contactado a las autoridades.

En los textos enviados a Parnas, Hyde escribió en un mensaje: “Esa pe***”. En otra comunicación, al día siguiente, dijo: “Wow. No puedo creer que Trumo (sic) no haya despedido a esta pe***. Voy a estar correcto en eso”.

En uno más, le comentó a Parnas: “Despierta, hombre yankee. Ella ha hablado con tres personas. Su teléfono está apagado. Su computador está apagado. Está al lado de la embajada, no en la embajada. Seguridad privada. Ha estado allí desde el jueves”.

“Están dispuestos a ayudar si a nosotros o ti nos gusta un precio”, dijo en otro mensaje. Hyde le respondió a CNN el martes que “no había manera” de que él se haya ofrecido a hacerle daño a Yovanovitch.

Kylie Atwood de CNN contribuyó a este informe.