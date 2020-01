¿Qué pasaría si el Senado absuelve a Trump en el juicio político?

Bolton podría cambiar el futuro del juicio político 2:25

(CNN) – En algún momento de los próximos días, es probable que el Senado de Estados Unidos le entregue a Donald Trump lo que más anhela: una absolución en su juicio político. Un reciente informe acerca de que el exasesor de seguridad nacional John Bolton tiene información que implica que al presidente podría llevar a que el exfuncionario sea llamado a testificar. En la escasa posibilidad de que cuatro republicanos desafíen a su partido y voten para escuchar a más testigos, el proceso podría extenderse un poco más, pero de cualquier manera, la absolución es una conclusión evidente: el control de Trump sobre los votantes conservadores de base hace que para los miembros del Senado, de mayoría republicana, sea un suicidio electoral condenarlo. Esto es lo que sucederá después:

Trump reivindicado

A pesar de haber sido acusado en un juicio político, Trump usará su absolución como una victoria para sobrecargar a sus seguidores e impulsar su carrera de reelección. Para los votantes que lo ven como un héroe no tradicional, él habrá derrotado a las fuerzas del establecimiento político que intentaron derrocarlo. El impulso político podría ser casi tan poderoso como su victoria electoral de 2016.

Trump liberado

Todo lo que sabemos sobre el comportamiento de Trump sugiere que él asumirá la absolución como una reivindicación de sus tácticas de hombre fuerte. Actores y líderes extranjeros: prepárense para que les pidan favores políticos. Y si Trump gana la reelección en noviembre, los demócratas tendrán pocos medios para frenarlo, ya que han agotado el control más poderoso sobre el poder presidencial. Solo el lento sistema judicial se interpondría en su camino.

Una Constitución cambiada

La defensa de Trump podría sentar el precedente de que el abuso de poder no resulta suficiente para destituir a un presidente, sin un delito real. Y la Oficina Oval saldrá más poderosa del proceso porque su absolución consagrará el principio de que un comandante en jefe simplemente puede rechazar las demandas del Congreso sobre evidencias, debilitando drásticamente el control y el equilibrio de los legisladores. Los futuros presidentes pueden llegar a la conclusión de que no hay precio para la exhibición descarada de fuerza del poder, siempre y cuando tengan la lealtad de suficientes senadores.

¿Pierden los demócratas?

Entonces, si Trump gana en su juicio político, ¿pierden los demócratas? Tal vez no. Las encuestas han demostrado que la mitad de los estadounidenses ahora quieren que Trump deje el cargo (aunque no está bien definido en los estados indecisos). Si los demócratas logran retratar a los republicanos del Senado como que encubren a un presidente corrupto, esto podría ser una ganancia política neta. Si los demócratas de la Cámara de Representantes no hubieran actuado cuando el presidente usara su poder para beneficio personal, se habrían visto impotentes y habrían dejado a sus votantes desconectados. Ahora pueden volver a golpear a Trump con la deuda de atención médica y universitaria, asuntos que podrían ayudarles a ganar las elecciones presidenciales de noviembre. Y por lo que vale, la historia puede verlos como defensores de la Constitución.