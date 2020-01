Billie Eilish vive una noche histórica en los Grammy

1 de 16 | La 62 entrega de los premios Grammy reconoce las mejores grabaciones, composiciones y artistas del año. En esta foto aparece Billie Eilish, nominada a Grabación del año, Álbum del año, Canción del año y Mejor nueva artista, llegando a la alfombra roja de los Grammy en Los Ángeles. (Crédito: Rich Fury/Getty Images for The Recording Academy) 2 de 16 | Se celebra en el Staples Center de Los Ángeles el 26 de enero de 2020. En esta foto el productor y compositor alemán Ramin Djawadi, conocido como Ramin D, llega al Staples Center a la ceremonia de los Grammy. (Crédito: Rich Fury/Getty Images for The Recording Academy) 3 de 16 | Blake Shelton y Gwen Stefani en la alfombra roja de los Grammy. (Crédito: Rich Fury/Getty Images for The Recording Academy) 4 de 16 | La cantante canadiense de ascendencia colombiana Jessie Reyes durante la alfombra roja de los Grammy 2020 en Los Ángeles, California. (Crédito: Rich Fury/Getty Images for The Recording Academy) 5 de 16 | Ty Dolla Sign, Skrillex, y Boys Noize asisten a la alfombra roja de los Grammy 2020 en Los Ángeles, California, el 26 de enero de 2020. (Crédito: Rich Fury/Getty Images for The Recording Academy) 6 de 16 | El compositor, músico e instrumentista Dan Auerbach en la Alfombra Roja de los Grammy. (Rich Fury/Getty Images for The Recording Academy) 7 de 16 | Charles Anderson y Michael Foster del grupo de pop estadounidense Social House en la Alfombra roja de los Grammy 2020. (Emma McIntyre/Getty Images for The Recording Academy) 8 de 16 | El cantante, compositor y productor Finneas O'Connell junto a Claudia Sulewski en la alfombra roja de los Grammy 2020. (Crédito: Rich Fury/Getty Images for The Recording Academy) 9 de 16 | El músico, compositor y cantante británico Elvis Costello durante la alfombra roja de los Grammy en Los Ángeles, California, el 26 de enero de 2020. (Crédito: Emma McIntyre/Getty Images for The Recording Academy) 10 de 16 | En esta foto aparecen Todd Ogren-Brooks, Michael Miley, Jay Buchanan, Scott Holiday y Dave Beste de Rival Sons en la alfombra roja de los Grammy el 26 de enero de 2020. (Crédito: Rich Fury/Getty Images for The Recording Academy) 11 de 16 | Ozzy Osbourne y su hija Kelly Osbourne llegan al Staples Center de Los Ángeles, California, a la entrega 62 de los Grammy. (Crédito: Emma McIntyre/Getty Images for The Recording Academy) 12 de 16 | En un momento Cenicienta, Ariana Grande llevaba un vestido de Giambattista Valli con volantes. Frazer Harrison / Getty Images 13 de 16 | El magnate de la música Bang Si-hyuk llega con las estrellas de K-pop, BTS. Rich Fury / Getty Images 14 de 16 | Guapdad 4000 llevaba en la cabeza un durag de 3 metros de largo en la alfombra roja. Steve Granitz / WireImage / Getty Images 15 de 16 | Priyanka Chopra rindió homenaje a Kobe Bryant pintando una de sus uñas con el número que usaba la estrella del baloncesto en los Lakers. Frazer Harrison / Getty Images 16 de 16 | Chrissy Teigen y John Legend llegan a los Grammy. Teigen llevaba un vestido naranja de Yanina Couture con mangas elaboradas, mientras que Legend lucía un largo traje gris a medida. Jordan Strauss / Invision / AP

(CNN) — Parece que la fiesta recién comienza para Billie Eilish, de 18 años.

La cantante arrasó con los cuatro premios principales de los Grammy 2020: mejor artista nuevo, grabación del año, álbum del año y canción del año. También se llevó a casa el premio a mejor álbum vocal pop, sumando un total de cinco Grammy.

Y estas victorias han hecho historia.

Eilish es el intérprete solista más joven en ganar el premio de álbum del año. El récord pertenecía a Taylor Swift, quien ganó el premioa los 20 años por “Fearless”.

LEE: Billie Eilish triunfa en los Grammy 2020. Esta es la lista de los ganadores

Los nominados para el álbum del año eran Bon Iver (“I, I”), Lana Del Rey (“Norman F *** ing Rockwell”), Eilish (“When We All Fall Asleep Where Do We Go”), Ariana Grande (“Thank U, Next”), HER (“Solía conocerla”), Lil Nas X (“7”), Lizzo (“Cuz I Love You”) y Vampire Weekend (“Father of the Bride”) .

Mientras aceptaba el premio a álbum del año, Eilish parecía totalmente sorprendida.

“¿Puedo decir que creo que Ariana lo merece?”, dijo.

Eilish también se convirtió en la primera mujer y la segunda persona en ganar los premios de grabación del año, álbum del año, canción del año y mejor artista nuevo en el mismo año.

El primer artista en hacerlo fue Christopher Cross en 1981.

Adele también ha ganado los cuatro trofeos, pero en tres años.

Eilish tenía seis nominaciones, al igual que la nominada como mejor artista nueva Lil Nas X.

Lizzo, quien tenía el mayor número de nominaciones este año, ocho en total, se llevó a casa tres premios.