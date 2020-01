Puertorriqueños piden la renuncia de la gobernadora Wanda Vázquez por el escándalo de suministros hallados en almacén

Puerto Rico: Despiden a dos secretarios de gobierno 1:22

(CNN) — Los puertorriqueños salieron a las calles de San Juan el lunes para pedir la renuncia de la gobernadora Wanda Vázquez.

Las protestas se produjeron días después de que se encontraron suministros para afectados por el huracán María en un almacén durante el fin de semana en la ciudad de Ponce, en la costa sur de Puerto Rico. Había numerosas paletas de agua y otras cajas con suministros de emergencia.

El descubrimiento tuvo lugar cuando el territorio estadounidense lucha con temblores y réplicas de un terremoto en diciembre.

Los manifestantes fueron vistos el lunes golpeando ollas frente a la mansión de la gobernadora en San Juan.

Vázquez recurrió a Twitter con la esperanza de calmar la indignación entre los ciudadanos.

Respeto el derecho constitucional de los ciudadanos a manifestarse y confío que mis hermanos puertorriqueños lo harán en orden. No hay necesidad alguna de la utilización de la fuerza de choque en este momento, por lo que he solicitado se retiren y se mantenga la seguridad regular — Wanda Vázquez Garced (@wandavazquezg) January 20, 2020

Las protestas recordaban lo que ocurrió en Puerto Rico el verano pasado cuando los manifestantes llenaron las calles para exigir la renuncia del entonces gobernador, Ricardo Rosselló, quien renunció en agosto.

Suministros de almacén ya fueron distribuidos

Funcionarios en Puerto Rico comenzaron a distribuir los suministros del huracán María el lunes, según el mayor general José J. Reyes, general adjunto de la Guardia Nacional de Puerto Rico.

Los suministros fueron enviados a los 18 municipios incluidos en la declaración de desastre de la Casa Blanca, dijo Reyes.

“La mayor parte del agua aquí y la fórmula para bebés han pasado su fecha. Hay cunas, estufas de campamento, lonas azules”, dijo Reyes. “Los artículos vencidos serán eliminados”.

Si bien se informó que los suministros eran del huracán María, Reyes no pudo confirmar el propósito de los suministros, diciendo que no quería especular porque no había inventario para los artículos.

Puerto Rico investigará mala administración

Vázquez despidió a tres funcionarios dentro de las 24 horas posteriores al hallazgo de los suministros.

Carlos Acevedo, director de la Oficina de Manejo de Emergencias de Puerto Rico, fue despedido el sábado. Acevedo fue reemplazado por Nino Correa, dijo la gobernadora.

El domingo, Vázquez anunció el despido de su secretaria de servicios familiares, Glorimar Andújar, y el secretario de vivienda, Fernando Gil-Enseñat.

Vázquez remitió el lunes la investigación del almacén al Departamento de Justicia de la isla.

Reyes dijo que no sabe si los artículos en el almacén fueron originalmente destinados a las víctimas del huracán María y no sabía que los artículos estaban en el almacén porque se retiró en diciembre de 2017, meses después de que el huracán María devastara la isla.

“La Agencia Administrativa de Puerto Rico no debería haber tenido almacenes para guardar artículos”, dijo Reyes.

El terremoto de diciembre dejó más de 8.000 personas viviendo en refugios al aire libre en las ciudades de Yauco, Peñuelas, Guánica, Guayanilla y Ponce. Algunos de los desplazados son residentes que tienen demasiado miedo de regresar a casa por temor a que se derrumbe un muro o techo.

Christina Maxouris de CNN contribuyó a este informe.