Un nuevo aire para Guaidó

Nota del editor: David Bittan es abogado. Analista de temas políticos e internacionales. Columnista del diario el Universal de Venezuela. Ha participado en el Congreso Judío Mundial. Es miembro del American Jewish Committee y de la Federación de Comunidades Judías de España.

(CNN Español) — Después de muchos desaciertos y de un importante sacudón en la oposición venezolana en el cual quedaron al descubierto algunos políticos que no resistieron la tentación de la “manzana”, verde en este caso, y cuando todo parecía permanecer en un estado de adormecimiento, una muy mala jugada del gobierno reflota a Juan Guaidó.

Es raro ver al gobierno cometiendo errores tan graves como el haber dado un golpe a la Asamblea Nacional legítima y reconocida por casi todo los países del mundo.

Espero que la oposición no deje pasar el momento y anteponga los intereses colectivos a los personales, de lo contrario la sociedad civil no se lo perdonará.

Es acertado en este momento el viaje de Guaidó para hacerse escuchar, poner de nuevo el tema Venezuela sobre la mesa en los medios internacionales y reconectar con jefes de Estado y ministros.

Preocupa mucho que sus asesores internacionales no tuvieran la visión de aconsejarle a que se acerque a Israel donde están reunidos en estos momentos más de 40 jefes de Estado y de gobierno, en el marco del 75.º aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz. En Israel habría podido hablar no solo con Macron, o con el rey de España, lamentablemente perdió la oportunidad de ver nada más y nada menos que a Putin, quien tiene la posibilidad de decir que Venezuela será libre. Pero bueno, no soy asesor de Guaidó ni de su entorno; solo aspiro que el dirigente venezolano se grabe en la mente que el liderazgo es un espacio de la circunstancia.

Por otra parte, no se ve mucho movimiento de apoyo público en las calles en los países visitados por Guaidó, los cuales están repletos de venezolanos. Me pregunto: ¿no tienen un plan en las redes sociales y con los supuestos embajadores de Guaidó para movilizar a los venezolanos en el extranjero? En eso incluyo al señor Leopoldo López Gil, padre del político opositor venezolano, al que España le regaló recientemente un pasaporte y ahora es eurodiputado. Ojo con Sánchez e Iglesias, que esa nacionalidad puede ser revocada.

El presente es más complicado que hace un año, se han perdido apoyos por asuntos geopolíticos. Sin embargo, la única manera de que la oposición podría conseguir algún resultado es teniendo un solo objetivo, una sola estrategia, y un mensaje común.

Ese es el mayor reto y “allí está el detalle”, como diría Cantinflas.