Los senadores cuentan la historia de por qué se sirve leche durante el juicio político

Washington (CNN) — Leche: bebida que le hace bien al cuerpo deliberativo más grande del mundo.

Así es, al Senado de Estados Unidos.

Mientras el segundo día del juicio político contra el presidente Donald Trump continuaba, la bebida láctea hizo una pequeña aparición en la cámara del Senado de Estados Unidos.

Al final de la tarde del miércoles, el senador republicano de Arkansas, Tom Cotton, fue visto bajando dos vasos en su escritorio, entre bocados de chocolate. Directamente frente al escritorio de Cotton, el senador republicano de Carolina del Norte, Richard Burr, estaba bebiendo de su propio vaso de leche, que le fue entregado por un asistente del Senado, mientras los fiscales demócratas de la Cámara de Representantes presentaban sus argumentos iniciales.

MIRA: Juicio político en un minuto: Fiscales demócratas inician sus argumentos contra Trump

Se habló de que la senadora Elizabeth Warren había ordenado un vaso de leche el martes por la tarde. Pero la candidata presidencial demócrata dijo a los periodistas el miércoles que, de hecho, había metido un poco de yogurt de contrabando.

Aparte del agua, la leche es la única bebida que, por tradición, si no por regla, está permitida en el Senado.

Según Alan Frumin, que fue parlamentario del Senado y es colaborador de CNN, un precedente establecido por el presidente del Senado del 24 de enero de 1966, declaró: “Las reglas del Senado no prohíben que un senador tome leche durante su discurso”. Frumin dice que este es un “precedente” y no una “regla” formal del Senado.

Sin embargo, con los senadores atrapados en sus escritorios durante horas durante el juicio, la elección inusual de bebidas puede ser demasiado tentadora para dejarla pasar.

Pero esto no explica cómo la leche terminó en el menú de las estrictas instalaciones del Senado. El senador republicano Bill Cassidy, de Louisiana, que es médico, le dijo a CNN que la práctica se inició para ayudar a los senadores que padecen la enfermedad de la úlcera péptica porque “hace mucho tiempo, en los años 50” no había otro tratamiento para la afección que no fuera tomar leche.

“No había medicamentos para la enfermedad de la úlcera péptica, por lo que las personas bebían leche y los senadores podían beber leche porque tenían úlceras”, dijo.

MIRA: Así fue la segunda jornada del juicio político de Donald Trump

Todo esto fue noticia para algunos de los miembros más importantes del Senado. Cuando CNN le preguntó si en sus 45 años en el Senado había pedido leche en su puesto en el Senado, el senador demócrata de Vermont, Patrick Leahy, pareció sorprendido.

“No lo sabía”, dijo Leahy. “Pero soy nuevo aquí”.

Mientras hablaba, el senador republicano Pat Roberts de Kansas dobló la esquina. Leahy agarró a Roberts.

“Pat, ¿sabías esto? ¿Podemos pedir leche dentro del Senado?”

Roberts negó sacudiendo la cabeza y agregó: “¡Y yo soy el presidente de la Comisión Agrícola!”.

El senador republicano Ron Johnson, que pertenece al principal productor de lácteos de Estados Unidos, Wisconsin, también se avergonzó de nunca haber pedido leche.

“Estoy bebiendo agua”, admitió Johnson. “No me acuses por eso. Como muchos productos lácteos, créeme, pero me gusta más el queso que la leche. La pongo en mi cereal”.

Cassidy dijo que también se apega al agua, pero que la leche sería una opción saludable para la mayoría de sus colegas.

“No es muy buena si eres intolerante a la lactosa”, dijo. “Realmente no es genial si estás atrapado en el Senado y eres intolerante a la lactosa”.

MIRA: El Senado de EE.UU. aprueba las reglas del juicio político. Esto es lo que debes saber

Al anochecer, los rumores sobre las órdenes de leche comenzaron a extenderse por la cámara del Senado.

“De verdad, alguien tenía leche”, dijo asombrado el senador republicano Josh Hawley de Missouri.

“Puede que tenga que pedir un poco”, dijo el senador demócrata de Pensilvania Bob Casey.

Después del receso final de la cena, el miércoles, parecía que Warren había decidido cambiar su yogurt por un vaso genuino de la bebida no cultivada. Junto a un vaso de agua, tomaba sorbos ocasionales de su leche mientras los argumentos del día de los fiscales de juicio político terminaban.

