Estas son las mujeres que planean testificar contra Harvey Weinstein

Nueva York (CNN) — Se espera que varias actrices, un asistente de producción y un guionista se enfrenten a Harvey Weinstein en la corte.



Al menos 100 mujeres han acusado públicamente de abuso sexual al magnate de los medios caído en desgracia, pero la gran mayoría no participará en el juicio. Los miembros del jurado en un tribunal del estado de Nueva York solo escucharán a seis de ellas.

Harvey Weinstein “no es un anciano inofensivo”, dijeron los fiscales en declaraciones de apertura el miércoles.

Los fiscales planean llamar a las dos mujeres a las que Weinstein está acusado de atacar, así como a otras cuatro acusadoras que testificarán sobre otros actos por los que no ha recibido cargos mientras intentan demostrar que Weinstein tenía un patrón de comportamiento.

Los abogados de Weinstein han negado que haya habido actividad sexual no consensuada. Durante las declaraciones de apertura, cuestionaron la credibilidad de las acusaciones de las mujeres y compartieron intercambios de texto y correo electrónico entre Weinstein y algunas de sus acusadoras.

Esto es lo que sabemos sobre las mujeres que planean tomar la posición durante el juicio.

Mimi Haleyi

Mimi Haleyi, ex asistente de producción de The Weinstein Company, dijo que el productor de cine le realizó sexo oral forzado en 2006 en su apartamento de Manhattan, según muestran documentos de la corte.



Haleyi conoció a Weinstein en 2004 en el estreno europeo de “The Aviator” y luego trabajó en un programa de televisión que produjo en la ciudad de Nueva York, dijo a los periodistas en una conferencia de prensa en octubre de 2017 con su abogada, la famosa abogada de derechos de la mujer Gloria Allred.

Después de rechazar avances no deseados en encuentros anteriores con Weinstein, Haleyi dijo que accedió a reunirse con él en su departamento de SoHo en Manhattan.

“Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que él estuviera sobre mí haciendo avances sexuales. Le dije: ‘No, no, no’, pero él insistió”, dijo. “Era extremadamente persistente y abrumador físicamente. Luego se forzó oralmente sobre mí”.

Dos de los cinco cargos contra Weinstein se relacionan con este episodio: agresión sexual depredadora y acto sexual criminal en primer grado, según los registros.

Cuando la defensa de Weinstein intentó que se desestimara el caso en 2018, presentaron documentos que destacaban un texto de Haleyi que Weinstein recibió en 2007, meses después de que ella dijera que la forzó a tener sexo oral. El texto “deja en claro” que Haleyi quería seguir viéndolo después del presunto asalto, según documentos judiciales.

“¡Hola! ¿Me pregunto si tienes alguna noticia sobre si Harvey tendrá tiempo de verme antes de que se vaya? X Miriam”, dice el texto.

El abogado de Haleyi ha descrito la interpretación del abogado de Weinstein de la nota de 21 palabras como “especulación”.

Jessica Mann

Jessica Mann fue identificada por primera vez el miércoles como una de las dos acusadoras de Weinstein en la corte de Nueva York.

La asistente del fiscal de distrito Meghan Hast dijo durante su declaración de apertura que Weinstein violó a la entonces aspirante a actriz en una habitación de hotel de Nueva York en 2013.

Mann, que creció en un pueblo lechero en el estado de Washington, conoció a Weinstein en una fiesta en Los Ángeles cuando tenía 25 años. Le ofreció consejos para avanzar en su carrera como actriz y afirmó que tenía un papel principal para ella en una película, pero esas eran falsas promesas, dijo Hast.

Después del primer presunto asalto sexual, Mann mantuvo “la apariencia total de una relación” con Weinstein y presuntamente fue agredida otras dos veces a lo largo de los años, dijo el fiscal.

Damon Cheronis, el abogado de Weinstein, describió la relación de Mann con su cliente como consensual y “amorosa”, y destacó un texto que Mann envió a Harvey en febrero de 2017.

“Te amo, siempre lo hago. Pero odio sentirme como una llamada para sexo. :)”, escribió, según Cheronis.

Annabella Sciorra

La actriz de “The Sopranos” acusó a Weinstein de violarla dentro de su apartamento de Gramercy Park en 1993. Annabella Sciorra acusó públicamente al magnate de los medios de comunicación en la explosiva historia de The New Yorker en octubre de 2017 que desató la serie de acusaciones contra él.

Ella no le contó a la policía sobre el presunto ataque, y Weinstein continuó acosándola sexualmente durante años después, le dijo a The New Yorker.

Sciorra es mejor conocida por su papel ganador de un Emmy en “The Sopranos” como Gloria Trillo, la amante de Tony Soprano. Pero por primera vez alcanzó una fama más amplia con sus papeles protagonistas a principios de la década de 1990 en “Jungle Fever” de Spike Lee y el thriller psicológico “The Hand That Rocks the Cradle”.

Esas primeras actuaciones la pusieron en el radar de Weinstein.

Si bien ninguno de los cargos a los que se enfrenta Weinstein durante el juicio está relacionado con Sciorra, se espera que testifique mientras los fiscales buscan probar el patrón de comportamiento de Weinstein hacia múltiples mujeres.

Cheronis, el abogado que representa a Weinstein en la corte, le dijo al jurado que una amiga de la actriz testificará que ella describió haber tenido sexo consensuado con Weinstein. También mostró una diapositiva de PowerPoint que destacó una declaración que la defensa dice que Sciorra hizo a la policía: “No lo informé porque no pensé que fuera una violación”.

Dawn Dunning

La diseñadora de vestuario Dawn Dunning, quien habló con The New York Times en octubre de 2017, dijo que Weinstein la acosó sexualmente y trató de presionarla para que tuviera relaciones sexuales con él y otra persona.

Dunning conoció a Weinstein en 2004 como una aspirante a actriz de 24 años, y luego la invitó a reunirse en un hotel en Manhattan, según Hast. Dunning creía que estarían discutiendo contratos de actuación, pero cuando abrió la puerta, Weinstein estaba parado en una bata de baño sin nada debajo, dijo Hast.

Señaló a varios contratos de actuación que estaban en una mesa de café y dijo que ella podría tener los papeles si estuviera dispuesta a hacer un trío, según Hast. Dunning declinó y huyó de la habitación, y Weinstein se enojó, dijo Hast.

“Así es como funciona la industria”, le dijo Weinstein, según Hast. “¿Cómo crees que otras actrices salieron adelante?”.

El abogado de Weinstein cuestionó la credibilidad de las acusaciones de Dunning en la corte, diciendo que ha habido inconsistencias en las historias que les contó a las autoridades.

“Cuando un individuo dice algo y luego sus historias cambian, eso es importante por muchas razones y creo que ustedes saben cuáles son esas razones”, dijo Cheronis al jurado.

Dunning junto con Tarale Wulff y Lauren Young estarán en la corte como testigos de “malos actos previos”, conocidos como testigos de Molineux en el estado de Nueva York. Sus acusaciones no son parte de los cargos penales, pero los fiscales tienen la intención de mostrar un patrón de abuso sexual.

Tarale Wulff

Wulff, una aspirante a actriz de Long Island, conoció a Weinstein en 2005 mientras trabajaba como camarera en Cipriani Upstairs en Manhattan.

Sirvió la mesa del dueño en el club, que Weinstein frecuentaba como amigo del dueño. Wulff alega que Weinstein la atrajo del brazo hacia el pasillo y la subió a una terraza privada en la azotea mientras su gerente cerraba la puerta a pesar de que le expresaba angustia. Weinstein luego se masturbó frente a ella hasta que se escapó y cambió de mesa con otra camarera por el resto de la noche, dijo Hast.

Con la esperanza de tener una gran oportunidad, Wulff organizó una reunión con Weinstein y luego la llevaron en automóvil a su apartamento, dijo Hast.

Ella terminó en su habitación, y pronto “tenía todo el peso del acusado encima de ella”, dijo Hast.

Wulff nunca habló con él después del presunto asalto, dijo Hast, y nunca se lo contó a nadie.

“Ella simplemente hizo lo que aprendió a hacer de niña”, dijo Hast. “Ella trató de olvidar y seguir adelante, poner una cara valiente y fingir que no pasó nada”.

Lauren Young

Young, que entonces tenía 22 años, conoció a Weinstein en febrero de 2012 en una cena durante la temporada de los Oscar. Al año siguiente, fue invitada a reunirse con un amigo y Weinstein, y Young planeó discutir un guión que estaba escribiendo sobre su vida, dijo Hast.

Weinstein les pidió a los dos que subieran a su habitación mientras se preparaba, dijo Hast. Young terminó atrapada dentro del baño de una suite, y Weinstein bloqueó la puerta principal para evitar que se fuera, dijo Hast.

Weinstein luego se quitó la ropa y comenzó a masturbarse con una mano mientras usaba la otra para bajar el vestido de Young, dijo Hast. Él eyaculó en el suelo, dijo Hast.

Young estaba “asustada y disgustada”, y luego huyó del baño, según Hast. Más tarde le contó a dos amigos sobre el incidente.

Nicole Chavez de CNN escribió desde Atlanta. Lauren del Valle y Eric Levenson informaron y escribieron desde Nueva York.