Jeanine Áñez quiere continuar siendo presidenta de Bolivia

Jeanine Áñez, presidenta interina de Bolivia. (Crédito: JORGE BERNAL/AFP via Getty Images)

(CNN Español) — La presidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez anunció la noche de este viernes en La Paz el lanzamiento de su candidatura a las elecciones presidenciales convocadas para el 3 de mayo de 2020.

“Hoy me presento como representante de esta gran alianza nacional que agrupa a las fuerzas políticas más representativas. Tomo esta responsabilidad con el mismo espíritu, fortaleza y valor con el cual decidí afrontar la presidencia tras el fraude electoral del pasado mes de octubre. Y siempre con el norte puesto en unir a esta gran familia boliviana que, aunque diversa, nos une un gran amor por esta amada patria que nos vio nacer”, anunció Áñez mientras sus seguidores exclamaban en el recinto: “¡Jeanine Presidente! ¡Jeanine Presidente!”.

Áñez argumentó que tomó esta decisión considerando que todavía no cree que existe una fórmula de unidad que garantice la continuidad del trabajo que su país necesita para alcanzar la estabilidad y extendió una invitación para que se unan a su causa.

“La dispersión del voto y la presentación de candidaturas que no logran reunir a los bolivianos me ha llevado a tomar esta decisión. Respetamos la decisión de quien aún no se unieron, a ellos les extiendo una mano, les aseguro que la puerta permanece abierta para unirse a este frente amplio y diverso que busca trabajar para todos”, dijo la mandataria. Según el calendario electoral en vigencia, este viernes 24 de enero se cumple el plazo límite para presentar alianzas políticas rumbo a las elecciones generales.

La presidenta interina de Bolivia hizo el anuncio en el acto de presentación de la alianza política “Juntos” entre su partido, Movimiento Demócrata Social, y fuerzas políticas que apoyaron al expresidente de Bolivia Carlos Mesa en las anteriores elecciones. “Hemos logrado construir una gran alianza que me ha pedido considere postularme a la presidencia para estas elecciones de mayo para continuar el trabajo que hemos estado realizando en estabilizar y traer certidumbre y por supuesto tranquilidad a nuestro país”, dijo Áñez.

El 3 de febrero es la fecha límite para presentar oficialmente ante el Tribunal Supremo Electoral los binomios de candidatos.

Gloria Carrasco contribuyó con este reporte