¿Por qué el título de su alteza real significa tanto para la realeza británica?

Londres (CNN) — Después de dos semanas de agitación dentro de la familia real de Gran Bretaña, la reina ha llegado a un acuerdo sin precedentes con el príncipe Enrique y Meghan, duquesa de Sussex.

Luego de una serie de conversaciones difíciles sobre el anuncio explosivo de la pareja de que querían reducir sus deberes reales, el acuerdo asegura que no representarán a la reina como miembros trabajadores de la familia real, y dejarán sus títulos de su alteza real (HRH, por sus siglas en inglés).

Es un movimiento que no se esperaba que hiciera la reina, y no tiene precedentes que un monarca le pida a su nieto que retire su título, pero dada la posibilidad de que los Sussex firmen acuerdos comerciales en el futuro, la necesidad de separar sus empresas de la casa real eran apremiantes.

La monarca ha dicho que está “complacida” de haber encontrado un “camino constructivo y de apoyo para la pareja”, mientras que Enrique dijo el domingo que “realmente no había otra opción”.

Pero, ¿qué es exactamente un título de HRH y por qué son tan significativas esas tres letras?

¿Qué es el título de su alteza real?

Las letras representan su alteza real, un estilo usado para denotar a los miembros mayores de la familia real.

Desde principios del siglo XVIII, se acostumbraba otorgar el título a los hijos y nietos (y más tarde, hijas y nietas) del monarca.

Se otorga a los miembros de la realeza a discreción del monarca en ese momento, pero se usó liberalmente hasta la Primera Guerra Mundial.

Luego, en 1917, Jorge V restringió la cantidad de miembros de la realeza que obtuvieron el título, en un momento en que hubo sospechas públicas sobre los orígenes alemanes de la Casa de Windsor, rápidamente renombrada ese año como Casa de Sajonia-Coburgo y Gotha.

La reina Isabel II ha suavizado esas pautas, otorgando el estado de Su Alteza Real a varios miembros de la realeza.

¿Qué pasó con los títulos de Enrique y Meghan?

Meghan recibió el título su alteza real, duquesa de Sussex después de su matrimonio con el príncipe Enrique en mayo de 2018.

El título completo de Enrique era de su alteza real, duque de Sussex, conde de Dumbarton y barón Kilkeel.

Pero la pareja ya no usará la parte de su alteza real en sus títulos después del acuerdo que alcanzaron con la reina. En cambio, han acordado ser conocidos como Enrique, duque de Sussex y Meghan, duquesa de Sussex.

En una distinción sutil pero importante, eso no significa que se hayan quitado los títulos, solo significa que no los usarán o se referirán a sí mismos como HRH, ya que no representarán a la reina en el futuro. El príncipe Enrique sigue siendo el príncipe Earry, y la pareja sigue siendo el duque y la duquesa de Sussex.

El cambio entrará en vigencia a partir del segundo semestre de 2020, dijo una fuente real a CNN.

¿Quién tiene el título y quién no?

Hoy en día, los hijos y nietos del monarca tradicionalmente obtienen el título de su alteza real, aunque históricamente no se les haya dado a las nietas. El título no se extiende a todos los miembros de la realeza menor, pero sí incluye a miembros de la familia como el primo de la reina, el príncipe Michael de Kent, quien está en el puesto 48 del trono.

No todos han aceptado la oferta de ser su alteza real. La princesa Anne, la hija de la reina, declinó el título de sus propios hijos, Peter y Zara. Eso contrasta con el príncipe Andrew, que permitió que sus hijas, Beatrice y Eugenia, lo llevaran.

Es más complicado cuando se trata de aquellos que se casan con la familia real, como Catalina, duquesa de Cambridge y Meghan, duquesa de Sussex.

Ambas recibieron el título de la reina después de casarse con los príncipes Guillermo y Enrique, respectivamente. Pero aquellos que se casan con miembros de la realeza que no son tan altos en la línea de sucesión pueden perderse el título. Jack Brooksbank, por ejemplo, no obtuvo el título cuando se casó con Eugenie, a pesar de que ella tiene el título de su alteza real.

¿Alguien más lo ha perdido?

Sí. Después de su divorcio del príncipe Carlos, a la madre de Enrique, Diana, le quitaron su título de su alteza real. En cambio, le dieron el título de cortesía de “Diana, princesa de Gales”.

Del mismo modo, Sarah Ferguson, la duquesa de York, también fue despojada del título después de su divorcio del príncipe Andrew.

Nuevamente, la situación es diferente para Enrique y Meghan: todavía son miembros de la realeza pero no podrán usar sus títulos en el futuro.

¿Qué han dicho sobre la decisión?

Harry expresó “gran tristeza” el domingo por la noche, en su primera declaración pública desde que el Palacio de Buckingham anunció que él y Meghan renunciarían a sus títulos reales y no representarían a la reina como miembros activos de la familia real.

“El Reino Unido es mi hogar y un lugar que amo”, dijo Harry en un discurso en un evento de caridad en Londres. “Eso nunca cambiará”.

“Nuestra esperanza era continuar sirviendo a la reina, la comunidad y mis asociaciones militares, pero sin fondos públicos”, dijo. “Desafortunadamente, no fue posible”.

La reina emitió una declaración el sábado revelando que las conversaciones con la pareja habían tenido lugar durante meses.

“Me complace que juntos hayamos encontrado un camino constructivo y de apoyo para mi nieto y su familia”, decía la declaración.

¿Pueden recuperar los títulos?

Sí, el estilo de su alteza real es efectivamente un regalo del monarca, por lo que la reina o, en el futuro, Carlos o Guillermo podrían decidir restablecerlo.

Es más, la situación acordada recientemente será revisada en un año.

Pero suponiendo que todas las partes cumplan con el acuerdo, Enrique y Meghan no recuperarán su título de alteza real a menos que retrocedan en la familia real y comiencen a representar al monarca nuevamente.

¿Qué significa para ellos?

Para antiguos miembros de la realeza como Diana y Sarah Ferguson, perder el título de su alteza real significaba que no habían sido invitados a eventos reales, y cuando lo estaban, su falta del título afectaba cosas como quién tenía prioridad y dónde se sentaban.

Está mucho menos claro lo que significará para Enrique y Meghan. Enrique es el nieto de la reina y Meghan no se ha divorciado de él, por lo que probablemente todavía serán invitados a ocasiones reales y su lugar en la jerarquía real no se verá afectado.

Pero es seguro que tendrá un impacto en la nueva marca “Sussex Royal”, y la siguiente pregunta es cómo evolucionarán las personalidades públicas de la pareja.

El papel descrito en el sitio web de Sussex Royal después de su primer anuncio no se alinea con el acuerdo anunciado por el Palacio el sábado.

No podrán presentarse a sí mismos como “su alteza real” en ninguna película, moda, publicidad u otras empresas que deseen emprender.

Como resultado, toda la marca Sussex Royal probablemente tendrá que ser reelaborada, y estamos esperando ver cómo se verá.

Es posible que veamos a la pareja emprendiendo un trabajo comercial, posiblemente en los medios, pero tendremos que esperar y ver con quién estará o cómo se formará. Sabemos que la pareja aún no ha firmado ningún acuerdo comercial.

