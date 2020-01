El dato que indica que Trump podría ganar la reelección

Hispano busca conseguir más votos para reelegir a Trump 3:32

(CNN) — Al analizar la nueva encuesta nacional de CNN, hay un único grupo de datos que bien podría ser la clave de cómo alguien tan impopular como el presidente Donald Trump puede ganar un segundo mandato en noviembre.

Y es esto: el 55% de los estadounidenses aprueba el trabajo que Trump está haciendo en la economía, mientras que el 40% lo desaprueba. Esa brecha de +15 es, con mucho, la mejor que Trump tiene en una serie de preguntas sobre cómo está manejando varios aspectos del país. De hecho, es una de las dos únicas medidas en las que más estadounidenses aprueban que desaprueban el trabajo que está haciendo. (Trump tiene un margen de +3 en su manejo del terrorismo).

Y su +15 en la economía supera con creces su índice general de aprobación de su trabajo en el cargo (43% de aprobación, 53% de desaprobación) en los nuevos datos de CNN. (Las peores cifras de Trump son sobre atención médica e inmigración, donde tiene -15 y -14, respectivamente).

No hace falta ser un sabio político para ver el camino de Trump hacia un segundo mandato: la economía, la economía, la economía. La historia de las elecciones presidenciales modernas sugiere que la economía siempre está en el centro de la forma en que los votantes deciden, y que cuando las personas sienten que las cosas van bien (en su economía personal y en el país) tienden a querer mantener el rumbo.

Para ese argumento hay que tener en cuenta: el 55% de las personas en la encuesta de CNN dijo que las cosas iban “muy” o “bastante” bien en el país, en comparación con el 43% que dijo que iban “muy” o “muy” mal.

El argumento de Trump aquí es claro: puede que no me quieras como persona. Puede que no te gusten mis políticas sobre, bueno, muchas cosas. Pero lo estoy haciendo bien. El mercado de valores está en máximos históricos. ¿Por qué entonces consideraríamos cambiar de caballo a mitad de camino?

¿Hará Trump eso? Probablemente no. Carece de la disciplina del mensaje para permanecer en un solo mensaje durante unos días a la vez. Pero si termina arrebatando la victoria de las fauces de la derrota nuevamente en noviembre, es ese número de aprobación económica lo que lo explicará.

El punto: es la economía, estúpido. Es el mismo argumento que siempre que siempre.